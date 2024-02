Bruce Springsteen: Πέθανε η μητέρα του και την αποχαιρέτησε με έναν χορό τους

Η συγκινητική ανάρτηση του “The Boss”, Bruce Springsteen, για την απώλεια της μητέρας του, η οποία έφυγε σε ηλικία 13 χρόνια μετά τη διάγνωσή της με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Bruce Springsteen, αφού η μητέρα του, Adele, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο εμβληματικός ροκ σταρ μέσα από ανάρτησή του στα social media, όπου αποχαιρέτησε την πολυαγαπημένη του μητέρα, που έφυγε πλήρης ημερών, 13 χρόνια αφότου είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ.

Πέρα από τα τρυφερά λόγια που της αφιέρωσε αλλά και μερικούς στίχους από το τραγούδι του 1988, “The Wish“, το οποίο γράφτηκε για εκείνη, το “αφεντικό”, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα συγκινητικό βίντεο με τους δυο τουςνα χορεύουν μαζί.

“Θυμάμαι το πρωί που άκουγα το ξυπνητήρι σου να χτυπάει. Ξάπλωνα στο κρεβάτι και σε άκουγα να ετοιμάζεσαι για τη δουλειά, τον ήχο της θήκης του μακιγιάζ σου στον νιπτήρα. Και τις κυρίες στο γραφείο με τα κραγιόν, τα αρώματα και τις φούστες, πόσο περήφανη και χαρούμενη έδειχνες πάντα γυρνώντας από τη δουλειά”, έγραψε ο τραγουδιστής.

Bruce Springsteen – The Wish

It ain’t no phone call on Sunday, flowers or a Mother’s Day card.

It ain’t no house on the hill with a garden and a nice little yard.

I’ve got my hot rod down on Bond Street, I’m older but you’ll know me in a glance.

We’ll find us a Little rock ‘n roll bar and we’ll go out and dance.

Η ανάρτηση του Bruce Springsteen: