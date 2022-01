Κατερίνα Λιόλιου: Προφανώς και υπήρχαν κλίκες στο J2US

Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (25/01) καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου The 2Night Show. Η τραγουδίστρια μίλησε για τη συμμετοχή της στο Just the 2 of Us καθώς και για το πως κατέληξε ζευγάρι με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

"Ήθελα να το κάνω από την πρώτη στιγμή, είχε πολλές πρόβες ήταν πολύ κουραστικό αλλά ήταν τόσα αυτά που αποκόμισα από το Just που θα το ξαναέκανα αύριο. Καταρχάς η δυνατότητα που σου δίνεται να συμμετέχεις σε μία παραγωγή που σκηνοθέτης είναι ο Κώστας Καπετανίδης, που ο Φωκάς Ευαγγελινός επιμελείται στο στήσιμό σου, και το στιλ των τραγουδιών που δεν έχεις τη δυνατότητα να επιχειρήσεις να τραγουδήσεις σε μαγαζί ήταν υπέροχο.

Εξέφρασα το ενδιαφέρον μου να συμμετέχω στο παιχνίδι αυτό. Χάρηκα που είναι φιλανθρωπικό, ψάχναμε τον παρτενέρ, δεν υπήρχε γιατί είχαν τελειώσει και δέχτηκα ένα τηλέφωνο και μου είπαν οι άνδρες μου τελείωσαν αλλά έχουμε γυναίκα.

Προφανώς και υπήρχαν κλίκες στο J2US όπως υπάρχουν και στη ζωή. Δεν ταιριάζουν όλοι με όλους. Είναι λογικό να μην κάνουν παρέα 30 άτομα. Προς τον τελικό όταν έχεις φτάσει τόσο κοντά ίσως σου δημιουργείται μία αίσθηση “ουφ γιατί αφού το άξιζα;".

