Τσαφούλιας: Ο θάνατος ενός παιδιού δεν είναι προϊόν προς κομματική κουβέντα

«Στερούμε από τους γονείς των Τεμπών να κάνουν ό,τι θέλουν με τις σορούς των παιδιών τους, αυτά είναι ακραία και εμετικά» δήλωσε ο γνωστός σκηνοθέτης, Σωτήρης Τσαφούλιας.

Για τα Τέμπη με αφορμή τον Πάνο Ρούτσι, που πραγματοποιεί απεργία πείνας για 16η ημέρα, ζητώντας εκταφή της σορού του παιδιού του όχι μόνο για ταυτοποίηση αλλά και για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, μίλησε ο σκηνοθέτης, Σωτήρης Τσαφουλιας.

«Η αντιμετώπιση είναι τραγική. Όταν μιλάμε για μάνα, πατέρα και θάνατο παιδιού να έχουμε τέτοιες ακραίες και εμετικές πράξεις εκατέρωθεν. Ο θάνατος ενός παιδιού δεν είναι ένα προϊόν προς κομματική κουβέντα. Το να υποστηρίζεις μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της, δεν σε κάνει ούτε αντίπαλο της κυβέρνησης, ούτε αριστερό, ούτε δεξιό, σε κάνει άνθρωπο” είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno.

«Όταν ακούς υπουργούς να λένε “εγώ δεν αναγνωρίζω το ποινικό δικαστήριο” (σσ. το είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την απόφαση του ΔΠΔ για τον Νετανιάχου) το πρόβλημα είναι μεγάλο γιατί αύριο μπορεί να μην αναγνωρίσεις το αποτέλεσμα των εκλογών. Μπαίνουμε σε επικίνδυνα μονοπάτια και πρέπει να προσέχουμε» τόνισε ο σκηνοθέτης.

“Σκοτώνονται χιλιάδες παιδιά στη Γάζα κι εμείς παίζουμε με τις λέξεις. Χάσαμε 57 παιδιά και στερούμε από τους γονείς το δικαίωμα να κάνουν με τις σορούς των παιδιών τους ό,τι θέλουν. Αυτά είναι ακραία και εμετικά. Δεν ταιριάζουν σε αυτή τη χώρα” κατέληξε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.