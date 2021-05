Gossip Girl: Το trailer του νέου κύκλου επεισοδίων είναι εδώ

Την περασμένη δεκαετία, το 'Gossip Girl' έγραψε το απόλυτο έπος των κακομαθημένων πλουσιόπαιδων της Upper East Side της Νέας Υόρκης. Αγαπήθηκε, λατρεύτηκε και μισήθηκε με τον ίδιο φανατισμό.

Σήμερα, η σειρά επιστρέφει στο HBO Max - το οποίο πρόσφατα πρόβαλλε και το reunion από τα 'Φιλαράκια' - με νέους χαρακτήρες στη θέση των βασικών πρωταγωνιστών και μια νέα ιστορία, που διαδραματίζεται στο ίδιο "σύμπαν" με αυτό της original σειράς.

Συγκεκριμένα, η νέα σειρά θα περιλαμβάνει την "φωνή" του 'Gossip Girl' που όλοι γνωρίζουμε, την Κρίστεν Μπελ, στην αφήγηση μιας νέας ιστορίας που διαδραματίζεται οκτώ χρόνια από εκείνη της Μπλερ και της Σερίνα, στα ίδια χλιδάτα κολλέγια.

‘You’ve gotten so comfortable. Thinking you’re in control, of your image, your actions, the narrative, that you forgot one thing. I can see you,’ Kristen can be heard saying in the trailer.

"Νιώθεις τόσο άνετος. Σκέφτεσαι πως ελέγχεις την εικόνα σου, τις πράξεις σου, το αφήγημα της ζωής σου. Ξεχνάς όμως ένα πράγμα, πως μπορώ να σε δώ. Και πριν τελειώσω μαζί σου, θα σιγουρευτώ πως θα βλέπεις κι εσύ τον εαυτό σου" λέει η Κρίστεν Μπελ, καθώς το trailer μας συστήνει τους νέους χαρακτήρες της σειράς και παράλληλα μας γυρίζει με την χρονομηχανή του πίσω στο 2007.

Το νέο 'Gossip Girl' θα κάνει πρεμιε΄ρα στο HBO Max τον Ιούλιο.

