Γιατί ο Σον Πεν δεν εξεπλάγη με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Σε μία δήλωση που προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα και κυρίως απορία προχώρησε ο Σον Πεν, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δεν εξεπλάγη “τρομερά” από τον πρόωρο θάνατο του Μάθιου Πέρι.

Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του Σον Πεν για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, μία απώλεια που προκάλεσε συλλογική θλίψη και παγκόσμια συγκίνηση στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο, καθώς ο ηθοποιός παραδέχθηκε πως δεν εξεπλάγη “τρομερά” από τον πρόωρο θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Μιλώντας στην εκπομπή “Piers Morgan Uncensored“, ο 63χρονος βραβευμένος με Όσκαρ χαρακτήρισε τον θάνατο του ηθοποιού του “Friends” “τραγικό” και τον επαίνεσε που μοιράστηκε γενναία τον αγώνα με τις εξαρτήσεις του, την περίοδο που έπαιζε στα “Φιλαράκια”.

“Τι ταλαντούχος τύπος”, δήλωσε ο Πεν και παρά το ότι δεν τον γνώριζε καλά, όπως είπε, ήταν ένας από τους ηθοποιούς που του άρεσαν.

Ο διάσημος ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει τα δικά του προβλήματα εθισμού στο παρελθόν και είπε ότι θαύμαζε τον Πέρι που μίλησε ανοιχτά για τα προβλήματα υγείας του.

“Τον είδα κάπως πρόσφατα όταν και οι δύο παίρναμε μια πτήση από το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, και του έκανα κομπλιμέντο για όσα ήξερα για το βιβλίο του”, εξήγησε στον Πιρς Μόργκαν ο ηθοποιός.

“Δεν είχα διαβάσει το βιβλίο, αλλά είχα δει αρκετές συνεντεύξεις του και φαινόταν να μιλάει γι’ αυτό, να το έχει αντιμετωπίσει, να είναι πολύ έξυπνος και τολμηρός γι’ αυτό και να προσφέρει γενναιόδωρα την εμπειρία του στους ανθρώπους για να είναι χρήσιμος”.

Όλα καλα μέχρι εδώ.

Μιλώντας όμως για τον θάνατο του ηθοποιού, ο Πεν δήλωσε χαρακτηριστικά: “Είναι τραγικό, δεν μπορώ να πω ότι εξεπλάγην τρομερά. Δεν ξέρω τι λέει η όλη έκθεση του ιατροδικαστή και όλα αυτά, αλλά ξέρω ότι είχε κάνει πολλές ζημιές στα όργανά του με τα χρόνια.

Ξέρετε, δύσκολες καταστάσεις… και να πρέπει να το κάνει αυτό, να πρέπει να αφήσει πίσω του αυτή την ιστορία και να δώσει μεγάλη χαρά σε πολλούς ανθρώπους με το ταλέντο του. Εύχομαι στην οικογένειά του καλή τύχη”.

Η συνέντευξη του Σον Πεν:

Υπενθυμίζεται πως ο Πεν είχε συνεργαστεί με τον Πέρι στα “Φιλαράκια” σε δύο επεισόδια το 2001, με τίτλους “The One With The Halloween Party” και “The One With The Stain”.