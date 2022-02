The Lord of the Rings: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του "The Rings of Power"

Το πρώτο trailer από την πολυαναμενόμενη σειρά της Amazon, που θα κάνει πεμιέρα το φθινόπωρο, "The Lord of the Rings: The Rings of Power",προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στον τελικό του Super Bowl.

Υπενθυμίζεται πως στις 3 Φεβρουαρίου η πλατφόρμα είχε δώσει στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες των χαρακτήρων του The Lord of the Rings: The Rings of Power, μέσα από τον επίσημο λογιαριασμό της στο Instagram.

ADVERTISING

Η πρεμιέρα για την σειρά της Amazon θα γίνει μετά το καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις 2 Σεπτεμβρίου 2022

Το πρώτο trailer της σειράς

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις