Το απόλυτο Crossover: Όταν ο "Σασμός" συνάντησε τις "Άγριες Μέλισσες"

Το απόλυτο "What Is This, a Crossover Episode?" έζησαν οι τηλεθεατές της νέας δραματικής σειράς του Alpha με τίτλο "Σασμός", όταν παρακολούθησαν μια σκηνή με άμεση αναφορά στις "Άγριες Μέλισσες".

Στη συγκεκριμένη σκηνή, ο Ορφέας Αυγουστίδης δίνει στην Χριστίνα Χειλά Φαμέλη μια στολή για τις μέλισσες, ώστε να την φορέσει για προστασία, και ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:

-Αυτό είναι για τις μέλισσες.

-Και δεν τσιμπάνε;

-Όχι, άμα δεν τις πειράξεις, δεν τσιμπάνε. Δεν είναι άγριες!

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη που πρωταγωνιστεί φέτος στον "Σασμό", υποδυόμενη την "Αργυρώ", σημείωσε μεγάλη επιτυχία πέρυσι ως "Θεοδοσία" στην αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1.

Μιλώντας για την σκηνή που έγινε viral στην εκπομπή "Καλύτερα δεν γίνεται", η γνωστή ηθοποιός ανέφερε πως στηρίχθκε σε αυτοσχεδιασμό της ίδιας και του συμπρωταγωνιστή της.

"Μας προκάλεσε το σενάριο και το location! Η αλήθεια είναι ότι εγώ ζήτησα από τον Ορφέα να μου "πετάξει" κάτι και το έκανε πολύ καλά!", δήλωσε η ίδια, γελώντας.

