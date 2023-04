Anna Nicole Smith: Η αλήθεια για τη ζωή και τον θανατό της σε ντοκιμαντέρ του Netflix - Δείτε το trailer

Το Netflix δημοσιοποίησε το trailer για το «Anna Nicole Smith: You Don't Know Me» το επερχόμενο ντοκιμαντέρ για την ζωή ενός από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα την δεκαετία του '90, του διάσημου μοντέλου και ηθοποιού Άννα Νικόλ Σμιθ (Anna Nicole Smith).

«Θα συμβούλευα τους ανθρώπους να ακολουθούν τα όνειρά τους. Μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Είμαι ζωντανή απόδειξη», λέει η Σμιθ στα πρώτα καρέ του trailer.

Με άγνωστο υλικό από παλιότερες συνεντεύξεις της και με πρόσωπα-κλειδιά που μιλούν για πρώτη φορά, το ντοκιμαντέρ αφηγείται την αληθινή ιστορία της σταρ από την παιδική ηλικία μεταφέροντας τα όνειρά και τις φιλοδοξίες της, μέχρι τον περιβόητο γάμο με τον 89χρονο δισεκατομμυριούχο Τζέι Χάουαρντ Μάρσαλ (J. Howard Marshall) και την πολυετή δικαστική διαμάχη, την απώλεια του γιου της, Ντάνιελ Γουέιν Σμιθ (Daniel Wayne Smith) και τον τραγικό θάνατο που βρήκε από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ηλικία μόλις 39 ετών.

«Θέλω το κοινό να καταλάβει ότι η Άννα Νικόλ ήταν μια πολυσύνθετη προσωπικότητα. Πάνω απ' όλα ήθελε να είναι μια καλή μητέρα και... να ζήσει με τους δικούς της όρους» δήλωσε στο Tudum η σκηνοθέτης Ούρσουλα Μακφάρλαν (Ursula Macfarlane).

Το ντοκιμαντέρ «Anna Nicole Smith: You Don't Know Me» θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Μαΐου.

Anna Nicole Smith: You Don't Know Me" - Δείτε το trailer