Παρά Πέντε: Η απρόσμενη συνάντηση του Αργύρη Αγγέλου με την τηλεοπτική ξαδέλφη του

Ο Αργύρης Αγγέλου συνάντησε τη Μελίνα Κυριακοπούλου μετά από χρόνια στα παρασκήνια του θεάτρου. Η ανάρτηση στο Instagram.

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Αργύρη Αγγέλου το βράδυ της Παρασκευής (26/9), όταν, μετά την παράσταση στην οποία συμμετέχει, συναντήθηκε με μία παλιά του συνάδελφο.

Στα παρασκήνια του θεάτρου, ο ηθοποιός συναντήθηκε με τη Μελίνα Κυριακοπούλου, την ηθοποιό που υποδύθηκε την ξαδέρφη του στη δημοφιλή σειρά «Στο Παρά Πέντε».

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί, χαμογελώντας στον φακό, και ο Αργύρης Αγγέλου μοιράστηκε το στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο ηθοποιός αναρωτήθηκε αν η συνάντησή τους ήταν τυχαία ή μοιραία, αφού έγινε πριν το reunion των ηθοποιών της σειράς.

Υπενθυμίζεται ότι χθες βράδυ ο Γιώργος Καπουτζίδης ανακοίνωσε επίσημα το πολυαναμενόμενο reunion της σειράς-φαινόμενο, προσκαλώντας τους θεατές να γίνουν ενεργό κομμάτι αυτής της μεγάλης τηλεοπτικής γιορτής.

Συγκεκριμένα, ο Αργύρης Αγγέλου έγραψε στην ανάρτησή του: «Μια έκπληξη με περίμενε εχθές βράδυ μετά την παράσταση… Τυχαίο ή μοιραίο με τα 20 χρόνια».

Η ανάρτηση του Αργύρη Αγγέλλου