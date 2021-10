Dancing with the Stars: Η εντυπωσιακή έναρξη και οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν

Το Dancing with the Stars, το πιο φαντασμαγορικό χορευτικό σόου της ελληνικής τηλεόρασης, έκανε πρεμιέρα στο Star το βράδυ της Κυριακής, με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά.

ADVERTISING

Στα παρασκήνια βρίσκεται ο Λάμπρος Φισφής, ενώ την κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι Στέφανος Δημουλάς, Μαρίνα Λαμπροπούλου, Έλενα Λιζάρδου και Jason Roditis.

Η Βίκυ Καγιά έκανε την είσοδό της στο πλατό, φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα.

"Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζουμε στο Dancing with the Stars, τη μεγάλη γιορτή χορού. Έχουμε glitter, έχουμε χαμόγελο, εντυπωσιακές χορογραφίες και 16 αστέρια. 16 αστέρια που θα λάμψουν στη σκηνή του Dancing with the Stars φυσικά με τους παρτενέρ τους", είπε στην έναρξη του σόου η Βίκυ Καγιά.

Οι διαγωνιζόμενοι

Dominik Stars & Ειρήνη Λινάρδη

Victoria Hislop & Τηλέμαχος Φάτσης

Βασιλική Μιλλούση & Μαξίμ Στάντνικ

Γιάννης Δρυμωνάκος & Έφη Χορμόβα

Δημήτρης Κοκονίδης & Δανάη Αυλωνίτη

Έλενα Τσαγκρινού & Βλαντιμίρ Μορότσκο

Έντουαρντ Στεργίου & Ελισάβετ Μαντάνη

Λευτέρης Μητσόπουλος & Κριστίνα Νοβακίβσκα

Μαριάννα Γεωργαντή & Σπύρος Παυλίδης

Μπέσσυ Αργυράκη & Γιούρι Ντιμιτρόφ

Πάνος Γιαννακόπουλος & Μαρίλη Κουρτέση

Ρεγγίνα Μακέδου & Γεράσιμος Μοσχόπουλος

Σταύρος Βαρθαλίτης & Μαρία Καμενίδη

Τάσος Παλαντζίδης & Αθηνά Παλαιολόγου

Τζώρτζια Γεωργίου & Αλέξανδρος Μπάχαριεφ

Χριστίνα Βραχάλη & Αργύρης Αργυρόπουλος

Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν

Σταύρος Βαρθαλίτης

Βασιλική Μιλλούση

Μαριάννα Γεωργαντή

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις