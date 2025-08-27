Ο “Αίας” με τον Μιχάλη Σαράντη επιστρέφει – Ένας ήρωας καθρέφτης της εποχής μας;

Ο «Αίας» του Σοφοκλή έρχεται με μια παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού και άλλη μια στο Θέατρο Γης.

Η παράσταση-φαινόμενο σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, με τον Μιχάλη Σαράντη και τον Απόστολο Χαντζαρά, επιστρέφει δυναμικά αυτό το καλοκαίρι, ξεκινώντας από τον Λυκαβηττό το Σάββατο 30 Αυγούστου, και στη συνέχεια ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου.

Ο “Αίας” του Σοφοκλή με τον Μιχάλη Σαράντη έχει συγκινήσει χιλιάδες θεατές, αγαπήθηκε όσο λίγες τα τελευταία χρόνια και σημείωσε διαδοχικές επιτυχίες με θερμή ανταπόκριση από κοινό και κριτικούς.

Ο ηθοποιός ερμηνεύει συγκλονιστικά και τους εννιά ρόλους της τραγωδίας, ενώ ο Απόστολος Χαντζαράς συνομιλεί μαζί του ζωγραφίζοντας, μπροστά στα μάτια των θεατών. Τη μετάφραση έχει κάνει ο ποιητής Νίκος A. Παναγιωτόπουλος.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NEWS 24/7 ο ηθοποιός είχε μοιραστεί τη γέννηση της ιδέας για την παράσταση: «Ήμουν μια μέρα στο εργαστήριο του Αποστόλη και του μιλούσα για τον Αίαντα ή του διάβαζα κάποιο κομμάτι από την μαγική μετάφραση του αείμνηστου Παναγιωτόπουλου, δεν θυμάμαι. Οση ώρα του μιλούσα εκείνος ζωγράφιζε, χωρίς όμως να βλέπω τι. Κάποια στιγμή, μου λέει «φέρε μου ένα χαρτί», ακριβώς όπως γίνεται στην παράσταση. Του το δίνω και μου λέει «έλα να βοηθήσεις να πατήσουμε». Τον βοηθάω, πατάμε και σηκώνει έναν Αίαντα. Τρελάθηκα, ταράχτηκα τρομερά! Έκανε τα λόγια μου εικόνα!

Μετά από δυο-τρεις μέρες του είπα ότι αυτό είναι θεατρική πράξη, είναι συναφήγηση, κάτι μπορεί να συμβεί εδώ. Πέρασαν αρκετά χρόνια, το συζητούσαμε, το λιβανίζαμε και κάποια στιγμή μού ήρθε στο μυαλό ο Γιώργος. Αυτός θα μπορούσε να το κάνει παράσταση. Μέχρι τότε, ήταν απλώς θεωρίες και όνειρα φίλων. Ο Γιώργος είπε αμέσως το «ναι» πράγμα που μου έκανε επίσης εντύπωση και μου προξένησε ενθουσιασμό και τώρα φτάσαμε μέχρι εδώ.»

Ο Αίαντας, ο μεγαλύτερος πολεμιστής στο στρατόπεδο των Ελλήνων, δικαιούται τα όπλα του Αχιλλέα μετά το θάνατο του. Όταν αυτά με δολοπλοκία καταλήγουν στον Οδυσσέα, αποφασίζει να εκδικηθεί. Γίνεται όμως έρμαιο της θεάς Αθηνάς και περίγελος του στρατεύματος των Αργείων. Ατιμασμένος και απεγνωσμένος, αυτοκτονεί.

Και τι εκπέμπει τελικά ο “Αίας” σύμφωνα με τα λόγια του Σαράντη στην ίδια συνέντευξη; «…Φαντάζομαι ότι εκπέμπει ομορφιά, γιατί τα έργα που κάνει ο Αποστόλης είναι πανέμορφα και η αισθητική του Γιώργου πολύ υψηλή. Φαντάζομαι ότι εκπέμπει μια αίσθηση τελετουργίας και ποιητικότητας. Θέλω και ελπίζω να εκπέμπει καθαρότητα ως προς την αφήγηση της Ιστορίας μεσα από την τρομερή μετάφραση από τον αείμνηστο Παναγιωτόπουλο.

Για το μόνο που είμαι σίγουρος είναι ότι εκπέμπει αγάπη. Αγάπη και ταπεινότητα μπροστά στα πάθη αυτών των Ηρώων που για χάρη μας θυσιάζονται μέσα στις λέξεις μήπως και καταλάβουμε κάτι για τη ζωή μας και την κάνουμε καλύτερη. Εμένα ας πούμε όλο αυτό μου έμαθε ότι κάθε φορά που μπαίνω μέσα σ’ αυτή τη δοκιμασία ξέρω ότι δεν θα βγω νικητής. Και είναι μεγάλο δώρο αυτό.»

Ο Σοφοκλής μας δείχνει πως ακόμα και οι πιο δυνατοί ήρωες μπορούν να συντριβούν από την αδικία, την αλαζονεία ή από την ίδια τους την περηφάνια. Ο “Αίας” μας καλεί να αναρωτηθούμε: Πόσο αντέχει ο άνθρωπος χωρίς αναγνώριση και τιμή; Τι σημαίνει αληθινή δύναμη – να επιμένεις ή να ξέρεις να λυγίζεις; Πόση ευθύνη έχει ο ίδιος ο άνθρωπος και πόση οι «δυνάμεις» που καθορίζουν τη μοίρα του;

«Αίας» του Σοφοκλή

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Νίκος A. Παναγιωτόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Νανούρης

Ερμηνεία: Μιχάλης Σαράντης

Ζωγραφική: Απόστολος Χαντζαράς

Σκηνική επιμέλεια – Φωτισμοί: Γιώργος Νανούρης

Διασκευή – Προσαρμογή Κειμένου: Γιώργος Νανούρης – Μιχάλης Σαράντης

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αθήνα – Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Σάββατο 30/8 στις 21:00

– Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού Σάββατο 30/8 στις 21:00 Θεσσαλονίκη – Θέατρο Γης

Τρίτη 2/9 στις 21:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ more.com