Καρτ Ποστάλ: Πώς υποδέχτηκαν οι τηλεθεατές τη νέα σειρά της ΕΡΤ

Οι τηλεθεατές έδειξαν πως η προσμονή τους για όσα έχει ετοιμάσει η ΕΡΤ σε μια ακόμη πλούσια χρονιά για τη μυθοπλασία, είναι μεγάλη.

Η πρεμιέρα της σειράς "Καρτ Ποστάλ", που βασίζεται στα βιβλία της δημοφιλούς Βρετανίδας συγγραφέως Βικτόρια Χίσλοπ, "Cartes Postales from Greece" και "The Last Dance", σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαβασιλείου, με το πρώτο επεισόδιο να παίζει την Κυριακή (19/9) από τις 10:00 μέχρι τις 24:00 το βράδυ, έκανε τους φίλους του ERTFLIX να πατήσουν τόσο το κόκκινο κουμπί της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ, όσο και το κουμπί της δημοσίευσης στις πλατφόρμες των social media.

Το κοινό ενθουσιάστηκε και στα σχόλιά του σε Facebook και Twitter έδωσε ιδιαίτερη βάση στη σκηνοθεσία, τις ερμηνείες, το σενάριο, την φωτογραφία, την μουσική, αλλά και την όλη παραγωγή, καθώς η σειρά αποτελεί μια καλογυρισμένη και πολύ προσεγμένη δουλειά.

Μάλιστα, το hashtag #καρτποσταλ κατείχε μια περίοπτη θέση στα trends, καθώς ήταν πολλοί αυτοί που έσπευσαν να δείξουν την ικανοποίηση τους μετά την παρακολούθηση του επεισοδίου.

Πότε κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ

Η νέα σειρά μυθοπλασίας της ΕΡΤ, "Καρτ ποστάλ", θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου στις 23:00 και κάθε Σάββατο την ίδια ώρα, θα μας ταξιδεύει στην Κρήτη και στο Λονδίνο, μέσα από δώδεκα συναρπαστικές αυτοτελείς ιστορίες.

Με πλάνα από τη βρετανική πρωτεύουσα, σε κεντρικές τοποθεσίες, όπως Albert Bridge, Battersea Park, Chelsea και Picadilly Circus, αλλά και από τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο, τον αρχαιολογικό χώρο Λατώ, την Ιεράπετρα και την Ελούντα, όπου έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων, και με εξαιρετικούς και διαφορετικούς σε κάθε επεισόδιο ηθοποιούς, η σειρά καταγράφει την ιστορία ενός Άγγλου αρχαιολόγου, ελληνικής καταγωγής, του Τζόζεφ (Ανδρέας Κωνσταντίνου), πρωταγωνιστή -και συνδετικού κρίκου- στα δώδεκα επεισόδια της σειράς. Ανάμεσα στους ηθοποιούς που θα δούμε στα 12 επεισόδια είναι οι Μάργκαρετ Κλούνεϊ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Θανάσης Παπαγεωργίου, Αιμιλία Υψηλάντη, Μυρτώ Αλικάκη, Γιάννος Περλέγκας, Άννα Μάσχα, Μαρία Ναυπλιώτου, Ορφέας Αυγουστίδης, Δημήτρης Αλεξανδρής, Θάνος Τοκάκης, Λένα Παπαληγούρα, Μαρία Βοσκοπούλου κ.ά.

Η σειρά "Καρτ ποστάλ" θα μεταδίδεται και σε επανάληψη κάθε Τετάρτη στις 19:00.

Υπόθεση και ηθοποιοί

Η σειρά επικεντρώνεται στον ελληνικής καταγωγής, εσωστρεφή Άγγλο αρχαιολόγο, τον Τζόζεφ (Ανδρέας Κωνσταντίνου), ο οποίος επιστρέφει στα πατρογονικά εδάφη για να αναλάβει θέση συμβούλου σε μια ανασκαφή. Θα περιπλανηθεί στην Κρήτη σ’ ένα συναρπαστικό και δυναμικό ταξίδι στον εσωτερικό κόσμο της ψυχής του, μέσα από το οποίο θα συμφιλιωθεί με τον έρωτα, τις πληγές του και τον θάνατο που τον σημάδεψε όταν ήταν παιδί.

Μερικοί από τους σπουδαίους ηθοποιούς που θα δούμε στη σειρά είναι η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, ο Ορφέας Αυγουστίδης, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, η Λένα Παπαληγούρα, η Μυρτώ Αλικάκη, ο Βασίλης Παπαχαραλαμπόπουλος.

