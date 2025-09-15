Emmy 2025: Το ηχηρό μήνυμα της Hannah Einbinder για τη Γάζα – “Υποχρέωσή μου ως Εβραία ο διαχωρισμός από το Ισραήλ”

Στην ομιλία της κατά την διάρκεια απονομής των βραβείων Emmy, η Hannah Einbinder απηύθυνε έκκλησή για ελευθερία στην Παλαιστίνη.

Η φετινή απονομή των Emmy Awards έγινε η αφορμή για πολλούς σταρς να διαμαρτυρηθούν για την γενοκτονία στην Γάζα και να δηλώσουν την στήριξή τους προς τον παλαιστινιακό λαό. Ανάμεσά τους και η Hannah Einbinder από τη σειρά Hacks, η οποία εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με κονκάρδα Artists4Ceasefire, στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για άμεση αποκλιμάκωση και εκεχειρία στη Γάζα.

Η Hannah Einbinder, που κατέκτησε το βραβείο β΄ γυναικείου ρόλου, είπε στο τέλος της ομιλίας της: “Πάμε παιδιά, γ… τον ICE και ελευθερώστε την Παλαιστίνη“.

Στα παρασκήνια, μιλώντας στους δημοσιογράφους τόνισε ότι, ως Εβραία, θεωρεί υποχρέωσή της να διαχωρίζει τους Εβραίους από το κράτος του Ισραήλ: «Είναι ένα ζήτημα πολύ κοντά στην καρδιά μου για πολλούς λόγους. Νιώθω ότι είναι υποχρέωσή μου ως Εβραία να διαχωρίζω τους Εβραίους από το κράτος του Ισραήλ, επειδή η θρησκεία και ο πολιτισμός μας αποτελούν τόσο σημαντικούς και μακροχρόνιους θεσμούς, ξεχωριστούς από το εθνο-εθνικιστικό κράτος».

Emmy 2025: Οι κονκάρδες “Artists4Ceasefire” και η κεφίγια του Χαβιέ Μπαρδέμ

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ, υποψήφιος για το Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, φορούσε κεφίγια στο κόκκινο χαλί και δήλωσε:

«Δεν θα συνεργαστώ ποτέ με εταιρείες που δεν καταδικάζουν τη γενοκτονία στη Γάζα. Το να μην παίρνω δουλειές είναι ασήμαντο μπροστά σε όσα συμβαίνουν εκεί».

Javier Bardem Photo/Jae C. Hong

Η Megan Stalter από το Hacks εμφανίστηκε με τσάντα που έγραφε «Ceasefire!», ενώ άλλοι σταρ, όπως οι Aimee Lou Wall και Natasha Rothwell από το White Lotus, η Ruth Negga από το Presumed Innocent και ο Chris Perfetti από το Abbott Elementary, στήριξαν την καμπάνια Artists4Ceasefire φορώντας τις χαρακτηριστικές κονκάρδες.

Megan Stalter AP

Ruth Negga AP

Η πρωτοβουλία Artists4Ceasefire, που έγινε χαρακτηριστική στα κόκκινα χαλιά από το 2023, δηλώνει ότι τα pins φοριούνται «για να ενισχύσουν τη διεθνή φωνή υπέρ άμεσης και μόνιμης εκεχειρίας, επιστροφής όλων των ομήρων και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Γάζα. Στοχεύουμε στην κοινή μας ανθρωπιά, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και την ειρήνη για όλους».