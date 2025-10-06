Maggi Air Fryer Mixes από τη Nestlé: Η νέα τάση που απογειώνει τη γεύση

Οι σύγχρονοι καταναλωτές αναζητούν καθημερινά συνταγές που συνδυάζουν γεύση, ευκολία και πιο υγιεινές επιλογές. Η Nestlé είναι εδώ για να απαντήσει σε αυτές τις ανάγκες με τη νέα σειρά προϊόντων Maggi Air Fryer Mixes, μια καινοτόμα λύση που ήρθε για να μετατρέψει το μαγείρεμα στη φριτέζα αέρος σε εμπειρία απόλαυσης

Με τα νέα προϊόντα Maggi Air Fryer Mixes, το πανάρισμα κοτόπουλου γίνεται ακόμα πιο εύκολο, γρήγορο και τραγανό χάρη στα μοναδικά μείγματα γεύσεων. Η νέα σειρά κυκλοφορεί σε τρεις κωδικούς:

Tex Mex Crispy Chicken : μείγμα από τριμμένο ψωμί και μπαχαρικά που δίνει στο κοτόπουλο ακαταμάχητη τραγανή υφή. Μόνο με λίγο λάδι και το μείγμα (χωρίς αυγά), έχετε έτοιμο ένα απολαυστικό πιάτο σε δέκα λεπτά. Ιδανικό για μεξικάνικες συνταγές.

: μείγμα από τριμμένο ψωμί και μπαχαρικά που δίνει στο κοτόπουλο ακαταμάχητη τραγανή υφή. Μόνο με λίγο λάδι και το μείγμα (χωρίς αυγά), έχετε έτοιμο ένα απολαυστικό πιάτο σε δέκα λεπτά. Ιδανικό για μεξικάνικες συνταγές. Cheesy Crispy Chicken : μια εναλλακτική επιλογή για συνταγές με κοτόπουλο με το μοναδικό μείγμα από τριμμένο ψωμί και καλαμπόκι, για ακόμα πιο πλούσια, τυρένια γεύση.

: μια εναλλακτική επιλογή για συνταγές με κοτόπουλο με το μοναδικό μείγμα από τριμμένο ψωμί και καλαμπόκι, για ακόμα πιο πλούσια, τυρένια γεύση. Mexican Style Fajita: νόστιμο μείγμα σε σκόνη με μπαχαρικά που σας…ταξιδεύει σε νέες γευστικές εμπειρίες. Ιδανικό για wrap συνταγές με κοτόπουλο ή λαχανικά.

Οι μοναδικές γεύσεις και συνταγές των Maggi Air Fryer Mixes προσφέρουν έμπνευση και ποικιλία στο μαγείρεμα και σας δίνουν τη δυνατότητα να απολαμβάνετε καθημερινά πιο λαχταριστά γεύματα !

Τα νέα προϊόντα Maggi θα είναι διαθέσιμα από τέλη Σεπτεμβρίου σε καταστήματα λιανικής.