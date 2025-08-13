Σοφία Σεϊρλή: Στη Ριτσώνα το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό

Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Νίκος Καραγιώργης, την ώρα και μέρα της εξόδιου ακολουθίας της Σοφία Σεϊρλή.

Η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 77 ετών, όταν πνίγηκε ενώ κολυμπούσε σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας.

Η κηδεία της σπουδαίας ηθουποιού θα γίνει το Σάββατο 16 Αυγούστου, στις 11:30 το πρωί, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Νίκος Καραγιώργης.

“Το Σάββατο 16 Αυγούστου 11.30 π.μ. αποχαιρετούμε στη Ριτσώνα την αγαπημένη μας συνάδελφο Σοφία Σεϊρλή”, έγραψε στη λιτή του ανακοίνωση ο πρόεδρος του ΣΕΗ.

Με μακρά και λαμπρή πορεία τόσο στο θέατρο όσο και σε επιτυχημένες ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, η Σοφία Σεϊρλή συμμετείχε μέχρι πρόσφατα στα γυρίσματα της νέας σειράς της ΕΡΤ1 “Αύριο”.

Προς τιμήν της, ο παραγωγός Διονύσης Παναγιωτάκης και ο δημιουργός Γιώργος Γκικαπέππας αποφάσισαν να μην αναθέσουν τον ρόλο της σε άλλη ηθοποιό.