Ζέτα Δούκα για Κιμούλη: “Ήταν μια μεγάλη νίκη στην πιο δύσκολη μήνυση που είχα καταθέσει”

Η Ζέτα Δούκα βρέθηκε στην εκπομπή “Buongiorno” και μίλησε μεταξύ άλλων για την δικαστική διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη.

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά “Buongiorno” βρέθηκαν οι ηθοποιοί Ζέτα Δούκα και Δώρα Χρυσικού το πρωί της Τετάρτης (08/10) παραχωρώντας μια από κοινού συνέντευξη με αφορμή την νέα τους παράστασης “Vaginahood”.

Μεταξύ άλλων η Ζέτα Δούκα ρωτήθηκε και για την δικαστική διαμάχη της ίδιας με τον Γίωργο Κιμούλη.

“Ήμασταν μαζί στα δικαστήρια με την Χρύσα. Βγήκε ο δικηγόρος μας και τοποθετήθηκε το καλοκαίρι, αλλά μιας και δίνεται η ευκαιρία να πούμε ότι ήταν μια μεγάλη νίκη, στην πιο δύσκολη μήνυση που είχα καταθέσει εγώ προς τον μάρτυρά του για ψευδορκία και προς τον κ. Κιμούλη για ηθική αυτουργία“, ανέφερε η ηθοποιός.

Ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: “Ο μόνος μάρτυρας του, ο οποίος καταθέτοντας κάποια πράγματα στην τελευταία φάση της αγωγής που μας έχει κάνει, είπε κάποια πράγματα, τα οποία δεν μπορούσα να τα αφήσω έτσι και του κατέθεσα μήνυση για ψευδορκία. Μια μήνυση και μια δίκη που κερδήθηκαν πανηγυρικώς και οι δυο καταδικάστηκαν σε 20 μήνες φυλακή και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ”.