Τα Φιλαράκια: 10 αξέχαστες στιγμές από το reunion

Το καλοκαίρι του 2003, το δίλημμα “διάβασε για εξεταστική ή βρες με κάθε τρόπο τα νέα επεισόδια από τα 'Φιλαράκια' πριν προβληθούν από την τηλεόραση’ με είχε φέρει στην πόρτα ενός θρυλικού DVD club στο Παγκράτι που ένας θρύλος έλεγε ότι έφερνε κόπιες των Friends από Αγγλία, λίγο μετά την προβολή των επεισοδίων στην βρετανική τηλεόραση.

Είχα καταφέρει να ‘χακάρω’ το σύστημα της προβολής των ‘Friends’ από την ελληνική TV και ένα χρόνο και λίγους μήνες αργότερα, γινόμουν μάρτυρας της πιο κυνικής και σκληρής παράδοσης τηλεοπτικής ‘σκυτάλης’: Τα Φιλαράκια έφταναν οριστικά στο τέλος και λίγους μήνες μετα ο Τζόι αποκτούσε δική του τηλεοπτική σειρά, το ‘Joey’, που δεν βλεπόταν, δεν είχε ένα αστείο της προκοπής. Κομμάτια είχαμε γίνει, όλοι μας. Οι φωνές για ένα reunion ξεκινούσαν παγκοσμίως από το 2005-06.

Περίπου 15 χρόνια αργότερα, ο Ματ Λε Μπλανκ έχει ήδη υποδυθεί μια ψεύτική εκδοχή του εαυτού του στην πανέξυπνη μαύρη κωμωδία ‘Episodes’. Προηγουμένως έχει δηλώσει πως είχε φτάσει ένα βήμα από το να αποσυρθεί από την υποκριτική, λόγω του πραγματικά κακού ‘Joey’. Η Κόρτνι Κόξ είχε κάνει την επιτυχία του ‘Cougar Town’, ο Μάθιου Πέρι είχε δοκιμαστεί με την δραματική κομεντί ‘Studio 60 On The Sunset Street’ και το remake της κωμωδίας ‘Odd Couple’, ενώ και η Λίζα Κούντροου,η Τζένιφερ Άνιστον και ο Ντέιβιντ Σουίμερ είχαν καταφέρει να αφήσουν πίσω τους τηλεοπτικούς χαρακτήρες της Φοίβης, της Ρέιτσελ και του Ρος, βουτώντας σε νέα, βαθιά νερά της υποκριτικής. Όμως παρέμεναν Φίλοι. Μπροστά και πίσω από τις κάμερες. To φετινό reunion τους ξεκινάει από αυτή τη διαπίστωση και σε αυτή επιστρέφει στο φινάλε.

Οι σημειώσεις που θα ακολουθήσουν για όσα συμβαίνουν στα νέα ‘Φιλαράκια’ περιέχουν διάσπαρτα μικρά και μεγάλα spoilers. Επίσης δεν περιέχουν αναφορές στο “Πόσο μεγάλωσαν” ή στο “Πόσα πήραν για να το κάνουν” γιατί αυτές οι συζητήσεις δεν αφορούν κανέναν πραγματικό φαν της σειράς. Τι συμβαίνει όμως στο reunion επεισόδιο της σειράς;

Αγκαλιές, πολλές αγκαλιές

Το studio που γυριζόταν η σειρά έχει συναρμολογηθεί ξανά. Κάθε πρωταγωνιστής μπαίνει μόνος του ξανά, στα άδεια σκηνικά, με πρώτο τον Ντέιβιντ Σουίμερ και δεύτερη τη Λίζα Κούντροου. Το ‘φιλιούνται - αγκαλιάζονται’ που ακολουθεί, είναι μια από τις πιο όμορφες στιγμές αυτού του αφιερώματος: Έξι ηθοποιοί που υποδύθηκαν τους φίλους, που έγιναν ‘Friends’ στην τηλεόραση και οικογένεια πίσω από τις κάμερες, συναντιούνται ξανά, κάποιοι εξ αυτών, μετά από χρόνια. Θα χρειαστείς χαρτομάντιλα.

Ο Τζέιμς Κόρντεν

Όλοι τους κάθονται ξανά στον καναπέ του ‘Central Perk’ μπροστά από το συντριβάνι (!), μπροστά από κοινό, με τον Τζέιμς Κόρντεν να συντονίζει ένα mega-event με συνεντεύξεις και ερωτήσεις από το κοινό, στο οποίο “κρύβονται” και πρόσωπα σημαντικά για τη δημιουργία της σειράς. Ο Κόρντεν μου θύμισε έλληνες παρουσιαστές μουσικών βραβείων που δεν είχαν καμία σχέση με την μουσική αλλά προσπαθούσαν πάρα πολύ να μας πείσουν ότι Περνάνε Πάρα Πολύ Καλά. Ίσως θα μπορούσε και να λείψει από αυτό το reunion.

Μπράιτ - Κάουφμαν - Κρέιν

Η τριάδα των δημιουργών της σειράς είναι και πάλι παρούσα. Είναι τόσο “δεμενή” τριάδα μεταξύ τους αλλά και με τους πρωταγωνιστές, που σου δίνει την εντύπωση ότι θα μπορούσαν άνετα να γράψουν ένα εναλλακτικό ‘Friends’ με πρωταγωνιστές τους ίδιους. Όσα μας αποκαλύπτουν για τη διαδικασία του casting, έχουν ειπωθεί ξανά και ξανά. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν μοιάζει περιττό από την παρουσία τους σε αυτή τη "γιορτινή" επανένωση.

Ο Τζόι και ο Τσάντλερ

Το απόλυτο bromance της σειράς, έκρυβε και μια φιλία στα παρασκήνια. Ο Ματ και ο Μάθιου αράζουν ξανά στις δερμάτινες πολυθρόνες σαν να μην έχει περάσει μια μέρα, σαν bros που έχουν να τα πουν (πολύ) καιρό αλλά δεν έγινε και τίποτα. Ο Ματ χωρίς να το καταλάβει, χτυπάει την πόρτα στο σκηνικό-σπίτι της Ρέιτσελ και της Μόνικα. Η δύναμη της συνήθειας. Όλες οι στιγμές που οι πρωταγωνιστές περιεργάζονται τα καμαρίνια και τα σκηνικά, ελεύθεροι, χωρίς κάποια σκηνοθετική οδηγία, είναι η πραγματική απόλαυση αυτού του reunion αφιερώματος.

To trivia quiz

Η μυθοπλασία της σειράς συναντά τις στιγμές μιας πραγματικής παρέας, όταν οι έξι στήνουν ένα trivia quiz όμοιο σχεδόν με εκείνο που είχε “δώσει” το διαμέρισμα της Μόνικα στους Τζοι -Τσάντλερ, σε επεισόδιο του τρίτου κύκλου της σειράς. Υπάρχουν κι εδώ μερικές (πολλές!) στιγμές ανθολογίας, ακόμα και εμφανίσεις guest stars που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. “Fifteen pages, front and back!” φωνάζουν γελώντας για το γράμμα της Ρέιτσελ προς τον Ρος με σχετική αναφορά προς το επεισόδιο του χωρισμού τους και ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: Τα Φιλαράκια είναι ξανά μαζί, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

“Αν χρειαζόταν θα κατουρούσα όλους σας”

Τα table readings, οι αναγνώσεις σεναρίων δεν είναι και το πιο ενδιαφέρον πράγμα στην παραγωγή μιας σειράς, όταν όμως αυτό σχετίζεται με εμβληματικές σκηνές των ‘Friends’, όπως εκείνη που η Μόνικα έχει τσιμπηθεί από τσούχτρα και οι Τζόι-Τσάντλερ τρέχουν για να τη σώσουν με την προσωπική τους φυσική αμμωνία, τότε το γέλιο είναι εγγυημένο. Οι αναγνώσεις σκηνών μεταξύ των έξι ηθοποιών δεν σταματούν εκεί. Υπάρχει στην ατμόσφαιρα ένα “ρε τι κάνουμε τώρα;” μπλεγμένο με ένα “τι ωραία που θα ήταν να το κάναμε ξανά!” κι αυτή είναι μια συνθήκη νοσταλγίας που δουλεύει πραγματικά, υπέροχα.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ κατά βάθος είναι η Μόνικα

Αυτή είναι ίσως μια χρήσιμη πληροφορία από τους celebrities που εμφανίζονται στο reunion και μιλούν για το πόσο έχουν επιδράσει τα ‘Φιλαράκια’ στις ζωές τους. Δυσκολεύομαι να θυμηθώ κάποια άλλη.

(Ακατάλληλες) σκηνές

Το να βλέπεις ξανά τον εαυτό σου στα γυρίσματα μιας τηλεοπτικής σειράς, μπορεί να μοιάζει με κωμωδία και θρίλερ ταυτόχρονα, όμως οι έξι φίλοι και συμπρωταγωνιστές τολμούν να το κάνουν και αυτό. Κάπως έτσι μαθαίνουμε πως το πιο δημοφιλές ‘bottle’ επεισόδιο της σειράς, αυτό που όλοι μένουν μέσα και ακυρώνουν μια κοινή έξοδο, αυτό που ο Τζόι φοράει όλα τα ρούχα του Τσάντλερ και φωνάζει το θρυλικό “Could i BE wearing any more clothes?”, ολοκληρώνεται με ένα αρκετά σοβαρό ατύχημα. Επίσης, μην ξεχάσεις ποτέ τις σκηνές του Ρος με το δερμάτινο παντελόνι που κόλλαγε και δεν ανέβαινε με τίποτα. Τα leather pants δεν έφυγαν ποτέ από τις ζωές μας, όπως επιβεβαιώνει ο Ματ Λε Μπλανκ.

Έρωτες μεταξύ φίλων;

Ανέκαθεν τα Φιλαράκια ήταν η χαρά των tabloids. Ο Μάθιου Πέρι και η Τζούλια Ρόμπερτς ίσως “είχαν κάτι μεταξύ τους”. Ο Ματ Λε Μπλανκ και η Κόρτνι Κόξ είχαν “έντονη χημεία εκτός σετ γυρισμάτων” (τίποτα στην πραγματικότητα). Ο Ντέιβιντ Σουίμερ και η Τζένιφερ Άνιστον δεν υπήρξαν ποτέ επίσημα ζευγάρι εκτός κάμερας, αλλά μέσα στην οικογενειακή ατμόσφαιρα της παραγωγής της σειράς “κάτι γεννήθηκε” μεταξύ τους και όλοι το ήξεραν. Αυτό το “κάτι” μαθαίνουμε πως έσβησε διακριτικά και με μπόλικη αλληλοκατανόηση, όπως συμβαίνει δηλαδή, ανάμεσα σε φίλους.

“Μη χανόμαστε ε;”

Δεν αρμόζει να δώσουμε περισσότερα στοιχεία για το πως κλείνει αυτό το reunion, από σεβασμό και μόνο προς τις αναμνήσεις του καθενός. Εγώ στον κολλητό μου από το σχολείο βλέπω τον Τζόι, εσύ στο κορίτσι που έγινε η γυναίκα σου μπορεί να βλέπεις τη Ρέιτσελ, ή στην Φοίβη τη μεγάλη σου αδελφή και όλοι μας έχουμε προβάλλει αγαπημένα πρόσωπα στους έξι χαρακτήρες αυτής της σειράς, τουτέστιν αυτή η επανένωση είναι μια τελετή "απότομης ενηλικίωση" που καθένας μας θα βιώσει διαφορετικά. Το reunion τελικά, κλείνει όπως μια συνάντηση παλιών φίλων που ο ένας υπήρξε δεύτερη οικογένεια στη ζωή του άλλου. Πέρα από το τυπικό 'μη χανόμαστε" είναι σαφές πως θα είναι εκεί ο ένας για τον άλλο, when the rain starts to fall.

