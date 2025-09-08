Τελευταία ευκαιρία για την Ορέστεια του Τερζόπουλου – Γιατί πρέπει να ζήσεις την απόλυτη θεατρική εμπειρία

Αυλαία στο Θέατρο Πέτρας σε μια τελετουργική αποχαιρετιστήρια πράξη και ένα παγκόσμιο μήνυμα για τη βία, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη μοίρα- Γιατι δεν πρέπει να χάσεις την Ορέστεια του Τερζόπουλου

Με τα εισιτήρια για το Θέατρο Πέτρας, τον τελικό σταθμό της παράστασης του Εθνικού Θεάτρου, Ορέστεια του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου, να εξαντλούνται σε λίγες μόνο ώρες, προστίθεται νέα παράσταση στον ίδιο χώρο, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.

Αυλαία σε μια θριαμβευτική πορεία, μια τελετουργική αποχαιρετιστήρια πράξη και ένα παγκόσμιο μήνυμα για τη βία, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη μοίρα.

Johanna Weber

Η εμβληματική παράσταση, στην πρώτη συνεργασία του μεγάλου δασκάλου και σκηνοθέτη με το Εθνικό Θέατρο, ξεκίνησε το συναρπαστικό της ταξίδι το καλοκαίρι του 2024 στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Έκτοτε έχει ταξιδέψει σε 21 σταθμούς, στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Κίνα και την Αυστρία, προσφέροντας συνολικά σε περισσότερους από 80.000 θεατές μια ανεπανάληπτη θεατρική εμπειρία.

Ως πράξη αδιαμφισβήτητα πολιτική και εμπειρία πολυδιάστατα πνευματική, η “Ορέστεια” έχει κατορθώσει με τη συνταρακτική της ενέργεια να αφηγηθεί, εν τέλει, την ιστορία της ίδιας της ανθρωπότητας.

Johanna Weber

Η παράσταση σχεδόν αυτόματα πέρασε στην ιστορία ως μια από τις πιο σημαντικές στιγμές του αρχαίου ελληνικού δράματος. Και αυτό γιατί δεν αποτέλεσε απλώς μια αριστοτελική “μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας μέγεθος ἐχούσης”, αλλά έθεσε καίρια ερωτήματα για την ανθρώπινη φύση, την εξουσία και την κοινωνική δικαιοσύνη, προσφέροντας μια νευραλγικά σύγχρονη ματιά σε ένα κλασικό έργο.

Με μια προσέγγιση που επιστρέφει στις αρχέγονες πηγές της τραγωδίας, ο Θεόδωρος Τερζόπουλος κατάφερε να αναδείξει την ένταση, τη βία και τις ψυχολογικές διαστάσεις του έργου με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Χωρίς μικρόφωνα, χωρίς τίποτα περιττό επί σκηνής, επέστρεψε στις ρίζες του ανθρώπινου στοιχείου: στο σώμα, τη φωνή και τις αισθήσεις.

Αυτή τη μεγάλη νίκη μοιράστηκαν ο Τερζόπουλος και το Εθνικό Θέατρο προσφέροντας μια σπάνια εμπειρία όπου ο Χορός ανέκτησε την πρωταρχική του θέση στο αρχαίο δράμα, ως μία συλλογικότητα που αναδείχθηκε σε κεντρομόλο δύναμη όλων των σκηνικών αξόνων.

Johanna Weber

Παράλληλα, η συγκλονιστική σωματική και φωνητική δουλειά των ηθοποιών χάρισε υπέροχες ερμηνείες. Ο Σάββας Στρούμπος ως Αγαμέμνονας βγάζει εντυπωσιακούς ήχους λιονταριού στο διάβα του, λίγο πριν διαβεί το κατακόκκινο από νεκρά σώματα μονοπάτι που θα οδηγούσε στον ίδιο του τον θάνατο. Η εκπληκτική Σοφία Χιλλ στον ρόλο της Κλυταιμήστρας μέσα στο κάτασπρο κουκούλι της μεταμορφώνεται σε στυγερή δολοφόνο και όταν κουνάει την κατακκόκινη βεντάλια της νιώθουμε πως μας ραίνει με αίμα, ενώ ταυτόχρονα βγάζει ανατριχιαστικούς λαρυγγισμούς.

Ο Δαυίδ Μαλτέζε ως Αίγισθος αλώνει τη σκηνή βγάζοντας έναν μοναδικό Αίγισθο, ενώ ο νεαρός -μόλις 22 ετών- Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος ως Ορέστης εντυπωσιάζει στο επιδαύριο βάπτισμά του. Εξαιρετική και η Νιόβη Χαραλάμπους ως Ηλέκτρα. Η Έβελυν Ασουάντ δίνει μία σπαρακτική ερμηνεία ως Κασσάνδρα και κινείται επιδέξια ανάμεσα στο βακχικό παραλήρημα και στην προφητεία στοιχειώνοντάς μας με το μοιρολόι της σε αραβική γλώσσα. Επιβλητική η Αγλαϊα Παπά σαν Αθηνά και συγκινητική η παρουσία του Τάσου Δήμα στον ρόλο του φύλακα.

Johanna Weber

Μετά το Θέατρο Βράχων στον Βύρωνα, το Αρχαίο Θέατρο Δίου στην Κατερίνη, το Ανοιχτό Θέατρο Φλόκα στην Αρχαία Ολυμπία, το Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη, το Θέατρο Φρύνιχος στους Δελφούς, το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα, την επιστροφή της για 2η χρονιά στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και την παρουσίασή της στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Art Carnuntum, στην Αυστρία, η Ορέστεια ρίχνει αυλαία, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας.

Μια παράσταση-σταθμός. Μια Ορέστεια που, όπως και η ίδια η ζωή, ποτίζεται με αίμα, πνοή και μνήμη.

Συντελεστές

Μετάφραση Ελένη Βαροπούλου

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία Θεόδωρος Τερζόπουλος

Συνεργάτης σκηνοθέτης Σάββας Στρούμπος

Σκηνικά – Κοστούμια – Φωτισμοί Θεόδωρος Τερζόπουλος

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση Παναγιώτης Βελιανίτης

Σύμβουλος δραματολόγος Μαρία Σικιτάνο

Δραματολόγος παράστασης Ειρήνη Μουντράκη

Βοηθός σκηνοθέτη Θεοδώρα Πατητή

Συνεργάτιδα ενδυματολόγου Παναγιώτα Κοκκορού

Συνεργάτης φωτιστή Κωνσταντίνος Μπεθάνης

Καλλιτεχνική συνεργάτιδα Μαρία Βογιατζή

Παίζουν (αλφαβητικά) Μπάμπης Αλεφάντης (Πυλάδης), Έβελυν Ασουάντ (Κασσάνδρα), Τάσος Δήμας (Φύλακας / Κορυφαίος / Προπομπός), Κωνσταντίνος Ζωγράφος (Ορέστης), Έλλη Ιγγλίζ (Τροφός), Δαυίδ Μαλτέζε (Αίγισθος), Άννα Μαρκά Μπονισέλ (Προφήτις), Νίκος Ντάσης (Απόλλων), Ντίνος Παπαγεωργίου (Κήρυκας), Αγλαΐα Παππά (Αθηνά), Μυρτώ Ροζάκη (Ηλέκτρα), Σάββας Στρούμπος (Αγαμέμνων), Αλέξανδρος Τούντας (Οικέτης), Σοφία Χιλλ (Κλυταιμνήστρα / Το Είδωλον της Κλυταιμνήστρας)

Χορός Μπάμπης Αλεφάντης, Κατερίνα Αμπλιανίτη, Έβελυν Ασουάντ, Χριστόφορος Βογιατζής, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Κατερίνα Δημάτη, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Έλλη Ιγγλίζ, Βασιλίνα Κατερίνη, Θάνος Μαγκλάρας, Ελπινίκη Μαραπίδη, Άννα Μαρκά Μπονισέλ, Λυγερή Μητροπούλου, Ρόζυ Μονάκη, Ασπασία Μπατατόλη, Νίκος Ντάσης, Ντίνος Παπαγεωργίου, Βαγγέλης Παπαγιαννόπουλος, Σταύρος Παπαδόπουλος, Μυρτώ Ροζάκη, Γιάννης Σανιδάς, Αλέξανδρος Τούντας, Κατερίνα Χιλλ, Μιχάλης Ψαλίδας

Φωτογραφίες στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Θωμάς Δασκαλάκης NDP

Φωτογραφίες παράστασης: Johanna Weber

Βίντεο Νίκος Πάστρας