Demi Lovato: Η “αιώνια έφηβη” έγινε 33 και το γιόρτασε με ένα ξέφρενο πάρτι

Η Demi Lovato, η τραγουδίστρια που αγαπήθηκε από τις παιδικές και εφηβικές σειρές της Disney, έκλεισε τα 33 και νιώθει πιο απελευθερωμένη από ποτέ.

Η Demi Lovato, το αιώνιο teen idol, έγινε 33 και έσβησε τα κεράκια της σε ένα ξέφρενο πάρτι με αγαπημένους φίλους και πολύ καραόκε.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από τα γενέθλιά της στις 20 Αυγούστου 2025.

Η «βασίλισσα της Disney» έγραψε στη λεζάντα: «Τι να πω; Είμαι Λέων», αναφερόμενη στο ζώδιό της.

Στις φωτογραφίες φαίνεται η Lovato χαμογελαστή, φορώντας γούνα, μπροστά σε μια εντυπωσιακή διώροφη τούρτα.

Σε ένα γλυκό βίντεο, η Lovato τραγουδά δυνατά το «I Wanna Dance With Somebody» της Whitney Houston, ενώ ο νέος σύζυγός της, Jordan «Jutes» Lutes, την ενθαρρύνει και χορεύει δίπλα της.

Η τούρτα με πολύχρωμο γλάσο ξεχώριζε στις φωτογραφίες, ειδικά αφού η Lovato είχε αποκαλύψει ότι για χρόνια γιόρταζε τα γενέθλιά της με… «τούρτα από καρπούζι» – ένα κομμένο καρπούζι με φυτική σαντιγί πάνω.

«Πολλά χρόνια δεν είχα καν τούρτα γενεθλίων. Έκανα μια τούρτα από καρπούζι», είχε πει σε συνέντευξη. Το τραγούδι της «Melon Cake» το 2021 αναφερόταν ακριβώς σε αυτήν την εμπειρία, με στίχους που μιλούν για την απελευθέρωση από τους περιορισμούς και την ελευθερία να απολαμβάνει κανείς τα γενέθλιά του όπως θέλει.

Ο σύζυγός της, Jordan, της άφησε γλυκό μήνυμα στα σχόλια: «Χρόνια πολλά, όμορφο μωρό μου. Σ’ αγαπώ πολύ». Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 25 Μαΐου 2025 στη Σάντα Μπάρμπαρα και, σύμφωνα με πηγή του People, η Lovato «δεν υπήρξε ποτέ πιο ευτυχισμένη».

Η τραγουδίστρια από το Τορόντο έχει πει ότι της αρέσει να πειραματίζεται με διαφορετικά είδη μουσικής: rap, pop, punk, R&B και indie. Το τελευταίο της EP, «Dilworth», κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025.