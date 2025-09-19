GNTM: H κόρη του Αντρέι Κράβαρικ “μάγεψε” τους κριτές και πέρασε άνετα στο bootcamp

Η Μιχαέλα Κράβαρικ, κόρη του παλαίμαχου παίκτη βόλεϊ εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή του GNTM στην πρεμιέρα του reality και κέρδισε άνετα μία θέση στην επόμενη φάση.

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Παρασκευής (19/09) το GNTM και ένα από τα πρόσωπα που κατάφεραν να ξεχωρίσουν ήταν η 28χρονη Μιχαέλα, η οποία εντυπωσίασε την ανανεωμένη κριτική επιτροπή του reality μόδας.

Η Μιχαέλα μπήκε στο πλατό με αέρα top model μαγνητίζοντας τα βλέμματα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, του Λάκη Γαβαλά, της Ζενεβιέβ Μαζαρί και του Άγγελου Μπράτη από τα πρώτα δευτερόλεπτα.

“Θες να γίνεις το mood της μέρας μας, να μας πεις ποια είσαι χωρίς να σε ρωτάμε; Να μας πεις τα πάντα για σένα!”, της είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, με τη διαγωνιζόμενη να λέει αρχικά το όνομά της και πως οι γονείς της κατάγονται και οι δυο από τη Σλοβακία, αλλά ότι εκείνη έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα.

Λίγο μετά αποκαλύφθηκε πως είναι η κόρη του παλαίμαχου βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ με την ίδια να σχολιάζει πως εκτός από την καριέρα του μοντέλου που θέλει να ακολουθήσει παίζει και βόλεϊ σε ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπου ζει με την οικογένειά της.

Η Μιχαέλα κατάφερε να εντυπωσιάσει τους κριτές, οι οποίοι με 4 “ναι” την έστειλαν στη φάση των bootcamp.

“Είσαι θεάρα, είσαι μοντελάρα, είσαι φαβορί να ξέρεις!”, της είπαν ενθουσιασμένοι οι κριτές, ενώ αναρωτήθηκαν αν πρέπει να τη στείλουν απευθείας στον… τελικό.