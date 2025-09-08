Η Αθήνα γίνεται τόπος καλλιτεχνικής όσμωσης – Το Handmade & Recycled Theater Festival επιστρέφει

Donald Kitt, Daniel Jacewicz, Natasha Mirny και Natasha Czertok μάς μιλούν για όσα θα δούμε στο 13ο Handmade & Recycled Theater Festival – Osmosis edition.

Η καρδιά της Αθήνας ετοιμάζεται να χτυπήσει ξανά σε ρυθμούς χειροποίητης δημιουργίας και καλλιτεχνικής ανακύκλωσης. Από τις 17 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2025, ο Κεραμεικός υποδέχεται το 13ο Handmade & Recycled Theater Festival – Osmosis edition, μια γιορτή θεάτρου, χορού, μουσικής, τσίρκου και κάθε μορφής τέχνης που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα.

Για δέκατη τρίτη χρονιά, η πολυδραστική ομάδα Fabrica Athens φέρνει κοντά καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας έναν ζωντανό πυρήνα έκφρασης και διαλόγου, όπου οι παραστατικές τέχνες συνδέονται με την κοινωνία, την πολιτική και την καθημερινή ζωή.

Με θεματική φέτος την “Osmosis”, το φεστιβάλ προτάσσει τη μαγεία που γεννιέται από τη συνάντηση διαφορετικών στοιχείων και πολιτισμών. Στο επίκεντρο βρίσκονται παραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια διεθνών προσωπικοτήτων του θεάτρου, αλλά και καινοτόμες δράσεις όπως οι θεματικές ημέρες για τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και το κοινωνικό θέατρο, καθώς και ο διαγωνισμός Green Object, που δίνει βήμα σε νέες παραστατικές δημιουργίες.

Το HRTFest έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πως παραμένει ένα ανοιχτό, ζωντανό εργαστήριο ιδεών· ένας χώρος όπου οι τέχνες διασταυρώνονται, τα όρια θολώνουν και το κοινό καλείται να συμμετάσχει σε μια μοναδική εμπειρία συλλογικής δημιουργίας. Φέτος, η διαδρομή κορυφώνεται με την Osmosis Performance, μια παν-καλλιτεχνική σύνθεση που θα αποτελέσει το επιστέγασμα του φεστιβάλ.

Την καλλιτεχνική «όσμωση» του φετινού φεστιβάλ εγγυώνται σπουδαίες διεθνείς παρουσίες, που έρχονται στην Αθήνα με παραστάσεις και εργαστήρια. Ανάμεσά τους ο Donald Kitt από το θρυλικό Odin Teatret της Δανίας, η Natasha Czertok του Teatro Nucleo από την Ιταλία, η Natasha Mirny του Happy Theatre από τις Η.Π.Α. και ο Daniel Jacewicz από το πολωνικό Teatr Brama. Οι καλλιτέχνες αυτοί, με πολυετή εμπειρία στη διεθνή θεατρική σκηνή και βαθιά γνώση των παραστατικών τεχνών, θα παρουσιάσουν έργα που κινούνται ανάμεσα στο θέατρο, τη μουσική, τον χορό και την performance, ενώ θα μοιραστούν τις γνώσεις τους με το κοινό μέσα από εντατικά σεμινάρια και εργαστήρια.

Τζοβάννα Μιχαλιάδη Σάρτι: Σπόροι σπέρνονται συνεχώς και ο κήπος μας ανθίζει”

Η Τζοβάννα Μιχαλιάδη Σάρτι, μέλος της πολυδραστικής Ομάδας Fabrica Athens και υπεύθυνη για τη διοργάνωση του φεστιβάλ – η ίδια παρουσιάζει την πολυμεσική θεατρική performance «Ξανθή» την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Ρεκτιφιέ- ανέφερε χαρακτηριστικά για το Handmade & Recycled Theater Festival που έφτασε φέτος στην 13η χρονιά του “πράγματι, το HRTFest κλείνει το 13ο χρόνο δράσης του. Να και που μερικές φορές και τα ωραία έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από αυτό που θα περίμενε κανείς και τα όνειρα ξεπερνούν οποιαδήποτε ρεαλιστική, λογική προσδοκία. Από την αρχή του Φεστιβάλ, και σαν ομάδα γενικότερα, μας αφορά η συνάντηση όλων των τεχνών και των ανθρώπων τους, ο διάλογος μεταξύ τους και η ζύμωσή τους.

Αυτό είναι μια έμφυτη επιθυμία, ένα ένστικτο ίσως, διότι η διαφορετικότητα και η ποικιλότητα στη φύση είναι βασικές προϋποθέσεις για τη ζωντάνια, την ενότητα, τη συνέχιση της δημιουργίας. Στη φετινή έκδοση επικεντρωνόμαστε ακόμα περισσότερο στην ώσμωση των τεχνών με τη θεματική OSMOSIS. Καλλιτέχνες και συμμετέχοντες στο φεστιβάλ από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συμπλεύσουμε μαζί με το κοινό για 12 ημέρες με τελικό μας προορισμό τη παράσταση Osmosis – The Performance. Ένα ανοιχτό παν-καλλιτεχνικό jam με τη σκηνοθετική υπογραφή της Fabrica Athens, το οποίο θα σφραγίσει τη τελετή λήξης του Φεστιβάλ”.

Και συνεχίζει μιλώντας για τις διεθνείς συμμετοχές : “Στα 18 χρόνια θεατρικής δράσης της Fabrica Athens, ο Φάνης Κατέχος και εγώ έχουμε ταξιδέψει σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης με σκοπό να λάβουμε γνώση την οποία διοχετεύουμε στη τέχνη μας και στη ζωή μας. Έχουμε μαθητεύσει δίπλα σε σπουδαίους δασκάλους και δασκάλες και ανάμεσα σε άλλους μαθητές.

Σύντομα καταλάβαμε πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι συγγενείς μας. Αυτοί οι συγγενείς από όλες τις ηπείρους του κόσμου, έχουν γίνει φίλοι και συνεργάτες μας και μας εμπιστεύονται για το ήθος και την εργασία μας. Σε κάθε κάλεσμά μας είναι εκεί. Όπως και εμείς, αντίστοιχα, για αυτούς. Στη πορεία του το Φεστιβάλ άρχισε να επικοινωνεί ανοιχτό διεθνές κάλεσμα, ώστε να διευρυνθεί περαιτέρω η καλλιτεχνική μας οικογένεια. Σπόροι σπέρνονται συνεχώς και ο κήπος μας ανθίζει”.

Τέλος, η Τζοβάννα Μιχαλιάδη Σάρτι μιλά για το τι είναι αυτό που κάνει την ομάδα του φεστιβάλ υπερήφανη: “Το HRTFest επί 10 χρόνια υπήρξε ένα φεστιβάλ που πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από τη προσωπική εργασία και επένδυση των ίδιων των καλλιτεχνών της Fabrica Athens, αλλά και την στήριξη φίλων και καλλιτεχνών. Στα επόμενα 3 χρόνια έχουμε λάβει χρηματοδότηση, αλλά όσον και αν είμαστε ευγνώμονες για αυτή, επ’ ουδενί δεν επαρκεί για την υλοποίηση του

. Όχι δεν είμαστε παιδιά πλούσιων γόνων, αλλά έχουμε αρχές, επιμονή, υπομονή, πίστη και πάθος. Το HRTFest από τη πρώτη του μέρα ύπαρξης είναι ένας δωρεάν χώρος, όπου ο χρόνος δε μετριέται σε χρήμα. Και αυτό ισχύει για όλους όσους θέλουν να είναι μέρος του. Είναι συνάντηση, διαφορετικότητα, ελεύθερη έκφραση, προβληματισμός, μάθηση, γιορτή! Από τη πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα!”

Τι αναφέρουν οι ξένοι καλλιτέχνες στο NEWS 24/7

Ο Daniel Jacewicz (Teatr Brama, Πολωνία), ο Donald Kitt (Odin Teatret, Δανία), η Natasha Mirny (Happy Theatre, Η.Π.Α.) και η Natasha Czertok (Teatro Nucleo, Ιταλία) μιλούν για τι θα παρουσιάσουν στο 13ο Handmade & Recycled Theater Festival – Osmosis edition. Ο Daniel Jacewicz ανέφερε πως ”στο φεστιβάλ θα παρουσιάσουμε μία από τις πιο αγαπημένες μας παραστάσεις: το “Voices” (πρεμιέρα στην Πολωνία, Μάρτιος 2024). Έχοντας την τύχη να διαθέτουμε μια θεατρική ομάδα με δυνατές φωνές, δημιουργήσαμε αυτό το έργο ως σημείο συνάντησης θεάτρου και μουσικής. Η έμπνευσή μας προέρχεται από τις παγκόσμιες πολυφωνικές παραδόσεις. Φανταστείτε μια φωτιά στην οποία άνθρωποι από πολλές κουλτούρες συγκεντρώνονται για να τραγουδήσουν τραγούδια από τις πατρίδες τους· τραγούδια που κουβαλούν τόσο χαρά όσο και πόνο. Το κοινό μπορεί να συγκινηθεί τόσο βαθιά που να μην είναι σίγουρο αν τα δάκρυα έρχονται από την ομορφιά ή από τη μνήμη”.

Η Natasha Czertok (Teatro Nucleo, Ιταλία) είπε με τη σειρά της πως “θα παρουσιάσω το Kashimashi, μια παράσταση για την ταυτότητα, την πολλαπλότητα και τη μεταμόρφωση, και θα συν-συντονίσω το εργαστήριο Σώμα, Σύγκρουση, Αλήθεια: η σκηνή ως πολιτική και ποιητική πράξη, μαζί με τον Horacio Czertok. Και τα δύο αντικατοπτρίζουν το όραμα του Teatro Nucleo για τη σκηνή ως έναν τόπο αλήθειας και αντίστασης, όπου η σύγκρουση μετατρέπεται σε δημιουργική ύλη για ποιητική και πολιτική δράση”.

Ο Donald Kitt (Odin Teatret, Δανία) πήρε τη σκυτάλη λέγοντας: “επιστρέφω στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο, όπου θα παρουσιάσω το σόλο μου Fool in the Full Moon, θα συντονίσω ένα εργαστήριο, καθώς και για την πρεμιέρα του Sisyphus, όλα στο πλαίσιο του Handmade & Recycled Festival”.

Η Natasha Mirny (Happy Theatre, Η.Π.Α.) είπε “θα παρουσιάσω το work in progress της παράστασής μου H.O.P.E.. Πρόκειται για ένα σόλο εμπνευσμένο από τον αρχαίο μύθο της Πανδώρας αλλά και από την ιδέα των τεσσάρων εποχών της ζωής μιας γυναίκας. Η παράσταση συνδυάζει χορό, παντομίμα, στοιχεία τσίρκου και είναι επίσης εμπνευσμένη από τον χορό butoh”.

Είναι η πρώτη σας επίσκεψη στην Ελλάδα; Αν ναι, τι σας αρέσει στη χώρα μας και ειδικά στην Αθήνα; Αν όχι, υπάρχει κάποιο μέρος που θέλετε να επισκεφθείτε;

Ο Daniel Jacewicz αποκάλυψε “Δεν είναι η πρώτη μας φορά! Αγαπάμε την Ελλάδα, και η Αθήνα είναι μια πόλη που απολαμβάνουμε να επισκεπτόμαστε κατά καιρούς, τόσο για δουλειά όσο και για εξερεύνηση. Θα θέλαμε πολύ να επισκεφθούμε μέρη με πλούσια ιστορία και, ίσως, να παίξουμε και να τραγουδήσουμε σε ερείπια ή σε αρχαία θέατρα (Περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/festival/voices-teatr-brama-13th-hrtfest/ “

Η Natasha Czertok (Teatro Nucleo, Ιταλία) ανέφερε: “Δεν είναι η πρώτη μου φορά στην Ελλάδα, αλλά είναι η πρώτη μου φορά στην Αθήνα και σε αυτό το φεστιβάλ. Ανυπομονώ να γνωρίσω την πόλη, όπου η αρχαία μνήμη και η σύγχρονη ζωή συνυπάρχουν. Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο είναι η συνάντηση με τη Fabrica Athens και το όραμά τους για το θέατρο ως εργαλείο κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής. Νιώθω μια βαθιά συγγένεια με την πίστη τους στην τέχνη ως ζωντανή πράξη αντίστασης και μεταμόρφωσης. Ανυπομονώ να μοιραστώ αυτόν τον διάλογο πάνω στη σκηνή και μέσα στο εργαστήριο.

Η Donald Kitt (Odin Teatret, Δανία) είπε “έχω έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα. Πρωτοήρθα το 1988 και απόλαυσα τη μουσική και το φαγητό. Έπειτα βυθίστηκα σε έναν πολιτισμό πέρα από την Ακρόπολη. Είμαι ανοιχτός σε προτάσεις”.

Και η Natasha Mirny (Happy Theatre, Η.Π.Α.) είπε: “αυτή είναι η τέταρτη φορά που επισκέπτομαι την Ελλάδα. Πάντα με γοήτευε αυτή η απίστευτη γη που γέννησε την ευρωπαϊκή θεατρική παράδοση. Από την παιδική μου ηλικία διάβαζα τους αρχαίους μύθους και μελετούσα την ιστορία της ελληνικής τέχνης· και κάθε φορά που επιστρέφω είναι μια μεγάλη χαρά και μια νέα ανακάλυψη, γεμάτη συναισθήματα και δημιουργικότητα. Είμαι απέραντα ευγνώμων για τη φετινή ευκαιρία να επισκεφθώ τους υπέροχους φίλους μου από τη Fabrica Athens, που είναι πάντα τεράστια χαρά και πηγή έμπνευσης να βρίσκομαι μαζί τους, να μοιράζομαι την τέχνη μου και να μαθαίνω από αυτούς”.