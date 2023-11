Απίστευτες εικόνες στο Celebrity: Έκλεισαν τους παίκτες σε κουτιά και έπαθαν πανικό

Έντομα, τρωκτικά και ερπετά έριχναν πάνω στους παίκτες του “I’m a Celebrity”. Πανικός, ουρλιαχτά και τρόμος στη ζούγκλα.

Σε μια νέα δοκιμασία κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι παίκτες του I’m a Celebrity του ΣΚΑΪ, το βράδυ της Τετάρτης.

Οι παίκτες του ριάλιτι επιβίωσης θα έπρεπε να βρεθούν ξαπλωμένοι για αρκετά λεπτά, κλεισμένοι μέσα σε ένα γυάλινο κουτί όπου τους έριχναν έντομα, τρωκτικά και ερπετά.

Η αρχή έγινε με τα φίδια, στη συνέχεια μπήκαν οι ταραντούλες και ακολούθησαν τα ποντίκια.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, η Μαρία Καλάβρια δεν σταμάτησε να ουρλιάζει, ενώ ο Πάνος Καλίδης τσιμπήθηκε από ταραντούλα.

Η Μαρία Καλάβρια έπαθε σοκ και φώναξε τρέμοντας τη φράση-κλειδί για να βγει αμέσως από το κουτί της. «I’ m a celebrity, get me out of here» είπε η παίκτρια και ο Γιώργος Λιανός κάλεσε τους βοηθούς της παραγωγής να διακόψουν άρον-άρον τη δοκιμασία.

Εμφανώς σοκαρισμένη, η Μαρία Καλάβρια αποχώρησε από τη δοκιμασία, αλλά στη συνέχεια προσπάθησε να βοηθήσει τον Πάνο Καλίδη απ’ έξω.

Την ίδια ώρα, η Emilia Vodos έπαθε πανικό, λέγοντας πως θα πάθει εγκεφαλικό, με τον Γιώργο Λιανό να λέει στους παίκτες να μην αγχώνονται…