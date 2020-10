J2US: Ο Τρύφωνας Σαμαράς επέστρεψε στον τόπο του "εγκλήματος"

Το βράδυ του Σαββάτου έκανε πρεμιέρα στην ελληνική τηλεόραση το Just The 2 of Us με τους διαγωνιζόμενους να πιάνουν τα μικρόφωνα και να χαρίζουν στον κοινό εκπληκτικά σόου.

Τελευταία στη σκηνή ανέβηκε η Έφη Σαρρή, την οποία και περίμενε μια έκπληξη. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση πως το ζευγάρι της, Πηγή Δεβετζή βρέθηκε θετική στον κορονοϊό βρέθηκε προσωρινός αντικαταστάτης.

Ο λόγος για τον Τρύφωνα Σαμαρά. Οι δυό τους ανέβηκαν στην σκηνή και τραγούδησαν το κομμάτι “Εγώ δεν πάω Μέγαρο”. Ο εκκεντρικός φιναλίστ του πρώτου κύκλου επέστρεψε στον "τόπο του εγκλήματος" και έδωσε για ακόμα μια φορά "ρέστα".

