“Να με λες μαμά”: Συγκινεί η μικρή Ναυσικά – “Θέλω να δώσω ένα μήνυμα”

Για τον ρόλο της στην νέα κοινωνική σειρά του Alpha “Να με λες μαμά” μίλησε η 9χρονη πρωταγωνίστρια, Ναυσικά Κόκοτα.

Πραγματοποιήθηκε η avant premiere της πολυαναμενόμενης νέας σειράς του Alpha, “Να με λες μαμά” και οι πρωταγωνιστές μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα” για την συμμετοχή και τον ρόλο τους.

Φυσικά, η ηθοποιός που έχει ξεχωρίσει είναι η μικρή Ναυσικά Κόκοτα, η 9χρονη πρωταγωνίστρια που θέλει, όπως επισημαίνει, να στείλει ένα μήνυμα στα παιδιά που βιώνουν κακοποίηση.

«Όταν έμαθα το σενάριο στεναχωρήθηκα, όπως και όταν κατάλαβα ότι αυτά τα περιστατικά συμβαίνουν σε κάποια παιδιά. Μέσα από το σίριαλ προσπαθώ να δώσω ένα μήνυμα στα παιδιά αυτά και να μιλήσουν. Όποιος δει την σειρά είναι σαν να λέει “σε ακούω, σε καταλαβαίνω και θα σε βοηθήσω”».

Για τον Ιβάν Σβιτάιλο, ο οποίος υποδύεται τον κακοποιητικό πατριό της είπε: «Είναι πολύ πιο γλυκός απ’ ότι φαίνεται στο ρόλο. Πριν την σκηνή γελάγαμε και κάναμε αστεία και όταν ερχόταν η ώρα του γυρίσματος ήταν λίγο δύσκολο να μπω στο ρόλο».

Ο ίδιος ο ηθοποιός είπε για τον ρόλο του: «Είναι ένα τέρας, ένα κτήνος. Το ζητούμενο στις σκηνές που παίξαμε είναι ο θεατής να θέλει να κλείσει την τηλεόραση. Νομίζω ότι τα καταφέραμε».

Η νέα κοινωνική σειρά του Alpha θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 25/9 στις 21:00.

“Να με λες μαμά”: Η συγκλονιστική πλοκή της σειράς

«Είμαστε μαζί κι οι δύο». Δύο χέρια που κρατιούνται σφιχτά, εκεί όπου μόνο η καρδιά αποφασίζει. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που μάς χαρίζει το trailer της νέας κοινωνικής δραματικής σειράς του Alpha, «Να με λες μαμά», σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου. Μια ιστορία τρυφερή, συγκινητική και βαθιά ανθρώπινη, που αγγίζει ένα από τα πιο δύσκολα και σκληρά κοινωνικά ζητήματα: την παιδική κακοποίηση.

Το συγκλονιστικό trailer της σειράς ντύνεται μουσικά με την αισθαντική φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, που ερμηνεύει ξανά το διαχρονικό «Θα σ’ αγαπώ» (μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος, στίχοι Γιάννης Καλαμίτσης). Οι εικόνες που συνοδεύουν το τραγούδι είναι γεμάτες συναίσθημα και υπόσχονται να ταξιδέψουν τον θεατή σε μια ιστορία όπου η αγάπη γίνεται καταφύγιο και σωτηρία.

Κεντρικό πρόσωπο της σειράς είναι η μικρή Ιωάννα, ένα κορίτσι που γνωρίζει από νωρίς τη βία και την κακοποίηση από τη μητέρα της και τον σύντροφό της. Όλα αλλάζουν όταν στον δρόμο της εμφανίζεται η Ξένια (Μαρία Κίτσου), μια γυναίκα που αποφασίζει να της σταθεί, να την προστατεύσει και να της χαρίσει την αγάπη και τη θαλπωρή που στερήθηκε. Η Ξένια παλεύει με κοινωνικά και νομικά εμπόδια, με μόνο κίνητρο την ανάγκη να προσφέρει στην Ιωάννα μια νέα ζωή, μακριά από τον φόβο.