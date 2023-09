Art Athina 2023: Οι τάσεις της σύγχρονης τέχνης ξεδιπλώνονται στο Ζάππειο - Όλα όσα θα δούμε

Με εορταστική διάθεση, η Art Athina 2023, που κλείνει φέτος τα 30 της χρόνια, υποδέχεται το κοινό στο Ζάππειον Μέγαρο από την Πέμπτη 14 έως και την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023. Για την επετειακή διοργάνωση έχει σχεδιαστεί ένα πλούσιο πρόγραμμα, ανανεωμένο ως προς το περιεχόμενο και τις συμμετοχές. Η μεγαλύτερη ετήσια εικαστική διοργάνωση στην Ελλάδα τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Εξήντα επτά χώροι τέχνης από την Ελλάδα και εννέα χώρες του εξωτερικού (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Κύπρο, Βρετανία, Ελβετία, Ουρουγάη, Πολωνία, Ρουμανία) δίνουν το «παρών» στην επετειακή φετινή φουάρ, που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης.

Στην Art Athina 2023, εκτός από το κεντρικό εκθεσιακό πυρήνα της φουάρ, φέτος οι επισκέπτες του Ζαππείου θα έχουν την ευκαιρία να ιχνηλατήσουν άγνωστες γωνιές του Μεγάρου στο πλαίσιο των 12 Performances υπό τον τίτλο «Live Encounters: Σύγχρονες καλλιτεχνικές επιτελεστικές πρακτικές», που επιμελείται ο Πάνος Γιαννικόπουλος. Το πρόγραμμα εξερευνά τις πολλαπλές πτυχές της εικαστικής περφόρμανς και τις αναφορές του μέσου, ενώ παράλληλα ιχνηλατείται η πορεία του στο ελληνικό πλαίσιο, η σχέση του με τη θεατρική δράση, τη χορογραφία, τις ηχητικές πρακτικές, τον κοινωνικό ακτιβισμό και τον χώρο του θεάματος, παρουσιάζοντας εκπροσώπους του μέσου που αλληλεπιδρούν με διάφορα καλλιτεχνικά πεδία.

CITRONNE Gallery, Stephen Antonakos, And Looking Up, 2009, gold leaf on wood, neon, 91.44 x 60.96 x 13.97 cm. COURTESY OF CITRONNE GALLERY

Ομιλίες, έ ργα κινούμενης εικόνας, ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας

Ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά με το πως εξελίσσεται το τοπίο των εικαστικών τεχνών με έμφαση τον τομέα της φιλοξενίας, των εκδόσεων και των αναθέσεων νέων έργων τέχνης θα αναπτυχθούν στο πρόγραμμα των ομιλιών -Talks- την επιμέλεια των οποίων έχει η Δανάη Γιαννόγλου.

Τα πολλά διαφορετικά πρόσωπα των ανεξάρτητων χώρων τέχνης που σε ορισμένες περιπτώσεις δίνουν προτεραιότητα στο ερευνητικό -ακαδημαϊκό πεδίο, άλλοτε λειτουργούν ως residencies, είτε για καλλιτέχνες είτε για εκθέσεις άλλων επιμελητών, άλλοτε ως εργαστήρια και άλλοτε ως πρώιμες γκαλερί παρουσιάζονται μέσα από τις επιλογές που έχει κάνει για την ενότητα Projects η Ολυμπία Τζώρτζη.

Αίθουσα Agathi Kartalos, Tasos Missouras ART ATHINA

Έργα κινούμενης εικόνας, ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας δημιουργών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, την Παλαιστίνη και τον Λίβανο, τα οποία διερευνούν τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ της γης, των ευάλωτων κοινοτήτων και της επίσημης εκδοχής της ιστορίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή έχει συμπεριλάβει ο Άκης Κόκκινος στο πλαίσιο της ενότητας Video που φέρει τον τίτλο «I miss you more than I remember you».

alma gallery, Pat Andrea, Pachamama et compagnie, 2023, oil and casein on canvas, 210 x 140 cm ART ATHINA

Επενδύοντας σταθερά στον εκπαιδευτικό της ρόλο, η Art Athina και φέτος έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της το Kids' Educational Program σχεδιασμένο από τον μη κερδοσκοπικό διεθνή κοινωνικό φορέα Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, ΚROMA, για παιδιά και εφήβους ηλικίας από τεσσάρων έως 15 ετών και τους συνοδούς τους. Το πρόγραμμα έχει στόχο να εξοικειώσει τους νέους με την τέχνη ώστε να συμβάλλει στη δημιουργία της νέας γενιάς φιλότεχνων. Παράλληλα θα υπάρχουν εκπαιδευτικές δράσεις με άξονα την τέχνη και την οικολογία ακόμη και για τα παιδιά που δεν θα εξασφαλίσουν θέση στα δωρεάν οργανωμένα προγράμματα.

Artshot – Sophia Gaitani, Yiorgos Syrigas, Glorious me, 2023, ink & acrylic on paper, 120 x 90 cm ART ATHINA

"Καρέκλα" με 100 χρόνια ιστορίας

Ενισχύοντας τον πολυσυλλεκτικό της χαρακτήρα, η Art Athina 2023 εντάσσει στο πρόγραμμά της και δυο ιδιαίτερες παρουσιάσεις αφιερωμένες στο design.

Η πρώτη είναι η έκθεση «In Conversation with a Chair» του Mare Studio, στο πλαίσιο της οποίας η καρέκλα - ένα συνηθισμένο χρηστικό αντικείμενο - μετουσιώνεται σε έκθεμα που ακολουθεί διαφορετικά στυλ- από το παραδοσιακό έως το σύγχρονο και από το λιτό έως το περίπλοκο- και μας ταξιδεύει στην ελληνική παράδοση, το design και το craftsmanship (μαστοριά) συνοψίζοντας πάνω από 100 χρόνια ιστορίας, με την υπογραφή Ελλήνων δημιουργών.

Fabienne Levy, Rebecca Brodskis, Chiu Hong, 2023, oil on linen, 73 x 60 cm ART ATHINA

Η δεύτερη θα βρίσκεται στον μικρό εσωτερικό κήπο του Ζαππείου Μεγάρου και φέρει τον τίτλο Zappeion Garden x BlueCycle project. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο garden project με έπιπλα και αντικείμενα που φέρουν το εικαστικό και το περιβαλλοντικά θετικό αποτύπωμα της BlueCycle, της μοναδικής ελληνικής, κοινωνικής εταιρία γαλάζιας και κυκλικής οικονομίας που αντιμετωπίζει ολιστικά τον στόχο της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Για δεύτερη χρονιά συνεχίζεται ο θεσμός του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, σε συνεργασία της με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί, όπου έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον ατομική έκθεση.

Allouche Benias Gallery, Natalia Maniaka, Iridescent Ambient, 2022, oil on canvas, 100 x 80 cm ART ATHINA





Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου, στις 19.00.

Τα μέλη της πενταμελούς επιτροπής για το βραβείο είναι:

Πάνος Γιαννικόπουλος (Ιστορικός Τέχνης και Επιμελητής), Δανάη Γιαννόγλου (Επιμελήτρια και Συγγραφέας), Θούλη Μισιρλόγλου (Διευθύντρια MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης) Γιάννης Μπόλης (Ιστορικός της Τέχνης, Προϊστάμενος Τμήματος Σύγχρονης Γλυπτικής-MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά) Τίνα Πανδή (Επιμελήτρια, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)).

Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος θα είναι αφιερωμένος το επετειακό λεύκωμα για τα 30 χρόνια της Art Athina, που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης σε επιμέλεια του Γιάννη Ασδραχά. Σημαντικές στιγμές, ιστορικά στελέχη, καλλιτέχνες, προσωπικότητες της εικαστικής και πολιτικής ζωής που έδωσαν το «παρών» τις τρεις αυτές δεκαετίες που η αθηναϊκή φουάρ διέγραψε τη δική της ξεχωριστή και ιδιαιτέρως σημαντική πορεία θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν οι επισκέπτες στο booth που θα σχεδιάσει ο Σταύρος Παπαγιάννης- Stage Design Office.

Zina Athanassiadou Gallery, Rania Emmanouilidou ART ATHINA

Αναλυτικά οι αίθουσες τέχνης που συμμετέχουν στην Art Athina 2023:

MAIN: a.antonopoulou.art, agathi kartalos, ALIBI GALLERY, Allouche Benias Gallery, alma gallery, ARGO GALLERY, Art Appel Gallery, Art Zone 42 Gallery, ARTFORUM Gallery, Artshot – Sophia Gaitani, Arusha Gallery /Scotland, ASTROLAVOS Art Galleries, Athens Art Gallery, Batagianni Gallery, CAN Christina Androulidaki Gallery, CITRONNE Gallery, Claas Reiss / London, UK, Crux Gallery, Dio Horia, ekfrasi-yianna grammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, ELENI KORONEOU GALLERY, Enari Gallery /Netherlands, ENIA GALLERY, EPsilon Art Gallery, Ewa Opalka Gallery / Razem Pamoja Foundation/Poland, Fabienne Levy/Switzerland, FRANCOISE HEITSCH / Germany, Galerie “7”, Galerie ArtPrisma, Ersi Gallery, LTECGallery Gallery / MAMA CONTEMPORARY / Cyprus, Genesis gallery, GRAMMA EPSILON GALLERΥ, IAGA Contemporary Art / Romania, Ileana Tounta Contemporary Art Center, Kalfayan Galleries, Kappatos Gallery, Lola Nikolaou Gallery, Mare studio, Marginalia Gallery /Cyprus, Michael Janssen Berlin /Germany, Mihalarias Art, NIL GALLERY / France, Nitra Gallery, pal project / France, PAPATZIKOU GALLERY, Peritechnon Karteris, Rebecca Camhi gallery, Rodeo, ROMA GALLERY, Sianti Gallery, Skoufa Gallery, Technohoros art gallery, THE BREEDER, The Edit Gallery / Cyprus, Wilhelmina's/Hydra, XIPPAS / France, Switzerland, Uruguay, zina athanassiadou gallery.



PROJECT SPACES: ALKINOIS, igni, KORAI PROJECT SPACE, MISC, One Minute Space, Sealed Earth Gallery, Space52, Thermia Project

Την ανανεωμένη ομάδα της Art Athina 2023 αποτελούν οι Αντώνης Κούρκουλος- γενικός συντονιστής, Μαρίνα Φωκίδη - σύμβουλος καλλιτεχνικής διεύθυνσης , Ολυμπία Τζώρτζη- επιμελήτρια των Projects, Δανάη Γιαννόγλου - επιμελήτρια των Talks, Πάνος Γιαννικόπουλος - επιμελητής της ενότητας Performance και Άκης Κόκκινος - επιμελητής για την ενότητα Video.

Tην οπτική ταυτότητα της επετειακής Art Athina 2023 και τον κατάλογο της, υπογράφει για έβδομη χρονιά η πολυβραβευμένη ομάδα του g design studio. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του Ζαππείου Μεγάρου για την Art Athina 2023 έχει αναλάβει το Stage Design Office.

Η αθηναϊκή φουάρ διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, σε παραγωγή της εταιρείας BeBest. Η εκδήλωση είναι σε διαδικασία ένταξης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική" 2021-2027.

Info

Art Athina 2023

14-17 Σεπτεμβρίου

Ζάππειον Μέγαρο

Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη: Εγκαίνια στις 18.00 μόνο με προσκλήσεις Παρασκευή έως Κυριακή: 12.00-21.00, Εισιτήρια: 10€, Μειωμένο: 7€, Δωρεάν: Μέλη Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, Μέλη AICA, Μέλη Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης , παιδιά/ Για γκρουπ άνω των 15 ατόμων: 7€/ άτομο.

