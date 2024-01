Christian Oliver: Νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα ο ηθοποιός και οι ανήλικες κόρες του

Το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε ο 51χρονος ηθοποιός Christian Oliver και οι δύο ανήλικες κόρες του συνετρίβη στην Καραϊβική. Νεκρός και ο πιλότος.

Τραγικό θάνατο σε αεροπορικό δυστύχημα, μαζί με τις δύο ανήλικες κόρες του, βρήκε ο γνωστός ηθοποιός Christian Oliver.

Συγκεκριμένα, ο 51χρονος ηθοποιός του Χόλιγουντ και οι κόρες του, Madita και Annik, ηλικίας 10 και 12 ετών, σκοτώθηκαν όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν, συνετρίβη ανοιχτά ενός μικρού νησιού της Καραϊβικής. Ο πιλότος του αεροπλάνου, Robert Sachs, σκοτώθηκε, επίσης.

Σε βίντεο που παρουσιάζει η Daily Mail, φαίνεται το αεροπλάνο να κάνει “βουτιά” στη θάλασσα.

Το αεροπλάνο ήταν καθ’ οδόν προς την Αγία Λουκία όταν συνέβη το δυστύχημα.

Ο ηθοποιός, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Christian Klepser, εμφανίστηκε σε γνωστές ταινίες όπως το “Speed ​​Racer” και το “Valkyrie” και πρόσφατα συμμετείχε στην τελευταία ταινία του franchise του Indiana Jones.

Ανάμεσα στους πρώτους του ρόλους στις ΗΠΑ ήταν και η μακρόχρονη συμμετοχή του στο “Saved by the Bell: The New Class” το 1995. Εμφανίστηκε επίσης ως χαρακτήρας στο επιτυχημένο βιντεοπαιχνίδι “Medal of Honor: Above and Beyond”.

Σύμφωνα με αναφορές, λίγες στιγμές μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο JF Mitchell στην Bequia, το αεροπλάνο αντιμετώπισε απροσδιόριστες δυσκολίες.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στον Άγιο Βικέντιο, ενώ θα πραγματοποιηθούν νεκροψίες για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους.

Ο Oliver θα εμφανιστεί στην επερχόμενη ταινία “Forever Hold Your Peace”, της οποίας ήταν επίσης παραγωγός, και μόλις γύρισε τις τελευταίες του σκηνές στις 20 Δεκεμβρίου.