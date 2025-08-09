Κατερίνα Παπουτσάκη: Μαυρισμένη με λευκό μαγιό στα βράχια

Νέες φωτογραφίες στο διαδικτυακό άλμπουμ των διακοπών της πρόσθεσε η Κατερίνα Παπουτσάκη. Τα στιγμιότυπα με τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο.

Στα ελληνικά νησιά βρίσκει ο φετινός Αύγουστος την Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης αλλά και έρωτα, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της Θάνο Χατζόπουλο.

Μετά από μία ανάρτηση με φωτογραφίες από την απόδρασή τους στην Ίο, η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε νέα καλοκαιρινά στιγμιότυπα, στα οποία δείχνει να έχει γίνει ένα με το καλοκαιρινό σκηνικό, αν και δεν αποκαλύπτει αν εξακολουθεί να βρίσκεται στο νησί των Κυκλάδων.

Στο νέο post που έκανε στο Instagram, η Κατερίνα Παπουτσάκη ποζάρει με φόντο τα βράχια φορώντας το λευκό μαγιό της, το οποίο αναδεικνύει το εντυπωσιακό μαύρισμά της, ενώ την “εμφάνισή” του κάνει και ο σύντροφό της, τον οποίο φωτογραφίζει κατά τη διάρκεια εξόρμησής τους στην παραλία.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Παπουτσάκη: