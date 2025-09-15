Emmy 2025: Οι σταρς που έκλεψαν την παράσταση στο κόκκινο χαλί

Οι ηθοποιοί που κατέκλεισαν το Peacock Theater για την τελετή απονομής τον Emmy Awards έκαναν την καθιερωμένη στάση τους στο κόκκινο χαλί και φωτογραφήθηκαν με εντυπωσιακά σύνολα.

Η 77η απονομή των Emmy Awards συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ονόματα της τηλεόρασης στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες, με το κόκκινο χαλί να προσφέρει για ακόμη μια χρονιά εντυπωσιακές εμφανίσεις και τάσεις μόδας που θα συζητηθούν μέχρι τα Όσκαρ.

Η Sydney Sweeney ήταν η απόλυτη ξανθιά καλλονή της βραδιάς, φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα Oscar de la Renta με βαθύ ντεκολτέ και συνδυάζοντάς το με ένα κολιέ 120 καρατίων από τη Lorraine Schwartz. Η ηθοποιός του Euphoria έκλεψε τις εντυπώσεις με την κομψότητα και την αυτοπεποίθησή της.

Sydney Sweeney AP Jae C. Hong

Η Jenna Ortega από το Wednesday τόλμησε ένα σχεδόν γυμνό σύνολο Givenchy, με πολύχρωμα chunky κοσμήματα και μια μαύρη φούστα με σκίσιμο στον μηρό.

Jenna Ortega AP Jae C. Hong

Η Selena Gomez εντυπωσίασε με ένα custom κόκκινο φόρεμα Louis Vuitton και τα σκούρα μαλλιά της πιασμένα σε κομψό κότσο ενώ συνοδευόταν από τον αρραβωνιαστικό της Benny Blanco, μοιράζοντας τρυφερές στιγμές στο κόκκινο χαλί.

Selena Gomez Richard Shotwell/Invision/AP

Selena Gomez, Benny Blanco Richard Shotwell/Invision/AP

Η Meghann Fahy από το White Lotus τράβηξε τα βλέμματα με ένα μαύρο βελούδινο φόρεμα.

Meghann Fahy Richard Shotwell/Invision/AP

Άλλες σταρ που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί των Emmy ήταν η Justine Lupe από το Succession, με αποκαλυπτικό Carolina Herrera halterneck φόρεμα με ασημένιες λεπτομέρειες, η Shanina Shaik με μαύρο φόρεμα, και η Scarlett Johansson με ένα αμάνικο κίτρινο φόρεμα Prada.

Richard Shotwell/Invision/AP

Shanina Shaik Richard Shotwell/Invision/AP

Scarlett Johansson AP/Jae C. Hong

Η Cate Blanchett έμεινε πιστή στο edgy στυλ της με μαύρη βελούδινη ολόσωμη φόρμα, ενώ η Jennifer Coolidge από το Legally Blonde κέρδισε τις εντυπώσεις με μαύρο στράπλες φόρεμα και γάντια.

Cate Blanchett AP Jae C. Hong

Jennifer Coolidge Richard Shotwell/Invision/AP

Τα βλέμματα μαγνήτισαν επίσης οι Anna Sawai, Charlotte Le Bon και Lisa.

Anna Sawai Richard Shotwell/Invision/AP

Charlotte Le Bon Richard Shotwell/Invision/AP

Lisa Richard Shotwell/Invision/AP

Από τις εμφανίσεις των ανδρών στο κόκκινο χαλί των Emmy, αυτές που ξεχώρισαν ήταν του Tramell Tillman με το ολόλευκο, κομψό κουστούμι αλλά και του Javier Bardem ο οποίος φόρεσε στο λαιμό μια παλαιστινιακή κεφίγια, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για την γενοκτονία στη Γάζα.

Javier Bardem Photo/Jae C. Hong