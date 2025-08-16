Dua Lipa: Με “killer dress” δεν σταματά να μετράει τούρτες – Η νέα σέξι γενέθλια εμφάνιση

Η Dua Lipa συνεχίζει τους εορτασμούς για τα επερχόμενα 30α της γενέθλια και δεν σταματά να μετράει τούρτες και σέξι φορέματα.

Η Dua Lipa φαίνεται πως έχει πάρει πολύ σοβαρά τα γενέθλια – ορόσημο των 30 και τις τελευταίες ημέρες το ένα πάρτι διαδέχεται το άλλο.

Η διάσημη pop star βρίσκεται μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα στην Ίμπιζα και δεν σταματά να διασκεδάζει έχοντας στο πλευρό τους τον σύντροφό της, Callum Turner και τους κολλητούς της φίλους, αναρτώντας φυσικά πλούσιο φωτογραφικό υλικό στον λογαριασμό της στο Instagram.

Dua Lipa Instagram@dualipa

Για το τελευταίο πάρτι η Dua Lipa επέλεξε ένα εντυπωσιακό ασημένιο φόρεμα με παγιέτες και τολμηρό κόψιμο, συνεχίζοντας τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις ενόψει των 30ων γενεθλίων της.

Dua Lipa Instagram@dualipa

Γνωρίζοντας πως η εμφάνισή της θα “ρίξει” το Instagram, η διάσημη τραγουδίστρια έγραψε χαρακτηριστικά: “Η κολλητή μου φίλη μου έφτιαξε ένα καταπληκτικό φόρεμα για άλλη μια τέλεια βραδιά… όλοι να πείτε ευχαριστώ στη Giuliiiiiiii. Επίσης, με αυτόν τον ρυθμό θα πρέπει να αρχίσω να μετράω τα κέικ“.

Η ανάρτηση της Dua Lipa: