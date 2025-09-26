Eurovision 2026: H EBU το πήρε απόφαση και θέτει σε ψηφοφορία τον αποκλεισμό του Ισραήλ

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) αναμένεται να ψηφίσουν για να αποφασίσουν εάν το Ισραήλ θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026.

Έπειτα από δύο χρόνια διαμαρτυριών και αφού ορισμένες χώρες έφτασαν στο σημείο να πρέπει να απειλήσουν με μποϊκοτάζ της επόμενης διοργάνωσης, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) φαίνεται πως αρχίζει να κατανοεί πως το αφήγημα περί “non political” χαρακτήρα της Eurovision δεν περνά πλέον. Μοιάζει, μάλιστα, έτοιμη (ή αναγκασμένη) να εξετάσει το ενδεχόμενο αποκλεισμού του Ισραήλ από την επόμενη διοργάνωση, με τα μέλη της να προχωρούν το επόμενο διάστημα σε ψηφοφορία για το ζήτημα.

Συγκεκριμένα, ο φορέας του μεγαλύτερου παγκόσμιου ζωντανού μουσικού γεγονότος επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Νοέμβριο, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στον αποκλεισμό του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του επόμενου έτους.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από προειδοποιήσεις για μποϊκοτάζ της επόμενης διοργάνωσης από αρκετούς ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας και της Σλοβενίας, εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει.

Σε επιστολή που στάλθηκε στους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς την Πέμπτη, η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ Κουνσί, έγραψε ότι υπάρχει μια «άνευ προηγουμένου ποικιλομορφία απόψεων» σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, και ότι το ζήτημα απαιτεί «μια ευρύτερη δημοκρατική βάση». Θα μπορούσε αυτό να σημαίνει ότι ο φορέας αποφάσισε να σταματήσει να “στρουθοκαμηλίζει” και αντί να εντάσσει το αφήγημά του περί “ουδετερότητας” σε τραγούδια για την τελετή έναρξης (όπως έκανε στη διοργάνωση του 2025) θα προβεί σε μια πράξη αντίστοιχη με τον αποκλεισμό της Ρωσίας μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία; Ίσως, αν η ψηφοφορία φέρει αυτό το αποτέλεσμα.

Σε ανακοίνωσή της, η EBU δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εστάλη επιστολή από το εκτελεστικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης προς τους γενικούς διευθυντές όλων των μελών μας, ενημερώνοντάς τους ότι θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026, σε μια έκτακτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης της EBU που θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις αρχές Νοεμβρίου».

Τόσο ο διαγωνισμός του 2024 στο Μάλμε της Σουηδίας όσο και η φετινή διοργάνωση στη Βασιλεία της Ελβετίας σημαδεύτηκαν από διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης γύρω από τους χώρους διεξαγωγής.

Η Eurovision του επόμενου έτους, η οποία σηματοδοτεί την 70ή επέτειο του διαγωνισμού τραγουδιού, αναμένεται να διεξαχθεί στην αυστριακή πρωτεύουσα, Βιέννη, τον Μάιο.

Ο διοργανωτής ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF εξέφρασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα την αισιοδοξία του ότι η εκδήλωση θα προχωρήσει κανονικά, ακόμα και σε περίπτωση μποϊκοτάζ και ενδεχόμενης απώλειας εισφορών από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.