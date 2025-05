Τι θα δούμε στο Dance Days Chania 2025: Όταν ο Χορός Γίνεται Γλώσσα του Κόσμου

Η 15η διοργάνωση του διεθνούς φεστιβάλ σύγχρονου χορού Dance Days Chania, θα πραγματοποιηθεί από τις 21 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου – Διαβάστε το πρόγραμμά του!

Το 15ο Dance Days Chania, επετειακό, τολμηρό, αεικίνητο, φιλοξενεί φέτος έργα που «χορεύουν» τις ιστορίες των δημιουργών τους. Εικαστικά, λιτά ή πολύπλοκα, ρομαντικά ή ανατρεπτικά, δοσμένα με ειλικρίνεια και καθαρότητα, προσκαλούνται να επικοινωνήσουν με την πόλη, σε θέατρα, χώρους πολιτισμού, πλατείες, γειτονιές.

Το φεστιβάλ, μέρος μιας κοινωνίας που πάλλεται, διαμαρτύρεται αλλά και συντηρητικοποιείται, κρατάει στην επικαιρότητα την ελευθερία της έκφρασης, σαν ζωτικό παράγοντα εξέλιξης τόπων και ανθρώπων. Σ’ έναν κόσμο που κινδυνεύει να απορροφηθεί από την λήθη, επιμένει μέσα από τον χορό και τις επιλογές του να διατηρεί την σωματική μνήμη ενεργή. Με αντίδοτο την συλλογικότητα και την συμμετοχικότητα της τέχνης, αλλά και την δύναμη της σωματικότητας, επενδύει στην καλλιτεχνική ποικιλομορφία και καλεί το κοινό μέσα από τις δράσεις του, σε ευελιξία, αφύπνιση και προβληματισμό.

Η 15η διοργάνωση του διεθνούς φεστιβάλ σύγχρονου χορού Dance Days Chania, θα πραγματοποιηθεί από τις 21 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου.

Serge Arthur DODO

Το πρόγραμμα του αποτελείται από:

18 παραστάσεις στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

4 παραστάσεις σε σημεία της πόλης και χώρους πολιτισμού [ελεύθερη είσοδος]

12 σεμινάρια

6 εργαστήρια από την ενότητα «Γνωριμία με τις/ους χορογράφους»

2 πρότζεκτ από την ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος» (δημιουργία πρωτότυπων site specific εν εξελίξει έργων από Έλληνες δημιουργούς) [ελεύθερη είσοδος]

Διακρατικό καλλιτεχνικό residency σε συνεργασία με τους Colectivo Priekopnik (Σλοβακία) [ελεύθερη είσοδος]

2ήμερο αφιέρωμα Video Dance με προβολές και συζήτηση με καλεσμένη φιλμογράφο [ελεύθερη είσοδος]

Έκθεση έργων και performance από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το δικό μου σώμα “μιλά”» σε συνδιοργάνωση με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων [ελεύθερη είσοδος]

Παρουσίαση 2 έργων σε συνεργασία με την U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας (2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα) [ελεύθερη είσοδος]

Έκθεση φωτογραφίας χορού από τον Γιώργο Αναστασάκη από το αρχείο του φεστιβάλ 2014-2024 [ελεύθερη είσοδος]

Quindell Orton Gabriela-Neeb

Tο Dance Days Chania από την δημιουργία του έως και σήμερα αποτελεί καλλιτεχνική και κοινωνική πρόταση. Στην 15η επετειακή διοργάνωσή του, αναδεικνύονται κοινωνικές ανησυχίες και αναζητήσεις, παγκόσμια ζητήματα και πτυχές των ανθρώπινων σχέσεων μέσα από χορογραφικές προτάσεις.

Η τέχνη του σώματος ως παγκόσμια γλώσσα, υπό το πρίσμα νέων και αναγνωρισμένων δημιουργών, συνομιλεί, όχι μόνο με τον «κόσμο του χορού», αλλά και με την κοινότητα, τους ντόπιους, τους επισκέπτες της πόλης, κάθε ενδιαφερόμενο. Προκαλεί χορευτικές συναντήσεις, σχηματίζοντας χώρους συζητήσεων και προβληματισμού, έναν διάλογο γύρω από τα κοινά, αλλά και τις διαφορές.

Προσφέρει εργαλεία για πρωτότυπες δημιουργίες και έρευνα, για την εξέλιξη προτάσεων και την ολοκληρωμένη παρουσίασή τους. Φιλοξενεί παραστάσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, διαμορφώνοντας νέες συνεργασίες και εμπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσες. Το 15ο Dance Days Chania επενδύει στις σχέσεις των ανθρώπων και στην δύναμη της έκφρασης.

QuindellOrton

«Η γυναίκα» στην σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία

Ιστορίες Γυναικών από χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής τοποθετούνται επί σκηνής παρουσιάζοντας τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τις κοινωνικές ανισότητες, τις συναισθηματικές πτυχές της ζωής τους μέσα από τους ρόλους και τις εμπειρίες τους. Διαφορετικές χορογραφικές προσεγγίσεις «δίνουν φωνή» και εκφράζουν τη δύναμη και τις αδυναμίες θηλυκοτήτων του κόσμου.

Ο χαρακτήρας μιας “DIVA”, από τον ιταλικό κινηματογράφο, του Giovanni Insaudo, μεταφέρεται στην σκηνή για να αφηγηθεί χορευτικά την άνοδο, την δόξα, την ομορφιά, την αναγνώριση και την πτώση.

Η Livia Balazova επιστρέφει στο φεστιβάλ για να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο πλέον έργο της για τις άγνωστες πτυχές της ζωής της Camille Claudel. Η καλλιτέχνης φιλοξενήθηκε το 2024 στο DDC και παρουσίασε την δουλειά της σε πρώιμο ερευνητικό στάδιο.

Panos Malactos Pinelopi_Gerasimou

Η Karima El Aidaoui από το Μαρόκο παρουσιάζει το έργο της “MEKTOUB” σχετικά με το κοινωνικό φαινόμενο του προσυμφωνημένου γάμου ως «αγοραπωλησία» γυναικών. Μια ένδειξη διαμαρτυρίας αλλά και πληροφόρησης του δυτικού κόσμου για τις πολιτιστικές αρχές και την θρησκεία του τόπου της. Την ίδια βραδιά, μαρτυρίες γυναικών από μέρη του κόσμου γίνονται η φωνή της Ηρούς Κόντη για την σύνθεση και παρουσίαση του έργου “Modulus of resilience”. Πώς το σώμα φέρει τις ιστορίες αυτές; Πώς δηλώνει την θέση του;

Επιπλέον, με στόχο την ανάδειξη της αξίας της δράσης και συμμετοχής, χωρίς περιορισμούς και ηλικιακούς αποκλεισμούς πραγματοποιούνται κινητικά εργαστήρια καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς με την χορογράφο, Σοφία Φαλιέρου σε ομάδα γυναικών 65+. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ η ομάδα θα παρουσιάσει σύντομη performance.

Panagiotis Tasoulis Kalia Mavrofti

To DDC ως σταυροδρόμι πολιτισμών

Το Dance Days Chania από το 2022 δημιουργεί και υλοποιεί διακρατικά καλλιτεχνικά residency σε συνεργασία κάθε χρόνο με άλλο φορέα. Για τα έτη 2024-2025 συνεργάζεται με τους Colectivo Priekopnik (Σλοβακία) διαμορφώνοντας μια καλλιτεχνική γέφυρα για νέους δημιουργούς μεταξύ των 2 χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, επιλέχθηκαν μία καλλιτέχνης από κάθε χώρα, η Εβίτα Τσακαλάκη και η Michaela Poklanova, οι οποίες μετά από 2 residency στα Χανιά και στην Banska Bystricka, μοιράζονται το έργο τους σε καφέ της πόλης των Χανίων.

Το Dance Days Chania μέσα από τις προτάσεις του αλλά και λόγω της γεωγραφικής θέσης του τόπου υλοποίησής του αποτελεί «σταυροδρόμι πολιτισμών». Το καλοκαίρι του 2025 θα παρουσιαστούν έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο αναδεικνύοντας την παγκόσμια γλώσσα του χορού και δίνοντας χώρο στην επικοινωνία και στις καλλιτεχνικές συνομιλίες.

IVESPRI Salietti Aguilera

Ο Serge Arthur DODO από την Ακτή Ελεφαντοστού με το έργο του “L’ombre de ma Sueur” μοιράζεται το δικό του ταξίδι για τις σκιές προσωπικών και συλλογικών αγώνων. Ο Jason Martin από τον Καναδά, σε σημείο της πόλης, με το “etude nO.1” επιχειρεί το χορευτικό σώμα να γίνει κοινωνός του άυλου. Οι δύο πλευρές του Ατλαντικού, ο βορράς και ο νότος δίνουν το «χορευτικό τους ραντεβού» στο 15ο Dance Days Chania.

Η ψυχική υγεία μέσα από την τέχνη της σωματικότητας

Το σώμα και η σύγχρονη δημιουργία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας. Δημιουργοί από την Ευρώπη συνθέτουν έργα βασισμένα σε θέματα όπως η άνοια, το Alzheimer, η ευάλωτη ψυχική υγεία, η πολυπλοκότητα του άγχους, τα στερεότυπα γύρω από την φιλοσοφία ύπαρξης «δυνατού φύλου». Με διαφορετικές σωματικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες σύνθεσης τέσσερις χορογράφοι και οι ομάδες τους θα παρουσιάσουν τις θέσεις και τους προβληματισμούς τους στο κοινό του 15ου Dance Days Chania.

Το “Making of A Man” της Quindel Orton, μια παράσταση σε μορφή “ted talk” με σατυρική διάθεση για όσα συνθέτουν έναν «σωστό άντρα». Ο Πάνος Μαλακτός μοιράζεται με το κοινό τα έργα του “NO I AM NOT” και “Hire.me.please”, διεκδικώντας το δικαίωμα στην συναισθηματική ευαλωτότητα. Οι PITT co. στο εικαστικό χορευτικό έργο, “Trilogy: For Old Times’ Sake” αφηγούνται αναμνήσεις και εμπειρίες πριν χαθούν στην λήθη της άνοιας.

IVESPRI Alice Colombo_

Η έννοια του χρόνου και των αισθήσεων στο σήμερα

Το πέρασμα του χρόνου, η έννοια και η αίσθηση της αναμονής, η ιστορία και η επανάληψη της, η διέξοδος από την καθημερινότητα ή η αντίληψη αυτής μέσα από τις αισθήσεις, είναι στοιχεία που εμφανίζονται στις ζωές μας και στα έργα καλεσμένων χορογράφων.

Στο σόλο “INSIGHT” η δημιουργός Inbar Elkayam διαπραγματεύεται την διεύρυνση των αισθήσεων μέσα από την οπτική τυφλότητα καθώς και την ενεργή θέση και συνειδητή κίνηση λόγω αυτής. Στον απόηχο μιας τεχνολογικής και κοινωνικής επανάστασης που τελικά δεν συνέβη, το “ΙT’S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE”, της Χαράς Κότσαλη, επιχειρεί να μιλήσει για μία συναισθηματική ιστορία του παρόντος. Επιπλέον, οι cieLaroque/ HeleneWeinzierl επιστρέφουν στο φεστιβάλ για να φέρουν το κοινό επί σκηνής, σε ένα έργο με ατέρμονη κίνηση και συνεχή ροή, σε έναν παραλληλισμό με την καθημερινότητα που δεν υπάρχει διέξοδος (“escape”). Τέλος, ο Edoardo Deodati με το έργο “For all the kids with beards” μας μεταφέρει στο σαλόνι ενός σπιτιού εποχής, όπου ενήλικες ξετυλίγουν τις παιδικές τους αναμνήσεις.

ColectivoPriekopnik_photoby_JosePabloGarcia_RevesFestival_DDC2025-(2)

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ ολοκληρώνεται από τους Miller de Nobili με το “There was still time” που θέτουν το ερώτημα του «τι περιμένουμε» και πότε το κενό είναι παύση ή σκοτάδι;

Κατά την διάρκεια του 15ου Dance Days Chania η περιπατητική performance “Dance Your Way Out” της Μάρθας Πασακοπούλου μας προ(σ)καλεί σε μία ζωντανή και «ηχηρή» εμπειρία και επανασυστήνει την καθημερινή μας διαδρομή στην πόλη.

Ενίσχυση νέων χορογράφων

Εστιάζοντας στην ανάγκη διάθεσης χώρου σε νέους δημιουργούς για την παρουσίαση της χορογραφικής τους προσέγγισης, το 15o Dance Days Chania υλοποιεί πλατφόρμα για την φιλοξενία έργων νέων χορογράφων, απόφοιτων επαγγελματικών σχολών. Στόχος είναι η ανάδειξη της σύγχρονης δημιουργίας και η προβολή νέων επαγγελματιών του χώρου του χορού. Την βραδιά αυτή θα παρουσιαστούν μικρής διάρκειας έργα από τους Άρη Παπαϊωάννου (“In Flux- an erratic table”), Κάλια Μαυροφτή & Παναγιώτη Τασούλη (“NOI”), Μαρίλια Γράντζα & Αυγουστίνος Μ.Σ. (“I don’t mind if you forget me”) καθώς και Easton Nguyen (“The Streets Are Full of Dead Birds; Or, As Before”).

FeniaChatzakou_DDC2025

Το Dance Days Chania με την ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος» υποστηρίζει ως παραγωγός τη δημιουργία πρωτότυπων site specific (τοποειδικών) εν εξελίξει έργων. Νέοι, αποκλειστικά, δημιουργοί, από την Ελλάδα καταθέτουν προτάσεις για τη σύνθεση site specific project, επικοινωνώντας με την πόλη, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, την κουλτούρα του τόπου. Ο Βασίλης Μαυριανός με το πρότζεκτ “utopia:31’” και οι Μαρία Αρκουλή & Ρούλα Σαμιωτάκη με το “WONDERBLOCK” θα παρουσιάσουν την πρώτη φάση της έρευνάς τους στις 24 και 30 Ιουλίου αντίστοιχα.

Το Dance Days Chania και η U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας (2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα – το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU) συντάσσουν μια νέα συνεργασία και προσφέρουν καλλιτεχνική φιλοξενία στο φεστιβάλ κατά την διάρκεια της οποίας 2 επιλεγέντες χορογράφοι, Μαίρη Γιαννούλα (“That Is All Stand Up For”) και Αντώνης Βαής (“Lunar Seaga”), για 8 ημέρες θα εμβαθύνουν στην δημιουργική τους διαδικασία, παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα αυτής κατά την διάρκεια του 15ου Dance Days Chania με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στην πρώην Γαλλική Σχολή.

EuripidesLaskaridis_photo by_Andrius Alexantrarivicius_DDC2025 Andrius Alexantrarivicius

Έλληνες χορογράφοι στα πρώτα τους δημιουργικά βήματα έχουν την ευκαιρία να εξελίξουν χρονικά, να εμπλουτίσουν, να προσαρμόσουν και παρουσιάσουν σε μορφή πρεμιέρας, τα έργα τους όπως αυτά συντέθηκαν αρχικά στο πλαίσιο συμμετοχή τους στην Ακαδημία Χορογραφίας για τα έτη 2024-2025.

Σεμινάρια & Εργαστήρια – Video Dance – Έκθεση φωτογραφίας χορού

Ουσιαστικό μέρος του Dance Days Chania αποτελεί το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε σπουδαστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ερασιτέχνες και επαγγελματίες χορευτές από όλο τον κόσμο, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Συνεπώς, όπως κάθε χρόνο, φιλοξενούνται σεμινάρια από έμπειρους επαγγελματίες σε τεχνικές αυτοσχεδιασμού, εκφραστικών σωματικών πρακτικών, πολυμέσων κ.ά.. Επιπλέον, μέσα από masterclasses (εργαστήρια) στην ενότητα «Γνωριμία με τις/ους Χορογράφους», προσκεκλημένοι καλλιτέχνες μετά την παράσταση τους στο φεστιβάλ, εμβαθύνουν στην προσέγγισή τους και την μεταφέρουν στους συμμετέχοντες. Οι εγγραφές στα σεμινάρια και εργαστήρια συνεχίζονται!

Το Video Dance είναι μια υβριδική μορφή τέχνης με τη σύγκλιση του κινηματογράφου και του σύγχρονου χορού σε μία εποχή όπου η εικόνα και τα ψηφιακά μέσα πρωταγωνιστούν. Η ενότητα αποτελεί μέρος του φεστιβάλ από το 2013. Σε διήμερο αφιέρωμα στο 15ο DDC, τα 34 επιλεγμένα έργα θα προβληθούν με ελεύθερη είσοδο, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και στον καλλιτεχνικό χώρο ΗΠ12. Στο πλαίσιο της ενότητας θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με την καλεσμένη φιλμογράφο Φένια Κωτσοπούλου στις 24 Ιουλίου.

Τέλος, θα υλοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας χορού του Γιώργου Αναστασάκη με επιλεγμένο υλικό από τις διοργανώσεις του Dance Days Chania τα έτη 2014-2024. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στον καλλιτεχνικό χώρο/γκαλερί SOUTH Space for Photography κατά την διάρκεια του φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στιγμιότυπα από παραστάσεις δημιουργών από όλο τον κόσμο θα παρουσιαστούν αναδεικνύοντας ένα πλούσιο αρχείο, αλλά και προβάλλοντας το έργο καλλιτεχνών.

IVESPRI_GiovanniInsaudo_photoby_Salietti Aguilera_DDC2025 (2) Salietti Aguilera

“Tο δικό μου σώμα «μιλά»”

To επιμορφωτικό πρόγραμμα «Το δικό μου σώμα “μιλά”» υλοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά σε συνδιοργάνωση με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων – Π.Ε. Χανίων και τον Δήμο Χανίων. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2024 και έκτοτε πραγματοποιείται κάθε μήνα τουλάχιστον ένα δωρεάν βιωματικό σεμινάριο σε παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων των Χανίων και της Περιφέρειας με συντονίστρια την Σοφία Φαλιέρου. Δημιουργίες από τις συναντήσεις και εργασίες των ομάδων θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ ως έκθεση έργων από τα παιδιά αλλά και performances από τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς.

Το “Dance Days Chania” διοργανώνεται από το 2011, με εθελοντική εργασία των μελών του Συλλόγου Εκφραστικού Χορού Συν-Κίνηση. Το 15ο Dance Days Chania έχει ως συν-διοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης- Π.Ε. Χανίων και τον Δήμο Χανίων, ενώ το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου ενισχύει οικονομικά την ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος». Λαμβάνει την οικονομική υποστήριξη του Flux Laboratory και της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων, η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ακολουθεί το πρόγραμμα παραστάσεων του φεστιβάλ:

21.07

ENTITEY/ Jason Martin, “etude nO.1” (Καναδάς)

–Είσοδος ελεύθερη—

I VESPRI/ Giovanni Insaudo, “DIVA” (Ιταλία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης

Inbar Elkayam, “INSIGHT” (Ελβετία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

*Με την υποστήριξη του Flux Laboratory.

22.07

Χαρά Κότσαλη, “It’s the end of the amusement phase” (Ελλάδα) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

*Η παρουσίαση της παράστασης υποστηρίχθηκε από το Touring Program της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.

23.07

Παράσταση από ομάδα γυναικών 65+ σε επιμέλεια της χορογράφου Σοφίας Φαλιέρου ως απόρροια βιωματικών εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Νοέμβριος 2024 – Ιούλιος 2025 (Ελλάδα) | Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

–Είσοδος ελεύθερη—

Karima El Aidaoui, “MEKTOUB” (Μαρόκο) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Ηρώ Κόντη, “Modulus of resilience” (Ελλάδα) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

24.07

Βασίλης Μαυριανός, “utopia:31’” (Ελλάδα) | περιοχή Ταμπακαριών

Ενότητα: Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος

–Είσοδος ελεύθερη—

Cie King’Art, “L’ombre de ma Sueur” (Ακτή Ελεφαντοστού) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

25.07

Άρης Παπαϊωάννου, “In Flux- an erratic table” (Ελλάδα) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Κάλια Μαυροφτή & Παναγιώτης Τασούλης, “NOI” (Ελλάδα) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Μαρία Γράντζα & Αυγουστίνος Μ.Σ., “I don’t mind if you forget me” (Ελλάδα) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Easton Nguyen, “The Streets Are Full of Dead Birds; Or, As Before” (Αυστρία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

*Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα.

26.07

Μάρθα Πασακοπούλου, “Dance your way out” (Ελλάδα)

–Είσοδος ελεύθερη—

*Με την υποστήριξη του Flux Laboratory.

Πάνος Μαλακτός, “NO I AM NOT” & “Hire.me.please” (Κύπρος) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

27.07

Μάρθα Πασακοπούλου, “Dance your way out” (Ελλάδα)

–Είσοδος ελεύθερη—

*Με την υποστήριξη του Flux Laboratory.

28.07

Παρουσίαση διακρατικού καλλιτεχνικού residency | Εβίτα Τσακαλάκη & Michaela Poklanova

–Είσοδος ελεύθερη—

Livia Balazova, “Camille” (Σλοβακία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

29.07

Quindell Orton, “Making of A Man” (Γερμανία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

30.07

Μαρία Αρκουλή & Ρούλα Σαμιωτάκη, “WONDERBLOCK” (Ελλάδα) | περιοχή Σπλάντιζας

Ενότητα: Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος

–Είσοδος ελεύθερη—

Edoardo Deodati, “For all the kids with beards” (Ελβετία)| Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

*Με την υποστήριξη του Flux Laboratory.

PITT Co., “Trilogy: For Old Times’ Sake” (Ελβετία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

*Με την υποστήριξη του Flux Laboratory.

31.07

cieLAROQUE/ HeleneWeinzierl, “escape” (Αυστρία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

*Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα.

01.08

Μαίρη Γιαννούλα, “That Is All Stand Up For” (Ελλάδα) | πρώην Γαλλική Σχολή, Χαλέπα

Σε συνεργασία με την U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας

–Είσοδος ελεύθερη—

Αντώνης Βαής, “Lunar Seaga” (Ελλάδα) | πρώην Γαλλική Σχολή, Χαλέπα

Σε συνεργασία με την U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας

–Είσοδος ελεύθερη—

02.08

Miller de Nobili, “There was still time” (Γερμανία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Ενότητα Video Dance [είσοδος ελεύθερη]

– 24.07 συζήτηση με την δημιουργό Φένια Κωτσοπούλου & προβολή επιλεγμένων video dance έργων | Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

– 27.07 προβολή επιλεγμένων video dance έργων | Καλλιτεχνικός χώρος ΗΠ12

Επιμέλεια ενότητας: Αλίκη Χιωτάκη

Σεμινάρια Dance Days Chania 2025

> Προσφέρονται ποσοστά έκπτωσης.

21-24/07 Kinetic Orchestra (FI) – Partnering and Repertoire

21-24/07 Anton Lachky (BE/SK) – Puzzle Work

25-26/07 Ευριπίδης Λασκαρίδης (GR) – Μεταμόρφωση και Γελοιότητα – The Poetry Beneath Absurdity

25-27/07 Colectivo Priekopnik Vevericka (SK/CR) – Multipartnering workshop

27-28/07 Φένια Χατζάκου (DE/GR) – Physical Alertness

28-30/07 Satoshi Kudo (SW/JP) – Motion Qualia

29-31/07 Pau Aran Gimeno (DE/ES) – ATELIER

30/07 Νένα Παπαγεωργίου Μουράτογλου & Μιχάλης Χόιπελ (GR/DE) – Στοιχεία Αντίληψης και Έκφρασης: Διάλογος Μουσικής και Χορευτικής Παιδείας [δωρεάν συμμετοχή για ενδιαφερόμενους]

31/07-02/08 Πατρίσια Απέργη (GR) – Βουτιά στο κενό

01-02/08 Όλια Τορναρίτου (GR) – Τεχνική σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ

01-02/08 Γιάννης Αντωνίου/ KUNTS STOFF (GR) – Το μπαλέτο ως «παγκόσμια γλώσσα»

01-02/08 Αλίκη Χιωτάκη (GR) – Camera in flux

Εργαστήρια/ Masterclass – Ενότητα «Γνωριμία με τις/ους Χορογράφους»

22.07 Giovanni Insaudo/ I VESPRI (IT) – Stampa Method

22.07 Jason Martin (CA) – The Adaptable Body

24.07 Ηρώ Κόντη (GR) – Remapping the body

25.07 Serge Arthur DODO (CI) – Afro contemporary

27.07 Πάνος Μαλακτός (CY) – “Are you Okay?” The masterclass

28.07 Μάρθα Πασακοπούλου (GR) – Dance it Out!

Για πληροφορίες και εγγραφές: [email protected]