Eurovision: Τι θα δούμε τη βραδιά του Εθνικού Τελικού

Με πυρετώδεις ρυθμούς ετοιμάζεται ο Εθνικός Τελικός της Eurovision 2025 με παρουσιαστές την Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρουβά. Οι εκπλήξεις και ο τρόπος που θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα.

Τρεις ημέρες απομένουν μέχρι να μάθουμε ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί φέτος στη Βασιλεία της Ελβετίας στις 13,15 και 17 Μαΐου.

Την Πέμπτη (30/01) θα πραγματοποιηθεί ο Εθνικός Τελικός, στον οποίο θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά ζωντανά τα 12 τραγούδια των υποψήφιων καλλιτεχνών, οι οποίοι θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τη Eurovision 2025.

Παρουσιαστές της λαμπερής βραδιάς, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς, δύο από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες που θριάμβευσαν στη Eurovision. Η πρώτη χαρίζοντας τη νίκη στη χώρα μας με το “My number One”, το 2005, και ο δεύτερος, ο οποίος έναν χρόνο νωρίτερα, με το “Shake it”, έδωσε στην Ελλάδα την τρίτη θέση.

Τι θα δούμε όμως τη βραδιά του Εθνικού Τελικού;

Σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ, η βραδιά θα ξεκινήσει με την Έλενα Παπαρίζου να τιμά τη Μαρινέλλα, τραγουδώντας την πρώτη ελληνική συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision το 1974, το τραγούδι “Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου”. Μετά το διαγωνιστικό μέρος θα ανέβει και πάλι στη σκηνή για να ερμηνεύσει το “My number One”.

Ο Σάκης Ρουβάς στην αρχή του show θα ερμηνεύσει το τραγούδι “Hold me Now” του Johnny Logan, ενώ μέσα στη βραδιά θα ερμηνεύσει τόσο το “Shake it”, όσο και το “This is our night”, με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2009.

Οι δύο τραγουδιστές θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και μαζί θα ερμηνεύσουν το “Waterloo” των ABBA.

Η Μαρίνα Σάττι δεν θα λείπει από τη βραδιά του Εθνικού Τελικού και στο Christmas Theater θα ακουστεί και πάλι ο ρυθμός του “ZARI”, με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στον περσινό διαγωνισμό.

Μεταξύ των καλεσμένων θα είναι και ο Κύπριος εκπρόσωπος, Theo Evan, ο οποίος θα τραγουδήσει μία διασκευή του “Fuego”.

Πριν μερικές ημέρες πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς εμφάνισης των τραγουδιών στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2025, παρουσία συμβολαιογράφου, διαγωνιζόμενων και εκπροσώπων τους.

Αναλυτικά, η σειρά εμφάνισης είναι η εξής:

Rikki Θάνος Λάμπρου Κώστας Αγέρης Andy Nicolas Klavdia Κωνσταντίνος Χριστοφόρου & Κώστας Καραφώτης Kalais & Vlasseros BARBZ Evangelia Dinamiss Ναυσικά Xannova Xan

Ο νικητής του εθνικού τελικού θα αναδειχθεί μέσα από την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού (50%) και την αξιολόγηση δύο επιτροπών – μιας εγχώριας και μιας διεθνούς – που θα καθορίσουν το υπόλοιπο 50%.

Οι χώρες που αποτελούν τη διεθνή επιτροπή είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Αγγλία, η Νορβηγία και το Βέλγιο.