Φεστιβάλ Βιβλίου: Ποίηση στην τάξη, έμπνευση στη ζωή

Εκδήλωση του BookSitting στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου – Πώς καλλιεργεί η ποίηση στα παιδιά, πολύτιμες δεξιότητες ζωής.

Το BookSitting, ο ιστότοπος για τα βιβλία, τις τέχνες και τις ιδέες, διοργανώνει την εκδήλωση – συζήτηση με τίτλο «Ποίηση στην τάξη, έμπνευση στη ζωή», στο πλαίσιο του 53ου Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον Άρεως. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 18:30 – 19:30, στη σκηνή «Αντιγόνη Μεταξά – Κροντηρά».

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει πώς η διδασκαλία της ποίησης, σε συνδυασμό με τη δημιουργική γραφή, μπορεί να ενισχύσει τη φιλαναγνωσία και να καλλιεργήσει στα παιδιά πολύτιμες δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, η ενσυναίσθηση, η κριτική σκέψη και η συναισθηματική έκφραση.

Θα μιλήσουν:

Ελένη Σβορώνου, Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας, Συντονίστρια εργαστηρίων δημιουργικής γραφής

Αλέξης Χαρισιάδης, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας, Υπαρξιακός Ψυχοθεραπευτής, Ποιητής

Συντονίζει:

Αλεξία Καλογεροπούλου, Διευθύντρια σύνταξης BookSitting, Ποιήτρια, Δημοσιογράφος

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, συγγραφείς, γονείς, φοιτητές, θεραπευτές και κάθε ενδιαφερόμενο για τη σχέση της ποίησης με την εκπαίδευση και την καθημερινή ζωή.

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025, 18:30 – 19:30

Σκηνή «Αντιγόνη Μεταξά – Κροντηρά»

53ο Φεστιβάλ Βιβλίου – Πεδίον Άρεως

Περισσότερες πληροφορίες στο email: [email protected]