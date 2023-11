Αυτός είναι ο πρώτος αντίπαλος της Σάττι στη Eurovision 2024

Στη δημοσιότητα το πρώτο τραγούδι για τη Eurovision 2024, που θα διεξαχθεί στο Μάλμε τον ερχόμενο Μάιο.

Η πρώτη χώρα που ανακοινώνει το κομμάτι της για τη Eurovision 2024 είναι γεγονός και έτσι η Μαρίνα Σάττι μόλις απέκτησε και επισήμως τον πρώτο της αντίπαλο στον αγώνα για τη νίκη στο Μάλμε της Σουηδίας, τον ερχόμενο Μάιο.

Ο λόγος για τη Γαλλία, η οποία θα εκπροσωπηθεί στον επόμενο ευρωπαϊκό διαγωνισμό μουσικής από τον γνωστό καλλιτέχνη Slimane.

Στο κανάλι France 2 παρουσιάστηκε πριν από λίγες ώρες το τραγούδι του, “Mon amour”, με το οποίο ο ταλαντούχος τραγουδιστής θα εκπροσωπήσει τη χώρα του στη Eurovision 2024.

Ο Slimane είναι Γάλλος τραγουδοποιός και ηθοποιός, αλγερικής καταγωγής, γεννημένος το 1989 στο Chelles (Seine-et-Marne).

Ο ίδιος κέρδισε τον πέμπτο κύκλο του The Voice: La plus belle voix το 2016, πριν κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ, À bout de rêves, τον Ιούλιο του 2016. Τον Ιανουάριο του 2018 κυκλοφόρησε τον δεύτερο δίσκο του, Solune.

Έγινε coach του The Voice του Βελγίου από το 2018 έως το 2020 και από το 2023 είναι coach στο The Voice: La plus belle voix.

Το 2020, στα βραβεία Victoires de la musique, κέρδισε μαζί με τη Vitaa το βραβείο για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι και συγκεκριμένα για το κομμάτι “Ça va ça vient”.

Ο Slimane άρχισε να ανεβάζει τη δική του μουσική στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας πολλά εκατομμύρια προβολές.

Το 2015, συμμετείχε στο γαλλικό μιούζικαλ Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison-Rouge του Didier Barbelivien, το οποίο προβλήθηκε το 2017.

Στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 2024 θα συμμετάσχει με το τραγούδι “Mon amour”, με τους φανατικούς του θεσμού να έχουν εντυπωσιαστεί τόσο από το τραγούδι, όσο και από τη φωνή του.

Γαλλία: Ακούστε το “Mon Amour” του Slimane