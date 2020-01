Friends: Η Emma απαντά στην ερώτηση του Chandler 17 χρόνια μετά

Με τον ερχομό της νέας δεκαετίας και επιτέλους του 2020 μια σκηνή από τα φιλαράκια έγινε viral μέσα σε πολύ λίγη ώρα. Βέβαια εντάξει... ο,τι έχει να κάνει με την αγαπημένη σειρά δεν θέλει και πολύ για να πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Στο επεισόδιο με τίτλο "The One with the Cake" ο Ross και η Rachel κάνουν πάρτι για την κόρη τους, που γίνεται 1, ωστόσο εκείνη κοιμάται την περισσότερη ώρα προκαλώντας εκνευρισμό στους καλεσμένους. Απογοητευμένοι που έχασαν το ρομαντικό ταξίδι τους ο Chandler και η Monica δίνουν το δικό τους ευχετήριο μήνυμα:

"Γεια σου Emma. Είναι 2020! Απολαμβάνεις ακόμη τον υπνάκο σου; Παρεμπιπτόντως είμαστε οι θείοι σου Μόνικα και Τσάντλερ, μπορεί να μην μας αναγνωρίζεις επειδή δεν έχουμε μιλήσει στους γονείς σου εδώ και 17 χρόνια. Κάποτε ήμασταν παντρεμένοι αλλά μετά χάσαμε ένα ρομαντικό ταξίδι... εξαιτίας σου!"

Η ατάκα που έγινε πολύ γρήγορα viral ήταν το μήνυμα του Chandler: "Hi, Emma. It’s the year 2020. Are you still enjoying your nap?" η οποία μας φέρνει με τη σειρά στην επίσης Viral απάντηση της "Emma".

Η Noelle ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία που έχει τοποθετήσει με Photoshop τον εαυτό της στο Central Perk, την σήμα κατατεθέν καφετέρια της σειράς ενώ παράλληλα σχολιάζει "Μόλις ξύπνησα από τον καλύτερο ύπνο όλων των εποχών, χαρούμενο 2020!"

Η Noelle, έπαιζε την Emma μαζί με την δίδυμη αδερφή της, Cali Sheldon, η οποία πρόσφατα μοιράστηκε ένα υπέροχο tweet με την Jennifer Aniston από το πλατό των γυρισμάτων.

Αλλά και με άλλα μέλη του καστ.