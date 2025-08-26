Κλέλια Ανδριολάτου: Οι τόπλες φωτογραφίες σε σκάφος είναι το καλοκαίρι

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις διακοπές της και δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, επιλέγοντας να κρατήσει μυστικό τον προορισμό της.

Η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές στο καλοκαιρινό της διάλειμμα, όμως δεν παραλείπει να κρατά κοντά της τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς Maestro ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό φωτογραφίες από μια χαλαρή βόλτα με σκάφος, που ενθουσίασαν τους followers της.

Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε τόπλες, συνδυάζοντας το κάτω μέρος του μαγιό της με ένα λευκό παρεό και ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί ψάθινο καπέλο. Τα στιγμιότυπα συγκέντρωσαν αμέτρητα κολακευτικά σχόλια και likes, με τους θαυμαστές της να της δείχνουν για ακόμη μία φορά την αγάπη τους.

Όσο για τον καλοκαιρινό της προορισμό, η ίδια επέλεξε να τον κρατήσει μυστικό, αφήνοντας το κοινό της να μαντεύει.

Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου: