Σάνεν Ντόχερτι: Η στενάχωρη σκηνή της ως “Μπρέντα” που στιγμάτισε το “Beverly Hills”

Το “δράμα” της Μπρέντα στη διάσημη σειρά “Beverly Hills, 90210” που έκανε τους έφηβους της εποχής να ταυτιστούν.

Η σειρά που άφησε ιστορία και που συνδέθηκε με τα άγρια νιάτα και την εφηβεία, το “Beverly Hills, 90210” μετρά ακόμα μία απώλεια. Αυτή της Σάνεν Ντόχερτι, που υποδύθηκε στην εφηβική σαπουνόπερατη τη Μπρέντα και χθες, Σάββατο (13/07) άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 53 ετών, μετά από σκληρή και μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.

Η Ντόχερτι έγραψε τη δική της ιστορία στην αμερικάνικη τηλεόραση με τα “Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς” να ασχολείται με σοβαρά ζητήματα και τους ήρωες να μην μοιάζουν με εφήβους, να μην κάνουν ζωές εφήβων, αλλά να μοιάζουν με μοντέλα και να έχουν προβλήματα αποκομμένα από κάθε αναγνωρίσιμο είδος καθημερινότητας.

Αν και η παρέα του “90210” ήταν ιδιαίτερα δεμένη και αντιμετώπιζε τις περισσότερες καταστάσεις με χιούμορ, δεν έλειπαν οι κακές στιγμές, που οι ήρωες έρχονταν αντιμέτωποι με τραγωδίες. Κι αυτό γιατί η σειρά δεν στεκόταν μόνο στην εφηβική αγωνία, αλλά έδειχνε πώς οι νέοι άνθρωποι διαχειρίζονταν πραγματικές καταστάσεις, αν και σε μεγαλύτερη συχνότητα απ’ ό,τι θα συνέβαινε σε έναν μέσο έφηβο.

Το “Beverly Hills, 90210” αντιμετώπιζε θέματα όπως ο θάνατος, η εξάρτηση από ναρκωτικά και η σεξουαλική κακοποίηση, με τους έφηβους χαρακτήρες να καλούνται να αντιμετωπίσουν την κατάθλιψη και τα τραύματα, καταστάσεις πολύ πιο δύσκολες από τους πρώτους έρωτες και τις σχολικές επιδόσεις.

Οι τηλεθεατές, συχνά έφηβοι και οι ίδιοι, έπρεπε να επεξεργαστούν αυτά τα συναισθήματα, βλέποντας καταστάσεις που δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα μπορούσαν να συμβούν στους ίδιους. Πολλές από αυτές εξακολουθούν να επηρεάζουν το κοινό μέχρι σήμερα, με τουλάχιστον μία τέτοια στιγμή σε κάθε σεζόν.

Αν όμως μία είναι αυτή που άλλαξε το “Beverly Hills” ήταν η σκηνή που η Μπρέντα ανακαλύπτει ότι ο Ντίλαν την απάτησε με την Κέλι, στο επεισόδιο 19 με τίτλο “Back In The High Life Again” στην τρίτη σεζόν.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, ο Ντίλαν ΜακΚέι φαινόταν ο καλύτερος φίλος που θα μπορούσε να έχει ένα κορίτσι μέχρι την κρίσιμη στιγμή που απάτησε την Μπρέντα με την καλύτερή της φίλη, την Κέλι. Στην 3η σεζόν, η Μπρέντα μαθαίνει για αυτή τη σχέση και είναι μια σπαρακτική στιγμή γι’ αυτήν. Είναι επίσης το πιο τραγικό επεισόδιο ολόκληρης της σεζόν, καθώς είχε σημαντικές επιπτώσεις, όχι μόνο στη σειρά αλλά και σε ολόκληρο το τοπίο της ποπ κουλτούρας, δημιουργώντας ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των φανατικών της σειράς.

Η Μπρέντα πρέπει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι το ειδύλλιό της με τον Ντίλαν δεν είναι τέλειο και ότι δεν μπορεί πλέον να εμπιστεύεται ούτε την καλύτερή της φίλη. Μετά από αυτή την αποκάλυψη, η Μπρέντα δυσκολεύεται να βγει ραντεβού με οποιονδήποτε άλλον, καθώς ο Ντίλαν της ράγισε τόσο πολύ την καρδιά, και τελικά επιστρέφει στη Μινεσότα. Η Μπρέντα και η Κέλι τελικά τα βρίσκουν, αλλά αυτή η στιγμή καταστρέφει και την ερωτική ζωή του Ντίλαν, ο οποίος δυσκολεύεται σε κάθε σχέση μετά από αυτή που είχε με την αγαπημένη του στο Λύκειο.

Δείτε τη σκηνή: