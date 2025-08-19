Madonna: Γενέθλια στην Ιταλία με τούρτα Labubu – Τα πόσα έκλεισε

Η Madonna γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της στην Ιταλία, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, τις κόρες της Mercy και Lourdes και μια εντυπωσιακή τούρτα Labubu.

Η Madonna έκλεισε τα 67 με στιλ, ταξιδεύοντας στη Σιένα για να πραγματοποιήσει ένα όνειρο που είχε χρόνια: να παρακολουθήσει την ιπποδρομία Palio, η οποία διεξάγεται στις 16 Αυγούστου, ημέρα των γενεθλίων της, από το 1482.

Στο πλευρό της βρέθηκαν ο 28χρονος σύντροφός της και πρώην ποδοσφαιριστής Akeem Morris, καθώς και οι κόρες της Mercy, 19 ετών, και Lourdes, 28 ετών.

Με ανάρτησή της στο Instagram, η Madonna μίλησε για τη συγκίνηση που ένιωσε βλέποντας τη διοργάνωση: “Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την αγωνία, την ένταση και τη μεγαλοπρέπεια. Ένα ιερό τελετουργικό, όταν χιλιάδες άνθρωποι σωπαίνουν πριν την έναρξη. Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα”.

Στο βίντεο που μοιράστηκε, η οικογένεια φαίνεται να χορεύει με τους ντόπιους, να παρακολουθεί τον αγώνα, να απολαμβάνει πυροτεχνήματα, να ψωνίζει αντίκες και να εξερευνά την εξοχή της Τοσκάνης.

Σε μια άλλη στιγμή, η Mercy παίζει πιάνο, ενώ η Madonna σβήνει τα κεράκια σε μια τεράστια ροζ τούρτα με την ευχή “Happy Birthday Madudu”.

Πολλές διασημότητες έσπευσαν να της ευχηθούν, ανάμεσά τους ο Andy Cohen, η Katy Perry και ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

Ο εορτασμός των γενεθλίων της έρχεται λίγο καιρό μετά τα 94α γενέθλια του πατέρα της, Silvio Ciccone, για τον οποίο είχε κάνει μια τρυφερή ανάρτηση. Όπως είχε γράψει, παρά τις δυσκολίες της ζωής του, διατηρεί το χιούμορ και τη διάθεσή του για ζωή, ενώ δηλώνει ότι δεν πρόκειται να “συνταξιοδοτηθεί” ποτέ.

Η Madonna είναι ένα από τα έξι παιδιά που απέκτησε ο Silvio με την πρώτη του σύζυγο, Madonna Louise, η οποία πέθανε από καρκίνο του μαστού το 1963, όταν η τραγουδίστρια ήταν μόλις πέντε ετών. Με τη δεύτερη γυναίκα του, Joan, ο Ciccone απέκτησε δύο ακόμη παιδιά, την Jennifer και τον Mario.