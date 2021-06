Friends Reunion: Όταν έκλαψε το Twitter - "Μεγαλώσαμε ρε!"

Τη θρυλική κωμική σειρά "Τα Φιλαράκια" που επέστρεψε μετά από 17 ολόκληρα χρόνια στη μικρή οθόνη, μέσα από ένα και μοναδικό επεισόδιο με τίτλο "The One With The Reunion", απόλαυσε μέσω του Star το ελληνικό κοινό το βράδυ της Πέμπτης.

Το πολυαναμενόμενο "Friends: The Reunion", που απεικονίζει ουσιαστικά την επανασύνδεση της γνωστής παρέας για πρώτη φορά, 17 χρόνια μετά το τέλος της σειράς και που συγκίνησε χιλιάδες τηλεθεατές ανά τον κόσμο, έκανε το Twitter να δακρύσει κυριολεκτικά.

Οι πολυβραβευμένοι πρωταγωνιστές, στο νέο αυτό επεισόδιο, θυμήθηκαν πώς δημιουργήθηκε μεταξύ τους ένας στέρεος δεσμός φιλίας, μοιράστηκαν τις αγαπημένες τους και τις λιγότερο αγαπημένες τους στιγμές, συζήτησαν για το πώς προσαρμόστηκαν στην τεράστια επιτυχία και τη διασημότητα, διάβασαν σελίδες σεναρίων από αξέχαστες σκηνές, διαγωνίστηκαν σε ένα κουίζ για τα “Φιλαράκια” και γέλασαν δυνατά παρακολουθώντας backstage σκηνές και bloopers από τα γυρίσματα.

Όλα αυτά φυσικά "ξύπνησαν" ευχάριστες αναμνήσεις στους χρήστες του Twitter που κατέκλυσαν με σχόλια το hashtag #friendsreuniongr:





