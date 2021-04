Σιωπηλός Δρόμος: Who is Who - Οι ηθοποιοί και χαρακτήρες της σειράς

Ποιοι είναι οι κεντρικοί ήρωες της νέας δραματικής σειράς "Σιωπηλός Δρόμος" του MEGA και ποιοι ηθοποιοί θα τους παίξουν. Όσα πρέπει να ξέρετε.

Ο «Σιωπηλός Δρόμος», η νέα δραματική σειρά με την υπογραφή του κορυφαίου συγγραφικού διδύμου Πέτρου Καλκόβαλη και Μελίνας Τσαμπάνη και σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 4 Απριλίου στις 21:00 στο MEGA. Σιωπηλός Δρόμος: Η υπόθεση της σειράς Ένα σχολικό λεωφορείο. Εννέα μαθητές. Μία καλοστημένη ομαδική απαγωγή. Ένα αναπάντεχο γεγονός έρχεται να ταράξει τη φαινομενικά ήρεμη ζωή μιας εύρωστης κοινωνίας. Τα ίχνη ενός σχολικού λεωφορείου χάνονται ξαφνικά, ένα πρωινό. Μέσα στο λεωφορείο βρίσκονται εννέα μαθητές του δημοτικού, παιδιά εύπορων και ισχυρών οικογενειών, μαζί με τον οδηγό και μια συνοδό. Οι αστυνομικές έρευνες κινούνται σε αχαρτογράφητα νερά και όλα δείχνουν πως έχουν να κάνουν με μία ομαδική απαγωγή. Μια νεαρή δημοσιογράφος βρίσκεται αναπάντεχα στο επίκεντρο των γεγονότων. Μία ολόκληρη κοινωνία κλυδωνίζεται. Ένα παζλ υπόπτων σχηματίζεται, πάθη μυστικά και ίντριγκες, αποκαλύπτονται. Τα προσωπεία πέφτουν και οι κρυφές ζωές των πρωταγωνιστών βγαίνουν στο φως. Αντιμέτωποι με μια εφιαλτική πραγματικότητα, οι ήρωες αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τους δικούς τους δαίμονες. Θα καταφέρουν να διαβούν τον «Σιωπηλό Δρόμο» για να φτάσουν στην αλήθεια, στην εξιλέωση και τελικά στη λύτρωση; Σιωπηλός Δρόμος MEGA Σιωπηλός Δρόμος: Οι ηθοποιοί - χαρακτήρες Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς είναι οι: Δημήτρης Λάλος, Πηνελόπη Τσιλίκα, Αντώνης Καφετζόπουλος, Χρήστος Λούλης, Ανθή Ευστρατιάδου, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Νικόλας Παπαγιάννης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιάννος Περλέγκας, Μυρτώ Αλικάκη και Χριστίνα Χειλά Φαμέλη. Θάλεια Καρούζου (Πηνελόπη Τσιλίκα) Το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας. Δημοσιογράφος στο επάγγελμα, όμορφη, εύστροφη, ευθύς και ασυμβίβαστη. Όταν άθελά της θα εμπλακεί στη διαπραγμάτευση με τους απαγωγείς, η Θάλεια θα μπει στο στόχαστρο όλων και θα δώσει τη μάχη της ζωής της. Πηνελόπη Τσιλίκα ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Νάσος Οικονομίδης (Δημήτρης Λάλος) Αστυνόμος Α΄ στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά ζωής και Επικεφαλής Ερευνών. Έμπειρος, ικανός και έξυπνος. Αντιμέτωπος με την πιο σημαντική πρόκληση της καριέρας του, αντιμέτωπος με το χρόνο και τα ίδια του τα συναισθήματα, θα κινήσει γη και ουρανό για να ολοκληρώσει την αποστολή του. Δημήτρης Λάλος ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Βασίλης Τότσης (Χρήστος Λούλης) Σύζυγος της Αθηνάς και θετός πατέρας της κόρης της, Αριστέας. Γοητευτικός, χαμηλών τόνων και στοργικός. Ξεκίνησε από τα χαμηλά ως απλός εργάτης και έφτασε ψηλά χάρη στην ευφυΐα και την επιμονή του. Χρήστος Λούλης ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Αθηνά Καρούζου (Ανθή Ευστρατιάδου) Η μεγάλη αδερφή της Θάλειας και αγαπημένη κόρη του μπαμπά. Είναι σύζυγος του Βασίλη και μητέρα της Αριστέας. Πειθαρχημένη και μεθοδική. Ο αγγελικά πλασμένος κόσμος της θα καταρρεύσει και εκείνη θα κληθεί να δει την αλήθεια κατάματα. Ανθή Ευστρατιάδου ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Σπύρος Καρούζος (Αντώνης Καφετζόπουλος) Πατέρας της Θάλειας, της Αθηνάς και του Ορφέα, παντρεμένος με την Ιουλία, είναι ο απόλυτος αρχηγός της οικογένειας. Επιτυχημένος επιχειρηματίας, είναι ο ιδιοκτήτης ενός λατομείου. Απαιτητικός και σκληρός, καταφέρνει πάντα να τα έχει όλα υπό τον έλεγχό του. Αντώνης Καφετζόπουλος ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Ιουλία Ξένου (Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου) Η δεύτερη σύζυγος του Σπύρου και μητέρα του Ορφέα. Καθηγήτρια μουσικής, όμορφη, ευαίσθητη και τρυφερή. Υπερπροστατευτική με τον γιό της, αφοσιωμένη σύζυγος, προσπαθεί να κρατήσει την οικογένεια ενωμένη. Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Μαντώ Καρούζου (Βίκυ Παπαδοπούλου) Σύζυγος του Νικήτα και ανιψιά του Σπύρου. Η μητέρα του Άλκη, η εκρηκτική Μαντώ, δουλεύει στο πλευρό του συζύγου της στον Δήμο ως υπεύθυνη πολιτισμού. Φαινομενικά, δείχνει να τα έχει όλα. Η κρίση στην οικογένεια, θα την κάνει να αναθεωρήσει όλα όσα θεωρούσε πραγματικά δικά της. Βίκυ Παπαδοπούλου ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Νικήτας Γκέκας (Γιάννος Περλέγκας) Δήμαρχος της περιοχής και πρώην υπάλληλος του Σπύρου. Παντρεμένος με την Μαντώ, πατέρας του Άλκη. Είναι ένας δυναμικός αυθόρμητος και έντονος χαρακτήρας που απολαμβάνει την προβολή και την αναγνώριση που του προσφέρει το αξίωμά του. Γιάννης Περλέγκας ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Βιολέτα Φωτοπούλου (Μυρτώ Αλικάκη) Ιδιοκτήτρια του σχολείου. Χήρα και μητέρα της 17χρονης Δανάης. Καλλιεργημένη και πολυάσχολη γυναίκα, έχει αφιερωθεί στη δουλειά της. Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στους γονείς των παιδιών. Μυρτώ Αλικάκη ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Μιχάλης Τοπάλης (Νικόλας Παπαγιάννης) Ο χαμηλών τόνων, εσωστρεφής πρώην σύντροφος της Θάλειας. Είναι υπάλληλος σε ένα βενζινάδικο της περιοχής και έχει αφοσιωθεί στη φροντίδα της μητέρας του. Η επανεμφάνισή του στη ζωή της Θάλειας, θα εγείρει ερωτηματικά. Νικόλας Παπαγιάννης ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Ελπίδα Γιάνναρη (Χριστίνα Χειλά Φαμέλη) Έξυπνη, μορφωμένη και γενναία. Η Ελπίδα, συνοδός του μοιραίου σχολικού, θα χρειαστεί να επιστρατεύσει όλο το θάρρος και την ψυχραιμία που διαθέτει για να προστατέψει τα παιδιά. Χριστίνα Χειλά Φαμέλη ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

