Νέα σεζόν στο Τζένη Καρέζη: Έντα η Τοπαλίδου, Εντουάρ Λουί και Ζαραλίκος

Με τρεις νέες παραγωγές και την επιστροφή του Χριστόφορου Ζαραλίκου, το Θέατρο Τζένη Καρέζη παρουσιάζει ένα ρεπερτόριο με αιχμή, κοινωνικά ερωτήματα και σύγχρονες φωνές.

Το Θέατρο Τζένη Καρέζη επιστρέφει τη σεζόν 2025-2026 με ένα πρόγραμμα που ακουμπά την πολιτική πραγματικότητα, αναδεικνύει τις γυναικείες αφηγήσεις και συνομιλεί με το κλασικό ρεπερτόριο μέσα από σύγχρονες διασκευές.

Η νέα σεζόν περιλαμβάνει τρεις πολυαναμενόμενες παραστάσεις — μία νέα ελληνική δραματουργία με σαφή πολιτικό χαρακτήρα, μία γαλλική εξομολόγηση-ωδή στην αντοχή των γυναικών και μία παιδική πρόταση με βάση τη διαχρονική ευφυΐα του Μολιέρου. Παράλληλα, συνεχίζεται για ακόμη μία χρονιά η συνεργασία με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο, ο οποίος επιστρέφει με μία νέα, ανατρεπτική παράσταση-έκπληξη

Ο Ζαραλίκος επιστρέφει με το δικό του πολιτικό stand-up

Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος έχει ταυτιστεί με το Θέατρο Τζένη Καρέζη, όπου παρουσιάζει εδώ και χρόνια τις παραστάσεις του. Φέτος επιστρέφει με μια νέα σάτιρα-έκπληξη που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο. Με το γνώριμο καυστικό του ύφος και αδιαπραγμάτευτη πολιτική οπτική, ο Ζαραλίκος αναλαμβάνει, ξανά, να αποδομήσει ό,τι μοιάζει “αποδομημένο” και να υπενθυμίσει πως η πολιτική σάτιρα είναι ζωντανό κύτταρο της θεατρικής έκφρασης. Η σταθερή παρουσία του στο ρεπερτόριο του θεάτρου δεν είναι τυχαία: επιβεβαιώνει τον ρόλο του «Καρέζη» ως χώρου ελεύθερου λόγου και ενεργού πολιτισμού.

«Έντα»: Όταν η Ίψενική ηρωίδα ζει στην Ελλάδα του σήμερα

Η πρώτη μεγάλη πρεμιέρα της σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 24 Οκτωβρίου. Πρόκειται για το νέο έργο «Έντα» των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη (σκηνοθεσία του δεύτερου), που αντλεί έμπνευση από την Έντα Γκάμπλερ του Ίψεν και μεταφέρει την ηρωίδα στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Μια γυναίκα μεγαλωμένη στη σκιά ενός ισχυρού πολιτικού πατέρα και παντρεμένη με έναν ανερχόμενο πολιτικό, καλείται να χωρέσει σε ρόλους και πρότυπα που συγκρούονται με τις επιθυμίες και τα όνειρά της.

Το έργο λειτουργεί ως “πολιτικό σχόλιο πάνω στην πατριαρχία, την εξουσία και την καταπίεση των γυναικών”, με ένα δυνατό καστ που περιλαμβάνει τους: Έλενα Τοπαλίδου, Στάθη Σταμουλακάτο, Ράνια Σχίζα, Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Θάνο Αλεξίου, Κώστα Φυτίλη και Παναγιώτα Παπαδημητρίου.

«Αγώνες και Μεταμορφώσεις μιας Γυναίκας»: η φωνή μιας μητέρας που δεν της επετράπη ποτέ να μιλήσει

«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» είναι το χρονικό μιας γυναίκας που παλεύει να επιβιώσει –και τελικά να υπάρξει– σε έναν κόσμο που της έμαθε από παιδί να σωπαίνει. Από την καταπιεστική επαρχία μέχρι τη μάχη της καθημερινής επιβίωσης, η διαδρομή της είναι γεμάτη μικρές εξεγέρσεις, σιωπές, θυσίες και αλήθειες που καίνε.

Είναι ένα έργο που μιλάει για τα φύλα, τις τάξεις, τη μητρότητα, τη βία και την ελευθερία. Ένα έργο που μας θυμίζει πως ακόμα και σήμερα, το να είσαι γυναίκα δεν είναι αυτονόητο. Είναι αγώνας. Είναι μεταμόρφωση.

Ο Αλέξανδρος Σωτηρίου για άλλη μια φορά, καταπιάνεται με ένα ακόμη τολμηρό και βαθιά συγκινητικό σύγχρονο γαλλικό έργο. Το «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» του Εντουάρ Λουί παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό, λογοτεχνικό έργο υψηλής έντασης και ευαισθησίας, μέσα από το οποίο ο Λουί τιμά τη μητέρα του και ταυτόχρονα αποκαλύπτει τα βαθιά κοινωνικά και πολιτικά στρώματα που διαμορφώνουν τις ζωές των γυναικών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παίζουν: Ελένη Κοκκίδου, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

Κείμενο: Εντουάρ Λουί

Μετάφραση: Στέλα Ζουμπουλάκη

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Σωτηρίου

Σκηνογράφος−Ενδυματολόγος: Κέννυ Μακλέλαν

Ο «Φιλάργυρος» για παιδιά: Κλασική σάτιρα με φρέσκια ματιά

Η παιδική σκηνή του θεάτρου ανοίγει από τις 19 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 12:00, με τον «Φιλάργυρο» του Μολιέρου, σε μια διασκευή προσαρμοσμένη για παιδιά. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Τζένη Κόλλια και Μιχάλης Σιώνας, ενώ συμμετέχουν οι: Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Τέλης Ζαχαράκης, Βερονίκη Κυριακοπούλου, Καλύδημη Μούρτζη, Λεωνίδας Στάμου, Ανδρομάχη Φουντουλίδου και Μιχάλης Ψαλίδας. Η παράσταση διατηρεί το πνεύμα του Μολιέρου, προσθέτοντας χιούμορ, χρώμα και παιδαγωγικό περιεχόμενο που απευθύνεται τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους θεατές.

Οι «Άγριοι» επιστρέφουν

Μετά την πολύ θερμή υποδοχή του κοινού, οι «Άγριοι» του Γιώργου Παλούμπη εισβάλλουν και πάλι στη σκηνή του θεάτρου Τζένη Καρέζη από τις 6 Οκτωβρίου.

Ένα απόγευμα, κάπου στην Κυψέλη, στο διαμέρισμα του διακεκριμένου καθηγητή Νίκου Λεοντή.

Αυτός και οι καλεσμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του, Μαρία και Δημήτρης, γοητευμένοι από την ανάγνωση της νέας του μελέτης, πίνουν, ονειρεύονται και αγωνιούν για ένα καλύτερο μέλλον. Εκστασιασμένοι, ότι είναι μάρτυρες ενός νέου μανιφέστου, ή ακόμα και ενός καινούργιου ριζοσπαστικού κινήματος, πιστεύουν ότι η εργασία του καθηγητή τους μπορεί να προκαλέσει κοινωνική και οικονομική ανατροπή.

Στο φαινομενικά ήρεμο απόγευμα, όμως, η ανατροπή θα έρθει από τους ίδιους. Το παιχνίδι αρχίζει, φήμες και διαδόσεις ανασύρονται και τα ταπεινά ένστικτα αρχίζουν να κατευθύνουν τα πρόσωπα σε πράξεις και αποφάσεις χωρίς επιστροφή. Τα όρια που χωρίζουν το καλό απ’ το κακό θολώνουν. Ο λόγος καταργείται. Τα προσχήματα καταρρέουν. Ο κανιβαλισμός και η βία αποκτούν πρόσωπο.

Έφτασε η ώρα της αλήθειας; Πώς κι από ποιόν θα αποδοθεί η δικαιοσύνη τώρα;

Η Μαρία, ο Δημήτρης και ο Νίκος Λεοντής, η γειτόνισσα Ελένη και οι δύο επισκέπτες. Ποιοι είναι οι άγριοι; Ποιοι τα θύματα και ποιοι οι θύτες;

Και ο σώζων εαυτόν σωθήτω. «Άγριοι», μια σκληρή αθηναϊκή ιστορία που διαδραματίζεται σε μια πολυκατοικία, κάπου στην Κυψέλη, το 2025. Οποιαδήποτε ομοιότητα με παρόμοιες καταστάσεις είναι σχεδόν σύμπτωση.