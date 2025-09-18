Bella Hadid: Οι φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο που προκάλεσαν ανησυχία

Ένα recap της ζωής της τελευταία μοιράστηκε στα social media το super model Bella Hadid, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές της για μερικά στιγμιότυπα.

Μία σειρά από φωτογραφίες, στις περισσότερες από τις οποίες φαίνεται να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, μοιράστηκε η Bella Hadid, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές και διαδικτυακούς της φίλους.

Στις φωτογραφίες, το διάσημο μοντέλο φαίνεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείου, με ένα πλεκτό αγγελάκι δίπλα της, στο μαξιλάρι, δείχνει κλαμένη ή με σωληνάκια γύρω από το κεφάλι της, ενώ σε άλλη λήψη φαίνεται να απολαμβάνει μία πίτσα βλέποντας τηλεόραση ή να μάς δείχνει τη θέα από το παράθυρό της που περιλαμβάνει κτίρια και ένα ουράνιο τόξο. Στο ποστ εμφανίζονται αγαπημένα της πρόσωπα και συγγενείς της που την έχουν επισκεφθεί πιθανόν στο νοσοκομείο, ενώ στην τελευταία φωτογραφία του carousel post, τη βλέπουμε καθισμένη στη γωνία ενός ασανσέρ.

“Συγγνώμη που πάντα εξαφανίζομαι, σας αγαπώ όλους“, ήταν το μήνυμα προς τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν μηνύματα αγάπης και στήριξης για την περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει.

Μεταξύ των ανθρώπων που έγραψαν κάτω από το συγκεκριμένο ποστ ήταν και η μητέρα της, Yolanda Hadid, που την αποκάλεσε “Lyme warrior (μαχήτρια της νόσου του Lyme).

“Σ’ αγαπώ! Ελπίζω να νιώσεις σύντομα τόσο δυνατή και καλά όσο σου αξίζει!!!!!!”, πρόσθεσε η αδελφή της, Gigi Hadid.

Η Χαντίντ διαγνώστηκε με τη νόσο του Lyme το 2012, μαζί με τη μητέρα της, Γιολάντα, και τον μικρότερο αδελφό της, Ανουάρ και το 2016 μίλησε για πρώτη φορά για τον αγώνα της.

“Η ζωή δεν είναι πάντα όπως φαίνεται εξωτερικά”, είπε τότε, προσθέτοντας ότι “το πιο δύσκολο μέρος αυτής της διαδρομής είναι να σε κρίνουν από την εμφάνισή σου και όχι από το πώς νιώθεις”.

Η ανάρτηση της Bella Hadid: