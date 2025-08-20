Η Σοφόκλεια “Ηλέκτρα” του Δημήτρη Τάρλοου από την Άνδρο στο Ηρώδειο

Τι σημαίνει “αποκαθιστώ το δίκαιο”; Ποιο είναι το χρέος του καθήκοντος; Μπορεί κανείς να ζήσει με τις συνέπειες της βίας; Είναι η βία αναπόφευκτη λύση; Η Σοφόκλεια “Ηλέκτρα” του Δημήτρη Τάρλοου παρουσιάζεται στην Άνδρο, ταξιδεύει σε επιλεγμένα θέατρα και έρχεται για μία και μοναδική παράσταση στο Ηρώδειο.

Γνώρισε θριαμβευτική υποδοχή στην Επίδαυρο, όπου καταχειροκροτήθηκε και τις δύο ημέρες (sold out το Σάββατο), ενώ μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 55.000 θεατές σε επαρχιακά θέατρα. Η Σοφόκλεια Ηλέκτρα του Δημήτρη Τάρλοου, η παράσταση που καθήλωσε και συγκίνησε χιλιάδες θεατών σε όλη την Ελλάδα, έρχεται για μία και μοναδική παράσταση στο Ηρώδειο στις 22 Σεπτεμβρίου και σε επιλεγμένα θέατρα της Αττικής.

Την Πέμπτη 21 Αυγούστου παρουσιάζεται στην Άνδρο, γενέτειρα του σκηνοθέτη και τόπο έναρξης των προβών, σε μια βραδιά που είναι sold out εδώ και έναν μήνα. Η περιοδεία συνεχίζεται τον Αύγουστο με εξαντλημένα εισιτήρια σε πολλούς σταθμούς, ενώ τον Σεπτέμβριο έρχεται στην Αττική με εμφανίσεις σε Λυκαβηττό, Θέατρο Βράχων, Ηρώδειο και άλλα μεγάλα θέατρα.

Ηλέκτρα – «Η φύση μου ήταν πάντα έτοιμη, ο νους μου όχι»

Τι σημαίνει «αποκαθιστώ το δίκαιο»; Ποιο είναι το χρέος του καθήκοντος; Μπορεί κανείς να ζήσει με τις συνέπειες της βίας; Είναι η βία αναπόφευκτη λύση; Θα κλείσει η εκδίκηση τον κύκλο του αίματος; Είναι ποτέ δυνατή η λύτρωση; Και, τελικά, ποιος είναι ο ρόλος της αντίστασης όταν όλα φαίνονται χαμένα;

ΗΛΕΚΤΡΑ Patroklos Skafidas

Η Ηλέκτρα, μέλος της καταραμένης οικογένειας των Ατρειδών, μια γυναίκα παγιδευμένη σε αυτόν τον κύκλο αίματος και φρίκης, είναι κάτι περισσότερο από ένας τραγικός χαρακτήρας, αφού προσωποποιεί το δίλημμα ανάμεσα στην ανάγκη για δικαιοσύνη και την ηθική επιταγή της αποφυγής της βίας. Δεν πρόκειται, επομένως, μόνο για ένα τραγικό πλάσμα της μοίρας, αλλά και για ένα δημιούργημα του χαρακτήρα της, ενός χαρακτήρα ολόψυχα δοσμένου στον αγώνα της για δικαιοσύνη.

Είναι άραγε και η ίδια θύμα τής εμμονής της με την εκδίκηση ή μια φωνή αντίστασης απέναντι στη βαρβαρότητα της εξουσίας; Και γιατί όταν το παλάτι απαλλάσσεται πλέον από τους τυράννους, εκείνη δεν περνάει το κατώφλι του; Μένει απλώς έξω από τον Οίκο που μισεί ή αρνείται να γίνει μέρος του συστήματος που πολέμησε με πάθος; Είναι ακόμα δέσμια των ακραίων συναισθημάτων που την καθόρισαν – του πόνου για τον θάνατο του πατέρα, το μίσος για τη μητέρα, τη νοσταλγία για τον χαμένο αδερφό; Το πάθος της, είναι βέβαιο, δεν σιγάζει ούτε μετά την κάθαρση.

ΗΛΕΚΤΡΑ Patroklos Skafidas

Στην Ηλέκτρα, ο ποιητής δεν δίνει απαντήσεις, οι θεοί απουσιάζουν, οι χρησμοί απλώς συμπίπτουν με τις ανθρώπινες αποφάσεις, η συνείδηση περνά σε δεύτερη μοίρα, οι Ερινύες δεν εμφανίζονται. Παρ’ όλα αυτά, το τίμημα για τους επιζώντες είναι βαρύ. Αυτό το τίμημα της επιλογής και την ανθρώπινη ανάγκη για κάθαρση με κάθε κόστος μάς καλεί να αναλογιστούμε η σοφόκλεια Ηλέκτρα. Εξάλλου, ο Σοφοκλής δεν θα μας δώσει άλλη ευκαιρία, δεν θα γράψει τριλογία: το δικό του έργο τελειώνει εδώ – εντός αυτών των 1.510 στίχων θαυμαστής συμμετρίας και λιτότητας θα διευθετηθεί κάθε μία από τις αμφιβολίες και τα ερωτήματα που έχει θέσει.

ΗΛΕΚΤΡΑ Patroklos Skafidas

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Σκηνικά & Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Μουσική Σύνθεση: Φώτης Σιώτας

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Χορογραφίες: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Συνεργάτις δραματουργός: Έρι Κύργια

Σχεδιασμός Ήχου: Ηλίας Φλάμμος

Βοηθοί σκηνοθέτη: Δήμητρα Κουτσοκώστα, Αρίστη Τσέλου

Βοηθός σκηνογράφου- ενδυματολόγου: Δέσποινα – Μαρία Ζαχαρίου

Βοηθός χορογράφου: Μάρω Σταυρινού

Βοηθοί φωτιστή: Χάρης Δάλλας, Ναυσικά Χριστοδουλάκου

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk

Σχεδιασμός κομμώσεων: Θωμάς Γαλαζούλας

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Trailer: Θωμάς Παλυβός

ΔΙΑΝΟΜΗ (αλφαβητικά)

Παιδαγωγός: Γιάννης Αναστασάκης

Χρυσόθεμις: Γρηγορία Μεθενίτη

Ηλέκτρα: Λουκία Μιχαλοπούλου

Αίγισθος: Νικόλας Παπαγιάννης

Κλυταιμνήστρα: Ιωάννα Παππά

Ορέστης: Αναστάσης Ροϊλός

Πυλάδης: Περικλής Σιούντας

ΧΟΡΟΣ (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη

Ασημίνα Αναστασοπούλου

Ελένη Βλάχου

Ιωάννα Δεμερτζίδου

Ελένη Κιλινκαρίδου – Σίστη

Ιωάννα Λέκκα

Λυδία Στέφου

Άννα Συμεωνίδου

Χαρά Τζόκα

Μουσικοί επί σκηνής: Φώτης Σιώτας, Τάσος Μισυρλής

Ηλέκτρα – To υπόλοιπο πρόγραμμα της περιοδείας

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Κυριακή 10/8 & Δευτέρα 11/8 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ Θέατρο Τεχνόπολις

Τρίτη 12/8 – ΡΕΘΥΜΝΟ Θέατρο Ερωφίλη Φορτέτζα

Τετάρτη 13/8 – ΧΑΝΙΑ Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Κυριακή 17/8 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Δευτέρα 18/8 – ΟΛΥΜΠΙΑ Θέατρο Φλόκα

Τετάρτη 20/8 – ΠΑΡΟΣ Θέατρο Αρχίλοχος, Πάρκο Πάρου

Πέμπτη 21/8 – ΑΝΔΡΟΣ Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Άνδρου

Σάββατο 23/8 – ΔΙΟΝ Αρχαίο Θέατρο Δίου

Κυριακή 24/8 – ΔΕΛΦΟΙ Θέατρο Φρύνιχος

Δευτέρα 25/8 – ΑΙΓΙΟ Ανοιχτό Θέατρο «Γιώργος Παππάς»

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Τρίτη 2/9 – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Θέατρο Πέτρας

Τετάρτη 3/9 & Πέμπτη 4/9 – ΒΥΡΩΝΑΣ Θέατρο Βράχων

Σάββατο 6/9 & Κυριακή 7/9 – ΠΑΠΑΓΟΥ Κηποθέατρο Παπάγου

Δευτέρα 8/9 – ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Τετάρτη 10/9 – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Δημοτικό Θέατρο Άλσους «Δημήτρης Κιντής»

Πέμπτη 11/9 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο

Σάββατο 13/9 – ΝΙΚΑΙΑ Κατράκειο Θέατρο

Δευτέρα 15/9 – ΘΗΒΑ Θέατρο Μοσχοποδίου

Τετάρτη 17/9 – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη»

Δευτέρα 22/9 – ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τετάρτη 24/9 – ΚΟΛΩΝΟΣ Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού

Δευτέρα 29/9 – ΑΙΓΑΛΕΩ Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινωτής

