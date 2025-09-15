Ο Owen Cooper έγινε ο νεότερος νικητής Emmy και έγραψε ιστορία

Ο Owen Cooper έγινε ο νεότερος νικητής Emmy και έγραψε ιστορίαΔιαβάζεται σε 3'
Ο Owen Cooper, o 15χρονος πρωταγωνιστής της σειράς-φαινόμενο του Netflix, Adolescence, έγινε ο νεότερος ηθοποιός που έχει κερδίσει ποτέ βραβείο Emmy.
Η δραματική σειρά-φαινόμενο του Netflix, Adolescence, θριάμβευσε στα φετινά Emmy, κερδίζοντας έξι βραβεία.
Η σειρά, που έγινε η δεύτερη πιο δημοφιλής παραγωγή της πλατφόρμας, απέσπασε βραβεία για μίνι σειρά, σκηνοθεσία και σενάριο, καθώς και τρία βραβεία για ερμηνείες.
Ο Owen Cooper έγινε ο νεότερος νικητής Emmy, κερδίζοντας το βραβείο β΄ ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά. Στην ομιλία του, ο 15χρονος χαρακτήρισε την εμπειρία «εντελώς σουρεαλιστική».
«Να βρίσκομαι εδώ πάνω είναι απίστευτο, είναι τόσο σουρεαλιστικό. Όταν ξεκίνησα αυτά τα μαθήματα υποκριτικής πριν μερικά χρόνια, δεν περίμενα καν να είμαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον εδώ», είπε ο νεαρός ηθοποιός.
Ο Cooper, που υποδύθηκε τον έφηβο Jamie Miller, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι απόψε αποδεικνύει πως αν ακούς, συγκεντρώνεσαι και βγαίνεις από τη ζώνη άνεσής σου, μπορείς να πετύχεις οτιδήποτε στη ζωή. Ποιος νοιάζεται αν ντραπείς; Όλα είναι δυνατά. Τρία χρόνια πριν δεν ήμουν τίποτα, και τώρα είμαι εδώ».
Ευχαρίστησε επίσης την οικογένειά του, τους συμπρωταγωνιστές και την ομάδα παραγωγής της σειράς, λέγοντας: «Μπορεί να γράφει το όνομά μου σε αυτό το βραβείο, αλλά πραγματικά ανήκει σε αυτούς πίσω από την κάμερα».
Ο Cooper έσπασε το ρεκόρ που κατείχε προηγουμένως ο Scott Jacoby, ο οποίος ήταν 16 ετών όταν κέρδισε Emmy το 1973 για το That Certain Summer. Η Roxana Zal παραμένει η νεότερη νικήτρια σε κατηγορία υποκριτικής γενικά, κερδίζοντας σε ηλικία 14 ετών το 1984 για το Something About Amelia.
Η Erin Doherty κέρδισε το β΄ γυναικείο ρόλο σε μίνι σειρά, υποδυόμενη παιδοψυχολόγο που συνεργάζεται με τον Jamie. Η Βρετανίδα ηθοποιός αστειεύτηκε ότι θα μιλά για τον Owen Cooper και το Adolescence για το υπόλοιπο της ζωής της και τόνισε ότι η σειρά ήταν πραγματική «ομαδική προσπάθεια».
Ο Stephen Graham κέρδισε βραβείο α΄ ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά, καθώς και βραβείο για το σενάριο. Στην ομιλία του για το σενάριο είπε: «Δεν περιμέναμε η μικρή μας σειρά να έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο, αλλά είμαστε ευγνώμονες που συνέβη». Ο σεναριογράφος Jack Thorne αφιέρωσε τον θρίαμβο στο νεανικό καστ, λέγοντας: «Είστε η φλόγα που δείχνει ότι οι νέοι θα τα καταφέρουν».
Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Jake Gyllenhaal έκανε έκπληξη στον Cooper, δίνοντάς του το «lucky duck» που είχε λάβει ο ίδιος ως υποψήφιος για Όσκαρ.