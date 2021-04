Το πιο δημοφιλές 'προϊόν' του Netflix δεν είναι αυτό που φαντάζεστε

Το Netflix ενημέρωσε πως είχε μόλις 1.000.000 νέους συνδρομητές το τρέχον τρίμηνο, αριθμός που είναι career low για την πλατφόρμα. Βέβαια, το πρώτο τρίμηνο της πανδημίας είχε αναφέρει αύξηση 15.77 εκατομμυρίων συνδρομητών. Υγεία να υπάρχει και ας δούμε ποιο 'προϊόν' εξ όσων 'ανέβηκαν' στην πλατφόρμα μέσα στο 2021 προτιμήθηκε, παγκοσμίως περισσότερο από όλα.

Για την ιστορία, στη λίστα δεν ανήκει το Bridgerton, καθώς παρουσιάστηκε την τελευταία εβδομάδα του 2020, ενώ ως προς τις προτιμήσεις, λήφθηκαν υπ' όψιν οι τίτλοι που παρακολουθήσαμε οι συνδρομητές για τουλάχιστον δύο λεπτά, μέσα στις πρώτες τέσσερις εβδομάδες από την κυκλοφορία τους.

Το 'Outside the wire' μπήκε στις επιλογές στις 15/1 του 2021. Αφορά έναν adroid σούπερ στρατιώτη προτιμήθηκε από 66 εκατομμύρια λογαριασμούς, μέσα στον πρώτο μήνα της 'κυκλοφορίας' του. Διαδραματίζεται στο 2036, κατά τη διάρκεια εμφυλίου πολέμου μεταξύ φιλο-ρωσικών ανταρτών και τοπικής αντίστασης στην Ουκρανία, που οδηγεί τις ΗΠΑ στην αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης, μια ομάδα Αμερικανών πεζοναυτών (GUMP) πέφτει σε ενέδρα. Ένας πιλότος drone παρακούει τις εντολές και εξαπολύει πύραυλο εναντίον ενός ύποπτου εχθρικού εκτοξευτή drone και σκοτώνει δυο πεζοναύτες. Σώζει 38. Τιμωρείται με την αποστολή του στο Camp Nathaniel, αμερικανική βάση της Ουκρανίας όπου τίθεται υπό τις οδηγίες του Captain Leo, ενός εξαιρετικά προηγούμενου και πειραματικού android σούπερ στρατιώτη, ο οποίος παρουσιάζεται ως άνθρωπος αξιωματικός. Μαζί αναλαμβάνουν να αποτρέψουν τον τρομοκράτη Victor Koval από το να πάρει τον έλεγχο του δικτύου του Ψυχρού Πολέμου -με την κάλυψη παράδοσης εμβολίων σε προσφυγικό στρατόπεδο.

Tη συνέχεια μπορείτε να τη βρείτε στο Netflix. Το Forbes μια φορά, έχει γράψει πως πρόκειται για τη χειρότερη action σειρά της πλατφόρμας, στην ιστορία των δικών της παραγωγών. Είναι χρήσιμο να έχετε υπ' όψιν σας και ότι το Netflix έχει δικό του μετρικό σύστημα που μόνο εκείνο ξέρει πώς λειτουργεί.

Ποιους 'έφαγε' το 'Outside the wire'

✎ Yes Day (οικογενειακή ταινία) 62.000.000 λογαριασμοί

✎ Fate: The Winx Saga (teen drama ) 57.000.000 λογαριασμοί

✎ I care a lot (θρίλερ) 56.000.000 λογαριασμοί

✎ Who Killed Sara? (μεξικανική σειρά εκδίκησης) 55.000.000 λογαριασμοί

✎ Ginny & Georgia (δράμα με μια νέα γυναίκα και τα παιδιά της να επιδιώκουν μια νέα αρχή) 51.000.000 λογαριασμοί

✎ To All the Boys: Always and Forever' (τέλος τριλογίας teen rom-com) 51.000.000 λογαριασμοί

✎ Firefly Lane (δράμα-χρονολόγιο φιλίας δυο γυναικών μέσα στις δεκαετίες) 49.000.000 λογαριασμοί

✎ Bellow Zero (ισπανική ταινία δράσης, για μια επίθεση σε μεταφορά φυλακισμένων) 47.000.000 λογαριασμοί

✎ Cobra Kai-τρίτη σεζόν (teen action σειρά) 45.000.000 λογαριασμοί

✎ Squared Love (πολωνική rom-com για έναν 'γυναικά' που ερωτεύεται μοντέλο, το οποίο ζει 'διπλή' ζωή) 31.000.000 λογαριασμοί

✎ Space Sweepers (κορεάτικο διαστημικό Western) 26.000.000 λογαριασμοί

