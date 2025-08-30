“Βόμβα”από το TMZ: Διαφημιστικό κόλπο η σχέση Νίσον και Άντερσον – Δεν είναι ζευγάρι

“Ψεύτικη” και “εμπορικό κόλπο για την προώθηση της ταινίας τους” χαρακτηρίζει την φημολογούμενη σχέση των Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον το TMZ.

Εμπορικό κόλπο για την νέα τους ταινία “The Naked Gun” (“Τρελές Σφαίρες”) χαρακτηρίζει το TMZ το ρομάντζο των Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον, που προκάλεσε φρενίτιδα το προηγούμενο διάστημα.

Ειδικότερα, το γνωστό αμερικανικό tabloid, αναφέρει πως σύμφωνα με αποκλειστικές του πληροφορίες, η “ρομαντική σχέση” των δύο ηθοποιών ήταν “ένα καλά στημένο επικοινωνιακό παιχνίδι” για την προώθηση της ταινίας τους.

“Πηγές με άμεση γνώση αποκάλυψαν ότι η “Pam + Liam” ιστορία οργανώθηκε από τις ομάδες δημοσίων σχέσεων των δύο ηθοποιών και την Paramount, ήδη από την περίοδο που πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα την άνοιξη του 2024″ αναφέρει χαρακτηριστικά στο δημοσίευμά του.

Πάμελα Άντερσον - Λίαμ Νίσον AP

Μάλιστα, προσθέτει πως η Άντερσον και ο Νίσον δεν συναντήθηκαν καθόλου από τον Ιούνιο του 2024 – όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα – μέχρι τον Ιούλιο του 2025, όταν ξεκίνησε η press tour.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά “τρικ” της καμπάνιας, ήταν η αφήγηση της Πάμελα ότι έφτιαχνε muffins και ψωμί με προζύμι για τον Λίαμ – με τον ίδιο να το επιβεβαιώνει σε συνεντεύξεις. Όπως φαίνεται, αυτό ήταν μέρος της στρατηγικής και ένας ρόλος σε μια σκηνοθετημένη PR ιστορία.

Οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με το TMZ, ξεκαθαρίζουν ότι οι δύο σταρ δεν είχαν ποτέ προσωπικά δείπνα, ενώ πάντα ήταν παρόντες και οι συνεργάτες τους, επομένως επρόκειτο για επαγγελματικές συναντήσεις, χωρίς καμία δόση ρομαντισμού.

Πάμελα Άντερσον - Λίαμ Νίσον AP

Εκπρόσωποι των ηθοποιών δεν έχουν απαντήσει μέχρι στιγμής στα παραπάνω, ωστόσο, όπως σημειώνει το TMZ, το διαφημιστικό κόλπο φαίνεται να έπιασε, αφού η ταινία ξεπέρασε τα 89 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, σχεδόν διπλασιάζοντας τον προϋπολογισμό της που ήταν στα 42 εκατ.

“Η “σχέση” μπορεί να ήταν ψεύτικη, αλλά το box office σίγουρα αληθινό”, καταλήγει το δημοσίευμα.