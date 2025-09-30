Tilly Norwood: Η AI ηθοποιός που έχει πανικοβάλει το Χόλυγουντ

Η Tilly Norwood, η ΑΙ φιγούρα που προβάλλεται ως η επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους αληθινούς ηθοποιούς.

Μια νέα και πολλά υποσχόμενη “ηθοποιός” έχει ταράξει εδώ και λίγο καιρό το Χόλυγουντ, χωρίς καν να έχει ξεκινήσει την “καριέρα της”. Πρόκειται για την Tilly Norwood, η οποία έχει γίνει στόχος σφοδρής κριτικής, ενώ στην πταγματικότητα… δεν υπάρχει καν.

Η Norwood είναι ένα δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης από το στούντιο Xicoia, η οποία την παρουσιάζει ως την «επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον». Με χαρακτηριστικά που θυμίζουν τις Γκαλ Γκαντότ, Άνα ντε Άρμας και Βανέσα Χάτζενς, η Norwood φιλοδοξεί να μπει στο παιχνίδι των μεγάλων στούντιο και των πρακτορείων ταλέντων.

Η αποκάλυψή της στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Ζυρίχης προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από αληθινούς ηθοποιούς, που βλέπουν τις δουλειές τους να απειλούνται. Η Μέλισα Μπαρέρα σχολίασε στο Instagram: «Ελπίζω όλοι οι ηθοποιοί που εκπροσωπεί ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου που την δημιούργησε να τον παρατήσουν». Η Μάρα Γουίλσον αναρωτήθηκε για τις εκατοντάδες νέες γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα συνδυάστηκαν για να φτιαχτεί η Norwood. Η αντίδραση ήταν ανάμικτη: εντυπωσιασμός για την τεχνολογία αλλά και ανησυχία για την αλήθεια πίσω από την εικόνα.

Η «καριέρα» της περιορίζεται προς το παρόν σε ένα μόνο βίντεο, το AI Commissioner, ένα κωμικό σκετς που δείχνει την Norwood σε δράση. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει περίπου 200.000 προβολές σε δύο μήνες, πολύ λιγότερες από δημοφιλή βίντεο πραγματικών ηθοποιών, και οι περισσότεροι κριτικοί το χαρακτηρίζουν άψυχο και ξύλινο.

Παρά τις αρνητικές αντιδράσεις, η Norwood αντιπροσωπεύει κάτι που ανησυχεί το Χόλυγουντ: την πλήρη υπακοή και την προσαρμοστικότητα της ψηφιακής δημιουργίας. Χωρίς εγωισμό, χωρίς αμοιβές εκατομμυρίων, χωρίς ανάγκη για διαλείμματα, είναι η προσωποποίηση του ιδανικού ηθοποιού για παραγωγούς που θέλουν απόλυτο έλεγχο.

Η απόφαση για το μέλλον της δεν ανήκει όμως στο στούντιο, αλλά στο κοινό. Αν οι θεατές αποδεχθούν να πληρώνουν για να βλέπουν ψηφιακές φιγούρες με τέλεια κινούμενα χαρακτηριστικά, τότε οι ηθοποιοί ΑΙ θα γίνουν μέρος της καθημερινότητας του κινηματογράφου. Όπως συνέβη με το 3D του Avatar, η αποδοχή θα κρίνει αν θα μείνει ή όχι.

Η Tilly Norwood μπορεί να μην υπάρχει… αλλά η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη στο σινεμά μόλις άρχισε.