Ετεοκλής Παύλου: “Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια με πυροβόλησαν”

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε σήμερα ο παρουσιαστής του “Breakfast@Star” Ετεοκλής Παύλου σχετικά με το περιστατικό πυροβολισμού που έζησε.

Μέσα από την εκπομπή της Δευτέρας (12/10) Breakfast@Star που παρουσιάζει με την σύζυγό του Ελένη Χατζήδου, ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε για το συγκλονιστικό ατύχημα, καθοριστικό για την μετέπειτα ζωή του.

Όπως αναφέρει και ο ίδιος σαν σήμερα έκλεισε 13 χρόνια από τον πυροβολισμό που ήταν η αιτία να χάσει το πόδι του. Θέλησε να μιλήσει για τον εφιάλτη που έζησε και να περάσει το δικό του μήνυμα καθώς δεν σταμάτησε ποτέ να προσπαθεί για την ζωή του.

“Σήμερα είναι μία πολύ ξεχωριστή ημέρα για μένα. Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια με πυροβολήσανε. Σήμερα είναι η μέρα που πριν από 13 χρόνια πέθανα. Σήμερα είναι τα δεύτερά μου γενέθλια και χαίρομαι.

Και με βλέπετε να το περιγράφω όλο αυτό με χαμόγελο γιατί αυτό είναι και το μήνυμα που θέλω να στείλω στον κόσμο, μέσα από αυτό που έζησε. Πολλές φορές η ζωή μπορεί να πάρει άλλη τροπή και όχι απαραίτητα χειρότερη”, είπε ο παρουσιαστής απευθυνόμενος στους τηλεθεατές.

“Όλα αλλάξανε και κάτι τόσο δυσάρεστο μπορεί να γίνει κάτι θετικό, μπορεί να γίνει κάτι καλό και 13 χρόνια μετά να το συζητάς με χαρά και αγάπη. Δεν πίστευα ποτέ ότι 13 χρόνια πριν, όταν νοσηλεύτηκα στην εντατική, έχασα το πόδι μου και όλη αυτή η ιστορία που έζησα, ότι 13 χρόνια μετά θα είμαι εδώ, θα εργάζομαι, θα είμαι καλά, θα έχω τη γυναίκα μου, το παιδί μου και θα έχω τη ζωή που έχω τώρα.

Δεν το φανταζόμουν ποτέ. Μην σταματήσετε ποτέ να πιστεύετε στα όνειρά σας. Όσα θα πάνε καλά όπως πήγαν και για μένα“, συνέχισε.

Σημειώνεται πως το ατύχημα συνέβη ενώ εργαζόταν στην υποδοχή ενός κλαμπ στην Αθήνα, ο παρουσιαστής δέχτηκε δύο σφαίρες και οδηγήθηκε στην εντατική.