Η Σάρον Στόουν “αδειάζει” το reboot του Βασικού Ενστίκτου – “Καλή τύχη”

H Σάρον Στόουν δεν θα συμμετάσχει στο reboot της ταινίας “Βασικό Ένστικτο” και…. “δεν καταλαβαίνει γιατί το κάνουν”.

Η Σάρον Στόουν δεν κρύβει την αντίθεσή της για το reboot του “Βασικού Ενστίκτου”, που αυτή την περίοδο γράφει ο σεναριογράφος της πρώτης ταινίας, Τζο Έσζτερχας.

Μιλώντας στην εκπομπή Today στις ΗΠΑ, η ηθοποιός θύμισε την αποτυχία του σίκουελ του 2006 – όπου και επανέλαβε τον ρόλο της διαβόητης συγγραφέως Κάθριν Τραμέλ. Η ταινία τότε απέσπασε καταστροφικές κριτικές, απογοήτευσε το κοινό και έφερε μόλις 38 εκατ. δολάρια, έναντι των 353 εκατ. του πρωτότυπου.

«Αν πάει όπως εκείνη, δεν καταλαβαίνω γιατί να το ξανακάνουν. Ε, ας το κάνουν, αλλά… καλή τύχη», είπε με σαρκασμό η Στόουν.

Η ίδια μάλιστα αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να επιστρέψει ο χαρακτήρας της: «Έχω ήδη “συνταξιοδοτηθεί” μια φορά, έχω ήδη πεθάνει μερικές φορές. Τι θα κάνουν; Θα με σκοτώσουν ξανά; Ε, ας το κάνουν».

Σε άλλη συνέντευξή της, στην Guardian, η Στόουν ήταν ακόμη πιο σκληρή: «Δεν πρόκειται να υπάρξει reboot του Basic Instinct. Συγγνώμη που σας το χαλάω, αλλά ο Τζο Έσζτερχας δεν θα μπορούσε να γράψει ούτε πώς να βγει από ένα φαρμακείο».

Η Στόουν, που αυτόν τον καιρό προωθεί το Nobody 2, θυμήθηκε ότι «ουσιαστικά είχε κατακτήσει τη δεκαετία του ’90 ως ηθοποιός», όμως η καριέρα της πάγωσε μετά από το σοβαρό εγκεφαλικό που υπέστη το 2001. Στη συνέχεια αφιερώθηκε στην οικογένειά της, πριν επιστρέψει στον κινηματογράφο.

«Θέλω να αφήσω το στίγμα μου στην οθόνη, γιατί αυτή μένει για πάντα. Εγώ όχι. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαι σίγουρη», είπε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, ο Έσζτερχας, 80 ετών σήμερα, υπέγραψε με την Amazon MGM ένα «χρυσό» συμβόλαιο: 2 εκατ. δολάρια για το σενάριο, τα οποία γίνονται 4 εκατ. αν το πρότζεκτ προχωρήσει. «Όσοι αναρωτιούνται τι δουλειά έχει ένας 80χρονος να γράφει ερωτικό θρίλερ, να ξέρουν πως οι φήμες για την “κινηματογραφική μου ανικανότητα” είναι υπερβολικές και ηλικιακές προκαταλήψεις», απάντησε ο ίδιος.