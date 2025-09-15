Ο Owen Cooper έγινε ο νεότερος νικητής Emmy και έγραψε ιστορία

Ο Owen Cooper, o 15χρονος πρωταγωνιστής της σειράς-φαινόμενο του Netflix, Adolescence, έγινε ο νεότερος ηθοποιός που έχει κερδίσει ποτέ βραβείο Emmy.

Η δραματική σειρά-φαινόμενο του Netflix, Adolescence, θριάμβευσε στα φετινά Emmy, κερδίζοντας έξι βραβεία.

Η σειρά, που έγινε η δεύτερη πιο δημοφιλής παραγωγή της πλατφόρμας, απέσπασε βραβεία για μίνι σειρά, σκηνοθεσία και σενάριο, καθώς και τρία βραβεία για ερμηνείες.

Ο Owen Cooper έγινε ο νεότερος νικητής Emmy, κερδίζοντας το βραβείο β΄ ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά. Στην ομιλία του, ο 15χρονος χαρακτήρισε την εμπειρία «εντελώς σουρεαλιστική».

Owen Cooper Richard Shotwell/Invision/AP

«Να βρίσκομαι εδώ πάνω είναι απίστευτο, είναι τόσο σουρεαλιστικό. Όταν ξεκίνησα αυτά τα μαθήματα υποκριτικής πριν μερικά χρόνια, δεν περίμενα καν να είμαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον εδώ», είπε ο νεαρός ηθοποιός.

Ο Cooper, που υποδύθηκε τον έφηβο Jamie Miller, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι απόψε αποδεικνύει πως αν ακούς, συγκεντρώνεσαι και βγαίνεις από τη ζώνη άνεσής σου, μπορείς να πετύχεις οτιδήποτε στη ζωή. Ποιος νοιάζεται αν ντραπείς; Όλα είναι δυνατά. Τρία χρόνια πριν δεν ήμουν τίποτα, και τώρα είμαι εδώ».

Ευχαρίστησε επίσης την οικογένειά του, τους συμπρωταγωνιστές και την ομάδα παραγωγής της σειράς, λέγοντας: «Μπορεί να γράφει το όνομά μου σε αυτό το βραβείο, αλλά πραγματικά ανήκει σε αυτούς πίσω από την κάμερα».

Ο Cooper έσπασε το ρεκόρ που κατείχε προηγουμένως ο Scott Jacoby, ο οποίος ήταν 16 ετών όταν κέρδισε Emmy το 1973 για το That Certain Summer. Η Roxana Zal παραμένει η νεότερη νικήτρια σε κατηγορία υποκριτικής γενικά, κερδίζοντας σε ηλικία 14 ετών το 1984 για το Something About Amelia.

Η Erin Doherty κέρδισε το β΄ γυναικείο ρόλο σε μίνι σειρά, υποδυόμενη παιδοψυχολόγο που συνεργάζεται με τον Jamie. Η Βρετανίδα ηθοποιός αστειεύτηκε ότι θα μιλά για τον Owen Cooper και το Adolescence για το υπόλοιπο της ζωής της και τόνισε ότι η σειρά ήταν πραγματική «ομαδική προσπάθεια».

Richard Shotwell/Invision/AP

Ο Stephen Graham κέρδισε βραβείο α΄ ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά, καθώς και βραβείο για το σενάριο. Στην ομιλία του για το σενάριο είπε: «Δεν περιμέναμε η μικρή μας σειρά να έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο, αλλά είμαστε ευγνώμονες που συνέβη». Ο σεναριογράφος Jack Thorne αφιέρωσε τον θρίαμβο στο νεανικό καστ, λέγοντας: «Είστε η φλόγα που δείχνει ότι οι νέοι θα τα καταφέρουν».

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Jake Gyllenhaal έκανε έκπληξη στον Cooper, δίνοντάς του το «lucky duck» που είχε λάβει ο ίδιος ως υποψήφιος για Όσκαρ.