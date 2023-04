Κωνσταντίνος Ρήγος: Το κοινό με τον Βίκτωρα Βερνίκο που σχεδόν κανείς δεν γνώριζε

Ένα ιδιαίτερο κοινό στοιχείο έχει ο Κωνσταντίνος Ρήγος με τον Βίκτωρα Βερνίκο, τον 16χρονο εκπρόσωπο της Eurovision 2023, το οποίο αποκάλυψε ο γνωστός χορογράφος στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (24/04) στην εκπομπή "Πρωίαν σε είδον την μεσημβρίαν" και με αφορμή τη συνεργασία του με τον νεαρό καλλιτέχνη ενόψει του 67ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, όπου ο Βίκτωρας Βερνίκος (Victor Vernicos) θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι "What They Say", μοιράστηκε με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά μια απίστευτη ιστορία από τα παλιά.

"Η μητέρα του ήταν χορεύτρια και είχε χορέψει στην πρώτη μου παράσταση. Ήταν στην ομάδα 'Οκτάνα', μάλιστα πριν καν γίνει η 'Οκτάνα'. Η παράσταση λεγόταν 'Σώμα θυμήσου' και η μητέρα του Βίκτωρα ήταν στην πρώτη παράσταση και δεν το θυμόμουν. Είχε χορέψει σε αυτή την παράσταση και δεν ξαναδουλέψαμε, μετά χαθήκαμε. Μου το είπε στην πρώτη πρόβα που κάναμε με τον Βίκτωρα. Πόσο ενδιαφέρον είναι που η πρώτη εμφάνιση του γιου της ουσιαστικά είναι μαζί μου", είπε ο Κωνσταντίνος Ρήγος με την Τζένη Μελιτά να σχολιάζει πως αυτό είναι καρμικό.

Στη συνέχεια ο ίδιος μίλησε για το τι θα δούμε στη σκηνή του M&S Bank Arena του Λίβερπουλ, σχολιάζοντας πως η κεντρική ιδέα είναι ο ίδιος ο Βίκτωρας καθώς "όλο στηρίζεται πάνω του. Στο πρόσωπό του, στην προσωπικότητά του, στο σώμα του, στην κινησιολογία που θα κάνει. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Δεν θα χορέψει ακριβώς αλλά έχει πολλή δράση. Υπάρχει μια κεντρική ιδέα το οποίο δεν θέλω να το πω ακόμα. Υπάρχει ένα στοιχείο που παραπέμπει στην Ελλάδα, σε αυτό που είμαστε, αλλά είναι τόσο διακριτικό και μίνιμαλ. Όλη η παρουσία του είναι πολύ απλή, μοιάζει σαν να μην έχουμε κάνει τίποτα ενώ στην πραγματικότητα έχουμε κάνει πάρα πολλά".

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

